A lakosság növelheti a halasi kórháznak felajánlott milliós adományösszeget

Nyolc év után újra Kiskunhalasra érkezik a Richter Egészségváros-rendezvény. A halasi és térségbeli lakosok pusztán a szűréseken, tanácsadásokon előadásokon való részvételükkel gyarapíthatják a Richter Gedeon Nyrt. által a Kiskunhalasi Semmelweis Kórháznak a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának felajánlott 3,5 millió forint adományt. A részletes programot, az adománypont-gyűjtés menetét a hétfői sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a halasi városháza dísztermében.

Az ingyenes, regisztráció nélküli programsorozat a helyi lakosok részvételével tizenkét év alatt már több mint négyszáz millió forint támogatást nyújtott hazánk több mint nyolcvan egészségügyi intézményének. Köztük a kiskunhalasi kórháznak is, amely 2013-ban a gyógyszergyártócég alapadományának és a lakosság pontgyűjtésének köszönhetően akkor több mint ötmillió forinttal gazdagodott.

Június 27-én a Bethlen Gábor főtéren ismét lesz lehetősége a kiskunhalasiaknak és a környékbelieknek a kórház támogatására, miközben saját egészségük védelme érdekében tesznek lépéseket. Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy a térség lakosságát is várják a rendezvényre, hiszen a halasi kórház ellátási területe közel százötvenezer fős, így nem csak a halasiaknak érdeke az intézmény támogatása.

– Mind a betegségek megelőzésének, mind az adományozásnak a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a Richter Egészségváros programsorozatán való részvétel – hangsúlyozta Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok csoportvezetője.

– Már egy pontot, azaz 300 forintot jelent a kiskunhalasi kórháznak, ha valaki megjelenik a helyszínen és a chippel ellátott pontgyűjtő füzetében érvényesítteti az adománypontot.

Ezen kívül természetesen reggeltől délután 17 óráig minden szűrésen, tanácsadáson és előadáson való részvételért jár a pont. Sőt, az idei évtől azok is hozzájárulhatnak az alapadomány gyarapításához, akik személyesen nem tudnak kilátogatni az egyes helyszínekre. Az előadások többsége ugyanis online követhető a hivatalos Richter Egészségváros Facebook-oldal által létrehozott események alatt, és az élőben közvetített videók kedvelése, a hozzászólások, valamint a megosztások mindegyike egy adománypontot jelent – tájékoztatott Olasz Sarolta.

A kiskunhalasi esemény reggel 8:30-kor kezdődik a kórház helikopter-leszállópályáján, ahol a a Magyarországi Légimentésért Alapítvány jóvoltából egy helikopter – amennyiben nem kap sürgős riasztást – egy órán keresztül várja a kicsiket és nagyokat, akik belül is megnézhetik a járművet. Ezért is jár a pont, és akik onnan elsétálnak a Bethlen Gábor még egy pontot, azaz 300 forintot adományoznak a kórháznak.

A város főterén pedig egyebek mellett asztma, mell-önvizsgálat, urológia és kismama tanácsadás, érszűkület vizsgálat, valamint koleszterin- és vérnyomásmérés is várja a kilátogatókat.

– Mivel családi rendezvényről van szó, a gyerekeknek is kedvezünk például természettudományos bemutatókkal és kísérletekkel. Emellett ismert emberek is csatlakoznak hozzánk, Abaházi Csaba lesz a nap moderátora, előadás tart Szily Nóra újságíró, pszichológus és Béres Alexandra fitneszedző, de velünk lesz Jaksity Kata műsorvezető is – árulta el a részleteket Olasz Sarolta.

– Elfogadta a halasi kórház vezetőségének meghívást dr. Szlávik János infektológus is, aki a megnyitó után tart előadást a világjárvány során szerzett tapasztalatairól – erről már dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója számolt be. Az intézményvezető hangsúlyozta továbbá, hogy a pandémia ideje alatt olyan mértékű társadalmi összefogásban volt részük, amit nem tudnak eléggé meghálálni, de intézményük dolgozói ezekkel az ingyenes szűrésekkel, tanácsadásokkal és előadásokkal is szeretnék kifejezni köszönetüket.

Szepesvári Szabolcs kiemelte azt is, hogy az elmúlt közel másfél év után, ami a világjárvány elleni küzdelemmel telt, végre lesz idejük és lehetőségük a konvencionális gyógyítással és megelőzéssel foglalkozni, amire a Richter Egészségváros kiváló lehetőséget kínál. – Ráadásul ez egy családi nap, ami alkalmas arra, hogy gyerekeinket is elhozzuk, így mutatva példát számukra a megelőzés fontosságáról, amivel súlyos, alattomos betegségektől menthetjük meg magunkat – fogalmazott.