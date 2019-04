A lakodalmas találkozóról most csak az ifjú pár hiányzott (galéria)

Vőfélyek, nőfélyek és zenekarok teremtettek remek hangulatot húsvétvasárnap a szanki tornacsarnokban, ahol tizedik alkalommal rendezte meg lakodalmas találkozóját a Búzavirág Néptánccsoport.

Tizennégy vőfély és négy zenekar mellett nem unatkozott az alkalmi násznép, amelyet már a bejáratnál vendégváró italokkal fogadtak, akárcsak egy igazi lakodalomban. A húsfőzők birodalmának is akadt jócskán látogatója, hiszen a pörköltek illata igencsak csábító volt és persze a kóstolások sem maradtak el. A találkozóra érkezett főszereplők – némi szíverősítő kíséretében –, hamar megbeszélték az udvaron az est forgatókönyvét, miközben a zenészek több vőfélynek is elhúzták a kedvenc nótáját. A pusztaszeri, félegyházi és halasi zenekarok az est folyamán felváltva mutatkoztak be a közönségnek.

A találkozó életre hívásának ötlete szanki Búzavirág Néptáncegyüttes vezetőjétől, Csontos Erzsébettől származik, aki elmondta, hogy a mostani összejövetel is jótékony célokat szolgál.

– Az est során összegyűlő adományokat a legifjabb táncosaink támogatására fordítjuk – közölte a 42 éve alapított csoport oktatója.

A jubileumi találkozón Szigeti-Pap Béla mondott köszönetet a szervezőmunkáért, és köszöntötték a helybeli anyakönyvvezetőket, majd leengedett vőfélybottal tisztelegve megemlékeztek azokról zenészekről, vőfélyekről, húsfőzőkről, felszolgálókról, akik már nem lehetnek jelen többé a hasonló összejöveteleken.

Szigeti-Pap Béla szinte beleszületett az esküvők világába, hiszen édesapja muzsikusként olyan kiváló nótaénekeseket is kísért, mint Solti Károly vagy Talabér Erzsébet.

– Ha kellett kottából, ha kellett hallásból zenélt – mesélte a szanki vőfély, akinek édesanyja 1973-tól volt anyakönyvvezető Szankon és 580 párt esketett. – A községházán 1976-ban kezdtem el segíteni anyukámnak az esküvőknél, majd pincérkedtem a lakodalmakban, később volt saját felszolgálócsapatom, és több mint egy évtizede kezdtem a vigasságok levezénylését – mondta el a házigazda szerepét is betöltő vőfély.

A tradicionális lakodalmak hangulatfelelősei régebben férfiak voltak, de ma már megszokott, hogy nők is betölthetik ezt a szerepkört, ők a nőfélyek. Vasárnap a szanki sokadalomban két csinos hölgy is bizonyította, hogy nagyon is értenek a közönség szórakoztatásához.

– Családi indíttatásból lettem vőfély, amihez egy picit szomorú történet tartozik, mert tizenkét éves voltam, amikor édesapámat elvesztettem. Ő közel húsz éven át volt vőfély, így néhány év múltán átvettem a stafétabotot és immár ez az ötödik szezonom – mesélte a 20 esztendős Hegedűs Evelin, aki elárulta, hogy az édesapja rigmusait mondja a lakodalmakban. A kunbaracsi egyetemista – aki akár angolul, vagy franciául is vállalja a ceremóniákon a közreműködést – mesélte, hogy sokan nagyon elcsodálkoznak, amikor meglátják. – Úristen egy lány?! – általában ez az első reakció, amit kétféle hangsúllyal mondanak, de az eddigi tapasztalataim inkább pozitívak a vőfélykedéssel. Mindenben segít a párom is, aki büszke arra, hogy ilyen különleges dologgal foglalkozom – tette hozzá Evelin, aki kékfestő viseletben szórakoztatta vasárnap este a közönséget, melynek soraiból már csak egy ifjú pár hiányzott a valódi lagzihoz.

A vőfélybarátság nem ismer határokat

A vajdasági Bácsszőlősről érkezett Nyers Tímea, akit már gyerekkorától vonzott a sátras lakodalmak világa.

– Nekem nagyon tetszettek a vőfélyek által elmondott versikék és már akkor úgy voltam vele, hogy én is ezt szeretném csinálni. A vőfélynőkkel eleinte nem nagyon voltak kibékülve az emberek, de az elmúlt tizenhét év tapasztalata után kijelenthetem, hogy elfogadtak, amit az évi harmincnál is több lakodalmi megbízás is bizonyít. Mindezek mellett egyéb rendezvények lebonyolítására is meghívnak, így ’hál istennek akad munka bőven – mondta el a nőfély, akinek a civil foglalkozása sem megszokott női szakma: hentes és mészárosként dolgozik.