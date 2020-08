A központ kemencéjében pizzát is sütöttek Solton

Öt héten keresztül szervezett nyári napközit ezen a nyáron a Solti Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata.

A programokról és a felügyeletről ez idő alatt három pedagógus felváltva gondoskodott, a pénzt az önkormányzat biztosította.

Türmerné Szeremi Ilona igazgató elmondta lapunknak, hogy ezen a héten zárul le a nyári napközi öthetes időszaka, amelyben igyekeztek újszerű, változatos programokat biztosítani a részt vevő gyermekeknek.

Ebben az évben az iskola épülete helyett az intézmény udvarában felállított jurta volt a bázishelye a napközinek. Ez, a mellette található filagóriával együtt kényelmes helyszíne volt a programoknak. A gyerekeknek a pedagógusok változatos programot állítottak össze, ebben volt többek között íjászat, fagyizás, kézműves-foglalkozás, palacsintasütés, strandolás is. Kerékpárral is kirándultak több alkalommal, voltak a solti Szőlőhegyen, a kilátónál és a Duna-parton is. Kihasználták a helyi adottságot, az alapszolgáltatási központ közösségi kemencéjét is, amelyben pizzát sütöttek, amelyet minden gyermek saját ízlése szerint készíthetett el. A napközis táborban átlagosan 15 alsós gyermek vett részt minden héten, reggel nyolctól délután négy óráig. A napköziben igény szerint akár háromszori étkezésre is volt lehetőség, amelyet az önkormányzati konyha biztosított.

A foglalkozásokban a pedagógusoknak, Szűcsné Fias Mónikának, Szondi Miklósnak és Garainé Szondi Katalinnak, minden héten besegítettek középiskolás diákok is, akik az ötven órás önkéntes munkájuk egy részét itt teljesítették. – Négy éve szervezi intézményünk a solti gyermekek nyári napközijét, amelyet mi inkább nyári tábornak nevezünk. Minden évben színes programok várják a részt vevő gyerekeket, akiknek a szülei dolgoznak és így meg tudják oldani a felügyeletet. Ezzel a napközivel anyagi terhet is leveszünk a családok válláról, mert vannak többen is, akik pénzügyi okok miatt nem tudják fizetős táborokba elküldeni gyerekeiket. Munkatársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a változatos és színvonalas programokkal minél szebbé tegyük a részt vevő solti gyerekek nyarát – összegezte az igazgató.