A közösségi szolgálatot a járvány alatt is teljesítik az végzősök

A járványhelyzet ellenére is az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az ötven óra iskolai közösségi szolgálat, azaz az IKSZ. A most végzős diákok jellemzően már teljesítették az előírt órákat, akik pedig nem, azoknak is adott még néhány lehetőség az érettségiig.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy a középiskola elvégzését követően az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A járványhelyzet miatt kialakult rendkívüli helyzet sem változtatott a jogi kereteken, az ötven óra teljesítése továbbra is kötelező. Hogyan tudnak ennek eleget tenni a végzősök? Többek között erről is beszélgettünk Erdős Zsuzsánnával, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum tanárnőjével, akinek külön feladata az iskolai közösségi szolgálat koordinálása a diákok és a fogadó intézmények között.

– Úgy vélem, ez csak nagyon kevés végzőst érint, mivel a legtöbben a 9–10. évfolyamon, de legkésőbb a 11. évfolyam végéig már teljesítik az ötven óra közösségi szolgálatot. Sokan még ennél is többet. Iskolánkban a most érettségi előtt állók is javarészt már igazolt ötven órával bírnak, körülbelül öt százalékuknak van hátra esetlegesen néhány óra még. Ezek teljesítése azonban nem lehetetlen még most a járvány idején sem – részletezte a tanárnő.

A közösségi szolgálat keretében az iskolák nagyon sok szervezettel, intézménnyel kötöttek már eddig is szerződést, melyek fogadják a diákokat az önkéntes munkára. Az elmúlt egy évben a járvány miatt jelentősen lecsökkent a fogadó felek száma, ugyanakkor akadnak újak is.

– Iskolánk tekintetében most is kötök szerződéseket, például olyan intézményekkel, ahol szükség van beléptetéskor a lázmérőzésre, adatok felvezetésére.

A 10 millió Fa – Kecskemét Egyesület szervezésében pedig fát ültethettek a tanulók, majd vállalták az utógondozásukat.

Emellett intézményünkben a közelmúltban a központi felvételizések idején is szükség volt segítő diákokra, közösségi szolgálat keretében, ezzel a lehetőséggel több végzős is élt. Aki akarja, tudja teljesíteni a hiányzó óráit. Ez nem lesz akadálya az érettségin való részvételének – tette hozzá, majd egy érdekes tapasztalatot is megosztott.

– A faültetésben magam is részt vettem. Szembetűnő volt, hogy a diákok mennyire élvezik. Nemcsak a friss levegőn való elfoglaltságot, hanem azt is, hogy végre megint közösségben lehetnek saját kortársaik körében. Sajnos az elmúlt hónapok nem erről szóltak számukra, így szerintem minden olyan alkalomnak nagyon örülnek, ahol az egészségügyi előírások betartása mellett, legálisan együtt lehetnek. Emellett azt is tapasztaltam, már nem először, hogy sok diák bőven túl van az ötven órán, mégis szívesen teljesít újabbakat. Már a bélyegzéshez sem ragaszkodik az IKSZ könyvében. Egyszerűen élvezi, hogy segíthet, rákap az ízére, élményt nyújt a számára az önkéntesség – hangsúlyozta a tanárnő.

Erdős Zsuzsánna folyamatosan nyomon követi a közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkáját. Tart külön megbeszéléseket, saját Facebook-csoportot működtet erre a célra, s minden tanév végén adminisztrálja és értékeli a diákok óráinak alakulását. Ehhez a tanulóknak kérdőívet kell kitölteniük, melyben megosztják tapasztalataikat. Mindezek a járvány miatt, az online oktatás miatt némileg változtak. Jelenleg a végzősöknél az osztályfőnökökön keresztül méri fel, kinek hiányzik még közösségi szolgálati óra. A kérdőíveket azonban már neki küldik meg.

– Kérdőívet idén is töltetek ki a végzősökkel, az e-maileket április 19-éig kell megküldeniük számomra. A kérdések most is ugyanazok, arra vagyok kíváncsi, hogy érezték közben magukat, egy vagy több helyen teljesítették az ötven órát, melyek voltak ezek az intézmények, milyen javaslataik vannak a fiatalabbak számára. Kíváncsian várom a mostani válaszokat, melyben már a járványhelyzettel kapcsolatos tapasztalatok is szerepelhetnek – mondta végül a tanárnő.