A korszerű feldolgozó mellé hűtőház is épül Jánoshalmán

Közel két évvel ezelőtt kezdődött el a tervezett Agrár-logisztikai Központ első ütemének építése. A jánoshalmi térség mezőgazdasága számára az egyik legjelentősebb beruházás ez. Az alapinfrastruktúra megépült, szerdán a második ütemben épülő hűtőház alapkövét rakták le ünnepélyes keretek között.

Az Agrár-logisztikai Központ, amely három ütemben épül meg Jánoshalmán a volt honvédségi laktanya területén kialakított ipari parkban, lehetőséget ad majd a kiváló minőségű termények, zöldségek, gyümölcsök tárolására, hűtésére, ezzel a szezonokon túl is kiszolgálva a helyi és régiós piaci igényeket.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a jánoshalmi önkormányzat a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb fejlesztése kapott zöld utat két évvel ezelőtt. Az első ütemben közel 270 millió forintból megépült az alapinfrastruktúra a tervezett központ területén.

Kerítést építettek, kiépítették a közműhálózatot, csapadékvíz-elvezető árkokat, kiépítették a közvilágítást, épült egy transzformátorállomás, aszfaltos utakat építettek, térköveztek, kialakították a zöldfelületeket – hangzott el a szerda délelőtti ünnepélyes alapkőletételen, ahova a gazdasági és agrárszakmai szervezetek képviselői mellett meghívást kaptak a bácsalmási, a jánoshalmi és a kiskunhalasi járás településeinek polgármesterei is.

A város százszázalékos pályázati forrásból építi meg a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemet és hűtőházat a beruházás második és harmadik ütemében. A fejlesztés eredményeként létrejön egy 400 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok, amelyben korszerű technológiai gépek biztosítják majd a hatékony zöldség- és gyümölcsfeldolgozást és épül egy 1350 négyzetméter alapterületű, ötezer tonnás kapacitású hűtőház is, amely 450 millió forintból valósul meg.

Az Agrár-logisztikai Központ új lehetőségeket fog teremteni a környék gazdáinak, kiküszöbölhetik azokat a hátrányokat, melyek ma a mezőgazdaságot súlyosan érintik. Lehetőséget ad a kiváló minőségű termények, zöldségek, gyümölcsök tárolására, hűtésére – hangoztatta Bányai Gábor országgyűlési képviselő az ünnepélyes alapkőletételen.

A képviselő arra biztatta a környékbeli települések gazdáit, hogy hozzanak létre termelői csoportot, így a saját tároló- és feldolgozókapacitás, valamint a termelői és értékesítési csoport lévén közvetlen is tudják majd a gazdák értékesíteni a terményeiket. A gyengébb, de még szintén jó minőségű termények esetén pedig a továbbfeldolgozás és a feldolgozott termékek értékesítése is új lehetőségeket nyit – emelte ki a politikus.

A képviselő szerint a hazai piac egész éves ellátása után komoly lehetőségek nyílnak majd a külföldi piacokon is, akár exportra is tudnak majd termelni a környék gazdái. Az Agrár-logisztikai Központ a mezőgazdasági termelők számára megnyithatja a lehetőséget a nyugat-európai versenytársakkal szemben is, ezzel növelve a hazai fogyasztói piacon a magyar termékeket – mondta.

Bányai Gábor kitért arra is, hogy a beruházás harmadik ütemébe tervezett feldolgozóüzem és hűtőház-kapacitás 20 ezer tonnára való bővítésére vonatkozó beruházási tervek már a kormány asztalán vannak, abban reménykednek, hogy kedvező elbírálásban részesül.

– Nem magánszemély fogja a létesítményt működtetni, hanem a gazdák termelői csoportja, nekik a város egy tisztességes szerződéssel át fogja adni a cég működési és vagyonkezelési jogát – tette hozzá Bányai Gábor.