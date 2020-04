A koronavírusról és a madárinfluenzáról tanácskoztak a polgármesterek

Idei második találkozójukat tartották Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületének település vezetői, akik Lezsák Sándor országgyűlési képviselő meghívására ültek a tárgyalóasztal helyett ezúttal a monitorok elé, a járványveszély okán ugyanis online kapcsolatban tanácskoztak.

Csütörtöki megbeszélésükön a koronavírus és a madárinfluenza kapcsán felmerült kérdésekben egyeztettek – tájékoztatta hírportálunkat Lezsák Sándor. A telefonos interjú során elmondta, mind a huszonnégy település polgármestere beszámolt arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak a koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet óta.

– Mintaszerűnek tartom, ahogyan a polgármesterek egymást segítették és szigorúan betartották azokat a rendelkezéseket, melyek védelmet adtak a településeknek. Ennek is köszönhető, hogy a választókerületben jelenleg nincs koronavírusos beteg – nyilatkozta a honatya. Elmondta, valamennyi településen nagyszerűen működik a helyi tájékoztatás, az önkormányzatok minden lehetséges eszközt kihasználva tájékoztatják a helyieket a vírussal kapcsolatos tudnivalókról. Több helyen hangosbemondót is vásároltak a teljes körű tájékoztatás érdekében – tette hozzá a képviselő.

A polgármesteri beszámolók szerint jól működnek a polgárőrségek és a védőnői hálózatok is. Külön dicséret illeti az iskolákat, mert szinte zökkenő nélkül átálltak a digitális oktatásra, úgy hogy helyi összefogással minden gyermeknek jutott számítógép. Lezsák Sándor elmondta, több olyan kérés is érkezett hozzá, amelyeket közvetíteni fog az Operatív Törzsnek és a szaktárcáknak. – Az egyik ilyen aggodalom választókerületemben a madárinfluenza. A polgármesterek az állatjóléti támogatások kifizetésének előrehozását kérik, mert a vész több száz családban akár drámai helyzetet is hozhat. De nehéz helyzetben vannak azok a gazdák is, akik vendégmunkásokat foglalkoztatnak, mert a koronavírus miatt nem jöhetnek át a határon. Továbbítanom kell a tanyagondnokok kérését is, akiknek komoly gondot jelent, hogy nem tudnak délelőtt a gondozottjaiknak bevásárolni miközben a munkanapjuk srúan be van osztva. Lezsák Sándor azzal zárta a tájékoztatót, hogy szükségesnek tartja a helyi szigorítások bevezetését, mert az emberek nem érzik a bajt. Pedig minden ágasegyházi felelős, minden ágasegyháziért, minden félegyházi, minden félegyháziért, és így tovább – hangsúlyozta a honatya.

Borítóképünk illusztráció.