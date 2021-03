A koronavírus-járvány sem vette el az emberek kedvét az esküvőtől

A járványidőszak igazi kihívást jelentett Vuity István szabómesternek, aki a menyasszonyi ruhák készítése mellett alkalmi ruhákat is varrt korábban. Az idei szezon lassan elkezdődik, egyre többen keresik meg, de a járvány miatti lezárásoktól függ, hogy mikor indul be igazán az esküvőszezon.

Már ötéves korában a nagymamája Singer varrógépénél tüsténkedett Vuity István Felsőszentivánon. Bár a pályaválasztáskor első körben ötvös szeretett volna lenni, az élet a szabómesterség felé sodorta. Osztályfőnöke a Rotschild Szalonban tanult, többek között tőle tanulta a szakma iránti szeretetét. Az iskola elvégzése után egy varrodában volt technikus, majd mestervizsgázott női- és férfiruha-készítésből. Kezdetben már volt néhány menyasszonyiruha-felkérése. Úgy emlékszik vissza, hogy akkor fertőződött meg, előtte úgy érezte, ez nem az ő világa, de ahogy jöttek sorra a megrendelések, szépen lassan belecsöppent.

Dolgozott az Állami Operaházban, a bajai színháznak és a Baja Ritmusának is varrt különleges ruhákat. Mindig azt szerette, ha valami mást készíthet, és figyelemmel követte a nagy divatházak munkáit is.

– Valahogy a női ruhák mindig közelebb álltak hozzám. Jobban szerettem azokat, mindig kihívásnak éreztem, változatosak voltak. Nem szeretem a monotonitást. Ebben van lehetőség, és most gyönyörű anyagok vannak. Mikor egy menyasszonyi ruhát tervezünk, mindig azt szoktam mondani, hogy legyen először egy személyes találkozónk a menyasszonnyal, kötöttségmentesen, kötelezettség nélkül. Eljön, megmutatom a lehetőségeket, megnézem, hogy ő mit szeretne és őszintén elmondom a véleményem. Szerintem nagyon fontos, hogy ne legyen idegen neki a ruha, amit fölvesz majd a nagy napon – mondta a szabómester.

Az idei szezon lassan elkezdődik és egyre többen keresik meg. A járvány miatti lezárásoktól függ, hogy mikor indul el az igazi idény. Amikor már megengedik a nagyobb esküvőket, az lesz majd a valódi szezon, addig csak álarcos menyasszonyok lesznek – véli Vuity István.

– Nagyon sokan kérik, hogy maszkot is készítsek a ruhájukhoz. Most már sokszor ezt is bele kell tervezni. Jelenleg anyag- és fazonmegbeszélések vannak, nyers próbák. Elvileg fotózásra is készültem. Tervben van az is, hogy a tavalyi esküvők pár ruháját, ami meghatározó volt, szeretném lefotózni és bemutatni a nagyközönségnek

– részletezte terveit István. A közösségi oldalon is aktív, a legújabb trendeket is folyamatosan követi. Az anyagokat itthon szerzi be, mert már nálunk is minden megrendelhető, bármelyik finom francia csipke is.

– Szerencsére a járvány nem vette el az emberek kedvét az esküvőtől, sőt, az idei évben nagyon bizakodók a párok. Nagyon sok esküvő várható. Az idén a csillogós-királylányos ruhák jönnek vissza, abroncs nélkül, kicsit egyedi, kicsit szexibb vonallal. Van egy másik vonal, a népies jellegű csipkék, kicsit retró, teljes csipkéből készülnek a ruhák, ezek is most újra divatba jöttek. A testvonalakon van a hangsúly, amely jobban megmutatja az idomokat. A színeket illetően a fehér mellett az ekrü is közkedvelt, de idén az ezüstös, feltűnő fazonok a keresettek – mondta a szabómester.

– Teljesen eltűnt a repertoárból az alkalmi ruha, rendezvények hiányában most inkább a menyasszonyi ruhákra, örömanyaruhákra koncentrálunk. Korábban sok céges rendezvény volt. Sok évzáró, nagyon sok bál, de ezek most kimaradtak. Így nincs szükség az egyszerűbb alkalmi ruhákra. De így is, hála istennek, a menyasszonyok bizakodóak és meg szeretnék tartani a nagy napot – mondta Vuity István.

Erre az évre nagyon sok mindenre lenne felkérése, egy pesti kalapossal közösen egy divatbemutatóra is kérik, ugyanakkor újra szó van arról, hogy a Múzeumok éjszakáján divatbemutatót tartsanak. Pár éve már volt egy nagyon sikeres rendezvényük egy kerthelyiségben, hasonlót szeretnének idén is megszervezni, ha a járványhelyzet lehetővé teszi majd.