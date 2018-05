A koraszülött gyerekeket és családjukat támogatja a mentorház

Megnyitotta kapuit Kecskeméten, a Rákóczi úton az a mentorház, ahol többek között gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus és családkonzulens segíti a koraszülött gyermekeket és családjukat.

Ma Magyarországon minden tizedik baba koraszülöttként jön világra, csakhogy az idő előtti születés sok veszélyt jelent a gyermekre. Kezdetben a fertőzésektől kell leginkább tartani, később előjöhetnek tanulási nehézségek, pszichiátriai problémák, de megfigyelhető az is, hogy a koraszülöttek egy része nehezebben találja meg a helyét az életben. Ráadásul egy idő előtti szülés csökkenti a későbbi gyermekvállalás lehetőségét – mondta el dr. Tálosi Gyula, a kecskeméti megyei kórház csecsemő- és gyermekosztályának vezető főorvosa. Szerinte eddig is hiányzott egy olyan hálózat, amely a kórházból kikerülő koraszülött gyermekeket és szüleiket támogatta volna, úgyhogy üdvözölte, hogy a Korábban Érkeztem Alapítvány – melynek ő is kuratóriumi tagja – Szeged és Gyula után Kecskeméten is elindítja mentorházát.

Az alapítvány igen nagy összeget, 1,2 milliárd forint uniós és kormányzati forrást nyert el egy olyan program kidolgozására, amely valamennyi hazai koraszülött osztályon alkalmazható lesz. Emellett mentorokat képeznek, valamint a három városban nyílt mentorházakban sokrétű szolgáltatást nyújtanak a családoknak.

Miért van erre szükség?

Többek között a koraszülés okozta krízis, sokk feldolgozása érdekében. Ebben tudnak közreműködni mentorként például azok az anyák, akik maguk is hasonló helyzetben vannak, de már tapasztalatokat gyűjtöttek. Másrészt pedig a Tálosi doktor által említett, koraszülött gyermekeket érintő nehézségek miatt.

– Az anyák, családok, koraszülött gyermekek nap nap után bizonyságot nyújtanak, hogy van értelme, van létjogosultsága, szükséges és pótolhatatlan, hogy közösségben gondolkodjunk, hogy megosszuk egymással a bennünk növekvő kételyt, szomorúságot, nehézségérzést, hogy meg tudjunk osztani reményt, hitet, élettörténetet – hangsúlyozta megnyitó beszédében dr. Rádi Katalin, az alapítvány alapítója. Dr. Kelemen Edit, a koraszülött részleg vezetője pedig arról beszélt, hogy a kezdeményezés egységgé kovácsolja a problémákkal szembesülő családokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az inkubátortól kezdve figyelnek a babákra

A Rákóczi út 32. szám alatt nyílt mentorház három terápiás szobájában gyógytornász és konduktor tart majd mozgásterápiás foglalkozásokat. Van külön terem gyásztanácsadásra és családkonzultációra, ezenkívül pszichológus és mentálhigiéniés szakemberek is a családok rendelkezésére állnak. Tornatermet is kialakítottak csoportos gyermekfoglalkozásokra, a szenzomotoros tréningekre, a pelenkázó-szoptató helyiség pedig magától értetődő.

Pintér Edit, a kecskeméti mentorház vezetője kérdésünkre elmondta: gyakorlatilag már az inkubátortól figyelemmel tudják kísérni a koraszülött babákat, de természetesen a most pár éves gyerekek szülei is felkereshetik őket segítségért, tanácsért. Hozzátette, igyekeznek minél több családot megszólítani, de főként azon családok miatt indult el a program, ahol nehézségek adódnak. Szolgáltatásaikat további mozgásterápiákkal szeretnék bővíteni, logopédust még nagyon keresnek. A leendő mentorok egy 20 órás alapképzésen esnek át, ezzel a tudással felvértezve már ők is tudják támogatni a koraszülöttes családokat. Tervezik azt is, hogy Kiskunhalason és Soltvadkerten is nyitnak kisebb központokat, a foglalkozások már elindultak a két városban. Az uniós támogatás 2020 június végéig nyújt finanszírozást, utána az alapítványnak még 5 éves fenntartási kötelezettsége van a programra.