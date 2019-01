A koraszülött babák családjait támogatja a Koramentorház

A koraszülött kis hősök szülei nem maradnak magukra a kórház elhagyása után sem. A Koramentorházban támogatják a koraszülött babák mozgás- és értelmi, érzelmi, illetve beszédfejlődését, valamint családtámogató szolgáltatásokkal megerősítik a szülőket ebben a nem várt élethelyzetben.

Ma Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülött, nekik és szüleiknek nyújt reményt és segítséget a Koramentorház. A megyeszékhelyen, a Rákóczi utca végén egy éve működik a civil szervezet, ahol különböző szakemberek dolgoznak nap mint nap azért, hogy a koraszülöttségben érintett családok ne érezzék egyedül magukat a bajban.

A Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány pályázati támogatásból hozta létre a Koramentorházait Szegeden, Kecskeméten és Gyulán. A kecskeméti létesítményt Pintér Edit vezeti, helyettese Jani-Kovács Ramóna.

A koraszülött gyermekek családjainak komplex támogató szolgáltatásai teljesen ingyenesek.

– Módszertani központunkban a szolgáltatás nagyon sokrétű – részletezte Pintér Edit vezető. – Segítünk bármely koraszülöttséget érintő kérdésben, a családok bizalommal fordulhatnak hozzánk minden témában. Pszichológiai, lelki és gyásztanácsadás is a munkánk része. Segítjük a koraszülöttként világra jött gyermekek mozgás- és értelmi, valamint érzelmi és beszédfejlődését a különböző foglalkozásokon. A baba-mama jóga, illetve a Ringató foglalkozásokon a szülők olyan feladatsorokat sajátíthatnak el, melyeket otthon maguk is elvégezhetnek gyermekükkel, ezzel is segítve a mielőbbi gyógyulásukat, erősödésüket – tette hozzá a szakember.

A Koramentorház elsősorban a kecskemétieknek és a környékbelieknek nyújt segítséget, de a mentorházban dolgozó szakemberek, valamint a mentorok Bács-Kiskun megye minden járásában megjelennek tanácsadói munkájuk révén. A távolság legyőzését is segíti a mentorhálózat folyamatos megyei kiépülése, hiszen így a mentorok egy adott településen tudnak már információval segíteni.

– A hálózat felépítése során olyan sorstárs szülőket képzünk ki, akik maguk is megtapasztalták a koraszülés nehézségeit, a felépülés nehéz útját – vette át a szót Jani-Kovács Ramóna egészségfejlesztő. – A sorstárssegítés, a mentorálás már több településen működik a megyében. A mentorálás már a kórházban, a szülészeten, majd a perinatális intenzív centrumban (PIC) elkezdődik, ezután saját lakóhelyükön vagy a mentorház működésében folytatódhat. A mentorok kéthetente összejöveteleket tartanak a sorstársaknak, ahol kötetlen környezetben segíthetnek a családoknak – tette hozzá.

A mentorok harmincórás képzésen vesznek részt, ebből húsz óra – a sokszor traumatikus – szülésélmény feldolgozását segíti. A jó mentori munkához elengedhetetlen, hogy maga a mentor tisztán lássa saját történetét, mert csak úgy tud segíteni másoknak. A mentorok munkáját a szupermentor fogja össze, aki pszichológiában jártas szakember is egyben, valamint a mentorházvezetők is segítenek. Fontos ez a tematikus képzés és utánkövetés, mert csak így képes a mentor mások lelki terhét is hordozni.

– Az elmúlt egy évben ezer felett volt azon családok száma, akikkel a családtámogató szolgáltatásaink – mint a mentorálás, szakemberek szolgáltatásai – vagy a rendezvényeink révén találkoztunk – hangsúlyozta Pintér Edit. – Nagyon sokféle problémával kerestek fel minket. Érkeztek 1-2 hetes, de 4-5 hónapos babákkal is. Egyrészt a koraszülöttosztály utógondozója és területi gyermekorvosok irányítanak hozzánk gyermekeket, akiknek szükségük van bármely szolgáltatásra, például mozgásterápiára, babamasszázsra. Másrészt közvetlen kapcsolatban állunk a védőnőkkel is, akik folyamatosan figyelik otthonukban a koraszülött babák fejlődését. Ha gondot észlelnek, akkor figyelmükbe ajánlják a Koramentorházat. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor mi nem tudunk segíteni, mert komplex korai fejlesztésre van szüksége a gyermeknek, ilyenkor továbbirányítjuk feléjük a családokat.

Nagyon fontos szakmai kapcsolatokat ápolunk mindazon szakemberekkel, akik a régióban a koraszülött gyermekeknek és családjaiknak kívánnak segíteni. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt egy évben komoly eredményeket sikerült elérnünk számos családnál. Sokszor apróságnak tűnhet, hogy egy babának sikerült felállnia vagy sikerült megfordulnia, de egy-egy koraszülött kis hős esetében ez óriási eredménynek számít. Emellett azt is nagy eredménynek tartom, hogy rengeteg barátság kötődött nálunk. A mentorképzéseink és a mentorklubok működése mind-mind olyan lehetőség, ahol a hasonló helyzetből indulók találkoznak, többen is ismerték már egymást a koraszülöttosztályról, és nálunk újra egymásra találtak a sorstársak. Több családi programot is szerveztünk az év során, mely tovább erősítette a koraszülők közösséget – mondta.

A Koramentorház a megelőzésre is nagy figyelmet fordít. Kiemelt szolgáltatásuk a veszélyeztetett várandósok támogató programja, mely a koraszülés megelőzését tűzte ki célul. Egy tizenöt előadásból álló sorozatot indítottak útjára.

– 2018-ban nyolc előadást tartottunk meg. Szó esett többek között a szájüreg egészségének fontosságáról, a szoptatásról, a várandósság alatti betegségekről, így a magas vérnyomásról, cukorbetegségről, a homeopátiás szerekről, az ásványi anyagok szerepéről – sorolta Jani-Kovács Ramóna. Idén tervezzük a folytatást, sőt nemcsak kecskeméti helyszínnel. Emellett folyamatosan és jól működik a kórházban a pszichológus kollégánk szaktanácsadása, melyet a bent fekvő veszélyeztetett kismamák vehetnek igénybe – tette hozzá.

A Koramentorházban idén is azért dolgoznak a szakemberek, hogy támogassák a koraszülöttségben érintett családokat pszicho-szociális gyógyulásukban. Érezzék, hogy a közösség értékes tagjai, megerősödjenek társadalmi elfogadottságukban.

Jó kapcsolatot ápolnak a kórházzal

A megyei kórház koraszülött- és csecsemőosztályával, illetve a szülészet-nőgyógyászati osztállyal szorosan együttműködik a Koramentorház. Dr. Horváth Zsolt orvosigazgatóval, dr. Kelemen Edit főorvossal, a koraszülött-újszülött osztály vezetőjével, dr. Tálosi Gyula főorvossal, a csecsemőosztály és gyermekosztály vezetőjével, illetve dr. Bánfalvi Attila főorvossal, a szülészet-nőgyógyászat osztály vezetőjével és Miklós Márta vezető szülésznővel napi kapcsolatban állnak. Emellett az SOS gyermekfalut is segítik szakmailag, hiszen sok koraszülött gyermeket nevelnek a nevelőszülők.