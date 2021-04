A kontaktlencse viselésekor fontos betartani a higiéniai szabályokat

Manapság már nagyon sokan hordanak kontaktlencsét, ami nem csoda, hiszen rengeteg előnye van, ám fontos tudnunk, hogy nem árt néhány szabályt betartanunk, ha lencsét akarunk viselni. Dr. Ácsné Szepes Krisztina, a Dr. Ács Optika és Szemészeti Rendelő szakképzett látszerésze adott néhány jó tanácsot a kontaktlencse biztonságos viselésével kapcsolatban.

Ácsné Szepes Krisztina elmondta, hogy hogyan kell használni a napi és a havi lencséket, illetve hogy miért fontos a higiéniai szabályok betartása.

– Teljesen biztonságos a kontaktlencse viselése, de a higiéniai szabályokat nagyon be kell tartani a koronavírus-járványtól függetlenül is. Mielőtt benyúlunk a szemünkbe, kezet kell mosni – hívta fel a figyelmet.

– Mindig abból van a baj, hogy nem cserélik ki vagy túlhordják a lencsét. Az egynapos lencsét nem szabad két napig hordani, ki kell dobni. Fontos, hogy a napi lencse 6-8 óránál tovább ne legyen a szemben. A havi lencsét a felbontás után 30 nap elteltével ki kell dobni, akkor is ha nincs a szemben. Ha valakinek begyullad a szeme ilyen miatt, akkor az általában nagyon súlyos tud lenni, olyan esetek is előfordultak, hogy emiatt elveszítették a látásukat – részletezte.

A szakember kifejtette, hogy azért is kell betartani a napközbeni viselési időt, mert akármilyen jó is a lencse, ha a legmagasabb oxigén áteresztő tulajdonsággal is rendelkezik, akkor is egy idegen test van a szemünkben. Fontos, hogy a szaruhártyának legyen ideje regenerálódni. Ezért is javasolják, hogy hétvégén, vagy amikor nincs szükség a lencsére, akkor szemüveget viseljünk. A szaruhártya minden egyes berakás és kivétel után egy picit sérül, megkaristolhatjuk a körmünkkel.

– Sajnos gyakran találkozunk olyan esetekkel, hogy a pici sérülések mellett nincs betartva a higiénia, emiatt ezekbe a pici sérülésekbe beeszi magát a baktérium és elkezd fertőzni, ebből van a nagyon nagy baj. Ezt nehéz kikezelni, ezért is hívjuk fel a figyelmet, hogy mindig tiszta kézzel nyúljunk a szemünkbe – hangsúlyozta.

A látszerész azt is elmondta, hogyan kell a kontaktlencséket tárolni.

– Minden egyes tárolófolyadék tartalmaz egy tokot, amelyben lehet tárolni a kontaktlencsét. Fontos betartani azt, hogy a tokot a tárolófolyadékkal kell minden egyes alkalommal kiöblíteni és úgy beletenni az új folyadékot és abban tárolni a kontaktlencsét. Nem szabad vízzel kimosni a tároló tokot, ez is nagyon fontos – hívja fel a figyelmet.

A tokot amiben a lencsét tároljuk legkésőbb háromhavonta ki kell dobni és újat kell venni.

A tárolófolyadék legnagyobb kiszerelése is három hónap alatt el kell, hogy fogyjon, ha rendesen tisztítjuk a tartótokot és minden nap kicseréljük a folyadékot.

A szakember elmagyarázta, milyen esetekben nem szabad a kontaktlencsét viselni.

– Sokan sportoláshoz használják, de olyan is előfordul, hogy valakinek olyan erős dioptriája van, – például rövidlátóknál – , hogy jobb látásélményt ad neki a kontaktlencse, mint mondjuk egy szemüveg. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem kontaktlencse vagy szemüveg, hanem kontaktlencse és szemüveg, mert a szemüveget nem helyettesítheti kizárólagosan a kontaktlencse.

Minden kontaktlencsésnek kell, hogy legyen szemüvege,

mert előfordulhat, hogy ki kell venni a lencsét – magyarázta a szakember.

– Nem szabad lencsét hordani, ha megfáztunk vagy allergiásak vagyunk. Olyan is előfordulhat, hogy belemegy valami a szemünkbe, bármi történik, akkor kell lennie szemüvegnek. Ez szokott sokszor a probléma lenni. Ha van valami a szemükkel, például be van gyulladva akkor nem is tudunk szemüveget íratni, csak teljesen egészséges szemre – tette hozzá.

A Dr. Ács Optika és Szemészeti Rendelő látszerésze elmondta, hogy akár gyerekek is hordhatnak kontaktlencsét, ha elég nagyok és felelősségteljesek, hogy viseljék.

– Ha a gyerek elég nagy, vagy a szülő elég ügyes ahhoz, hogy betegye és kivegye a lencsét, akkor a gyerekek is hordhatnak kontaktlencsét.

Leginkább olyan fiatalok hordják, akik sportolnak.

Ha a gyerek elég érett, megbízható, ügyes és vállalja, hogy betartja a higiéniai szabályokat, akkor 13-14 éves korban már tud kontaktlencsét viselni – mondta el Ácsné Szepes Krisztina.

Aki szeretne kontaktlencsét hordani, fontos, hogy elmenjen egy vizsgálatra, ahol tájékoztatják a lehetőségekről és, hogy neki ajánlott-e a lencse viselése.

– Aki nagyon allergiás, vagy valami olyan szembetegsége van, ami miatt nem lehet idegentestet betenni a szemébe akkor nem ajánlott a kontaktlencse, de ez egyéni. El kell jönni vizsgálatra és mindenkinek személyre szabottan el tudjuk mondani a lehetőségeket. Valakinek olyan a dioptriája, hogy nincs rá kontaktlencse, vagy nem tudja a lencse azt a látásélményt biztosítani, mint egy szemüveg – mondta el.

A látszerész elmondta, hogy aki lencsét szeretne viselni, fontos, hogy előtte megtanulja, hogyan kell ki- és behelyezni azt.

– Amíg biztonságosan nem tudja valaki felhelyezni és kivenni, addig nem adjuk ki a kontaktlencsét.

A vizsgálat után megrendeljük a próbalencsét és mi betanítjuk és ha úgy gondoljuk, hogy biztonságosan tudja ki-be rakni, akkor adjuk ki a kontaktlencsét.

A látszerész szerint, vannak bizonyos esetek, amikor a szemüveg jobb, de ez is egyénfüggő, ki kell próbálni. Vizsgálat és próba után, mindenki el tudja dönteni, melyik a kényelmesebb, komfortosabb viselet a számára.

A szakember kérdésünkre elmondta, hogy minimum hathavonta, de legalább évente el kell menni kontaktlencse-kontrollra, hogy megnézzék, rendben van-e a szem, a szaruhártya, hogy nehogy valami maradandó sérülés legyen. Ha valaki ezt rendszeresen elvégzi és betart minden szabályt, akkor semmi problémája nem lehet a kontaktlencse viselésekor.