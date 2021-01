A Kihívók az összes medáljukat és két csapattársukat is elveszítették

Sérülések, dráma, új versenyzők felbukkanása és izgalmas fordulatok árnyékolták be az Exatlon negyedik hetét, főként a Kihívók életében. Mutatjuk a TV2-n futó sport-reality részletes beszámolóját.

A Kihívók már a hét elején elveszítették szeretett villájukat, amelyet három héten keresztül magukénak tudhattak, és sajnos a hét további része sem tartogatott számukra kellemes és boldog pillanatokat. Bár csapatuk új versenyzőkkel bővült, két társuktól mégis búcsút kellett venniük a balszerencsés negyedik héten.

Kedden Ricsi kedvtelenül ébredt a faházban, ennek ellenére igyekezett feldobni a hangulatot és mókás ébresztőt eszelt ki csapattársainak: egyesével lerántotta róluk a takarót. A párbajról visszatért versenyző egyértelműen kifejtette véleményét a faházzal kapcsolatban, és nemes egyszerűséggel felszólította a többieket:

Hagyjuk meg a faházat a Bajnokoknak!

Dórinak ugyanakkor tetszett a hangulat, főként a réseken beszűrődő fények és zajok.

Anna azonban gyorsan rövidre zárta a beszélgetést: „egy hét kemping, aztán visszamegyünk a villába!”

Míg a Bajnokok igyekeztek alaposan kihasználni a villa által nyújtott lehetőségeket, Anna az újakkal beszélgetett, és megállapította: rendkívül szimpatikus, hogy mindketten próbálnak beilleszkedni, illetve az is, hogy hosszú sportmúlt áll mögöttük.

A Kihívók jelöletlen irányítóját, Nagy Danit zavarni kezdte, hogy egy ideje ismét nem tud ponttal hozzájárulni a csapat sikeréhez a sérülése miatt. Szerinte a Kihívóknak igenis szüksége lenne egy nyolcadik, aktív tagra. Talán mélyen legbelül sejtette, hogy mi fog történni, hiszen kijelentését követően nem sokkal, a pályára érkezve Palik László közölte vele a legrosszabb hírt, amit csak exatlonista el tud képzelni:

Dani lábát napokon keresztül vizsgálták az orvosok, akik megállapították, hogy a gyógyulási folyamat esetében 6-8 hétig is eltarthat, amit egy hosszas rehabilitáció is követ majd, mire tökéletes állapotba kerül. Ez alapján a Kihívó nem maradhatott versenyben, azonnal el kellett hagynia az Exatlont.

Dani nem igazán tudott megszólalni, elmondása szerint sok mindenre számított, talán egy kicsit erre is, de bármennyire is fordult meg a fejében, hogy hazaküldik, igazán nem hitte el, hogy bekövetkezhet.

Ekképpen fogalmazta meg gondolatait:

– Én végig megpróbáltam a maximumot hozni, talán túlságosan is, viszont úgy gondolom, hogy okkal kerültem ide, és ez is okkal történik most. Ez a rövid idő számomra nagyon hosszúnak tűnt, de jó értelemben. Hirtelen megrohamozott minden emlék: kiszaltózhattam egy helikopterből a Karib-tengerbe, sportkiválóságokkal küzdhettem, barátokra találtam, és nagyon remélem, hogy példát tudtam mutatni sokaknak. Hihetetlen és felfoghatatlan számomra. Amikor kiderült, hogy haza kell mennem, nagyon elszomorodtam, de ha belegondolok, mennyi mindent kaptam és tanultam ez idő alatt, tanultam magamról, de tőletek is, tőled Laci és a Bajnokoktól is. Mindenkinek szeretném megköszönni. Életem egyik legjobb élménye volt és lesz is örökre. Kihívók, arra szeretnélek kérni titeket, hogy tanuljatok a hibámból: az egészség az első! Úgy csináljátok, hogy élvezzétek az egészet, de ne feledjétek:

ez egy hosszútávfutás, nem egy sprint!

– Én végig akartam sprintelni, de ezt így nem lehet, éreztem, hogy egy kicsit sok volt. Kicsit dühös is vagyok magamra, amiért nem vettem vissza, de ugyanakkor örülök, hogy itt lehettem, és ez van most leginkább a szívemben. Fantasztikus volt ezt megélni, és elképesztően örülök, hogy hamarosan találkozom a családommal, mert nagyon hiányoznak.

Dani elköszönt csapattársaitól, a búcsú pedig könnyekkel gazdagra sikeredett. Herczeg-Kis Bálint is megkönnyezte csapattársa elvesztését, aki szerint a fiatal gimnazistának a döntőben a helye. Azt tanácsolta Bálintnak, hogy maradjon mindig ilyen alázatos és csinálja meg!

Dani távozása után újabb bejelentés következett: Somhegyi Krisztián nem játszhat az élményért, ugyanis a hétfői pályán megsérült, ezért orvosi vizsgálatokra van szüksége.

7-7 versenyzővel indultak neki a csapatok a duplatétes napnak,

ahol az élmény mellett egy előnyt is megkaparinthatott a győztes.

Az első néhány futamnál úgy tűnt, a Kihívók nem törtek meg Dani elvesztésétől, sokkal inkább erőre kaptak. Az első három futamot Herczeg-Kis Bálint, Buzás Dóri, majd Balogh Ricsi hozta, ezt követően szépítettek csak a Bajnokok az új csapattag, Tóth Janka jóvoltából. Az első pont megszerzését követően a pirosak is erőre kaptak, Ákos és Franci is hozott egy-egy pontot, majd Kőnig Anna szakította meg a folyamatot.

A második kör Balogh Ricsi és Szarka Ákos csatájával kezdődött, melyből előbbi került ki győztesként, ezzel 5-3-ra módosítva az állást a Kihívók javára. Tóth Janka szépített, ám Kővári Viktor és Móricz Dani futama után ismét kettővel vezettek a kékek. Kocsis Lilkó és Bors Máté pontjaival a Bajnokok kiegyenlítettek, miután Herczeg-Kis Bálint és Török Livi is elveszítették a futamukat.

Bálintot idegesítette, hogy csak egy hajszálon múlt a pontszerzés. Elismerte, hogy mindig összezavarja őket, ha elveszítenek valakit, ezért bízik benne, hogy a közeljövőben nem éri őket baleset. A Kihívó szerette volna megszerezni az élményt, és a játék ezen pontján még hitt benne, hogy sikerülni is fog. Szabó Franci, Szendy Lilla és Szarka Ákos pontjai azonban egészen meccslabdáig juttatták a Bajnokokat, ahol bár Kőnig Anna még tudott szépíteni,

Bors Máté behúzta a végső pontot Kővári Viktor ellen,

ezzel megszerezve az élményt és az előnyt. Utóbbi elnyerésével a Bajnokok a csütörtöki végjátékon egy férfi és egy női futamon kihagyhatták az egyik akadályt.

Somhegyi Krisztián az izomsérülése ellenére csapattársaival tartott a delfinekkel való találkozásra, amit az 1-es csillag kiválasztásával nyertek el a Bajnokok. A rég áhított, bakancslistás programon a pirosak taníthatták a delfineket, táncolhattak velük, de meg is simogathatták őket. Végül a tengerbe való ugrándozással zárták a különleges progamot.

A Kihívók eközben összeültek, hogy beszéljenek a történtekről. Beismerték, kissé összetörtek Dani távozása miatt, főként Livi, aki napok óta nem hozott pontot, és bár csapattársai próbálták biztatni és megnyugtatni, nem tudta elfojtani érzéseit azzal kapcsolatban, mennyire hiányzik neki a családja.

Bálint örült, hogy csapatszinten sikerült átbeszélni a történteket, hiszen szerinte sokukon látszott, hogy feszültség keletkezett bennük. Magabiztosan állította: ez kellett ahhoz, hogy másnap tiszta fejjel tudjunk a pályára állni. A fiatal versenyző felajánlotta a többieknek, hogy bármikor szívesen segít nekik, ha szükségük van rá, ugyanakkor többükkel együtt úgy gondolja, nincs szükség új csapatkapitányra, sokkal inkább egymás segítése a jövőbeni feladatuk.

Zárszóként a lényeg: kiszakadni a negatív hullámból.

A szerda reggel Buzás Dóri és Balogh Ricsi beszélgetésével indult a faházban. A lány nem fogadta túl jól, hogy előző nap nem őt küldték harcolni az utolsó körben, csapattársa pedig igyekezett elmagyarázni ennek miértjét, és a bizalomkérdést kettőjük között, illetve a csapat és közte.

A Bajnokok eközben latolgatták az esélyeket azzal kapcsolatban, hogy vajon a Kihívók kit választanak Dani helyett a ki nem mondott vezetői szerepre, illetve hogy miként lesz hatással a csapattárs hiánya a többiekre. Ők a legalkalmasabbnak Kőnig Annát gondolják, aki mindig hideg fejjel, magabiztosan áll a versenyhez.

A faházban Balogh Ricsi igyekezett felhívni rá a figyelmet, hogy ha a héten női, akkor a következő héten férfi párbaj lesz, amitől ő nagyon is tart, tekintve, hogy előző héten párbajozott, ráadásul a barátja, Pálfi Gergő ellen. Elmondta, hogy szerinte kellene egy vezető Dani helyére, ám a többiek erről másképp vélekedtek. Kővári Viktor helyeselte, hogy Ricsi igyekszik összetartani a csapatot, ugyanakkor úgy gondolja, nincs szükség vezető kijelölésére, hiszen ez a szerep nem utasításra, sokkal inkább magától alakul. Ricsi továbbra is magára vállalná a szerepet, de Dóri sem ért egyet ezzel. Török Livi Annát jelölné a posztra, hiszen véleménye szerint mind alkatilag, mind teljesítményileg ő a legjobb opció.

Herczeg-Kis Bálint is megosztotta gondolatait a vezetői szereppel és a szerdai nappal kapcsolatban:

– Ez a téma Dani elvesztése kapcsán merült fel. Azt fontos leszögezni, hogy attól, hogy mi mindig felnéztünk rá, ő sosem akart főnök lenni, aki megmondja, hogy mit csináljunk, szerintem benne ez sosem merült fel, nem próbált irányítani vagy befolyásolni senkit. Ha most bárkire rásütjük, hogy innentől ez az ő feladata, az nem biztos, hogy jól fog elsülni. Szerintem mindenkinek a saját dolgával kell most törődnie, és ehhez

nincs szükség arra, hogy főnöknek kiáltsunk ki bárkit.

– Én úgy érzem, hogy a csütörtök nagyon fontos nap lesz számunkra. Nagyon oda kell tennünk magunkat ma is, hiszen a Jokerrel talán leegyszerűsíthetjük a saját dolgunkat, szóval mindenki igyekezzen a maxot hozni!

A pályára érkezve Palik László egy új versenyző érkezését jelentette be. Szabó Benedek Nagy Dani helyére érkezett, ami meglepetésként érte a Kihívókat és a Bajnokokat is. A másik oldalon ugyanakkor Somhegyi Krisztián az orvosok véleménye alapján, egy nap pihenő után újra versenyezhetett, így mindkét csapat teljes létszámmal vághatott neki a Joker-játéknak.

Az első futamot Balogh Ricsi és Móricz Dani futották, melyből a Kihívó került ki győztesként, 1-0. Másodikként Szabó Franci, majd Kővári Viktor, ezt követően Tóth Janka, Somhegyi Krisztián, Kocsis Lili, Szarka Ákos és Szendy Lilla hozták sorban a pontokat, így az első kör végére az eredménytábla 6-2-t mutatott a Bajnokok javára.

A második kört Móricz Dani győzelemmel kezdve, majd Török Livi tudott szépíteni, 7-3. Bors Máté pontjával 8, Szendy Lilláéval pedig 9-re nőtt a győzelmek száma, utóbbival pedig meccslabdához jutottak a Bajnokok. A győzelmet végül Szarka Ákos szerezte meg egy Herczeg-Kis Bálint ellen futott végső összecsapásban. A pirosak 10-3-mal nyerték meg a szerdai napot, ezzel együtt pedig a már meglévő előnyük mellé a Jokert. Győzelmi szériájukban zsinórban ez volt a negyedik győzelmük a Kihívók ellen.

Kőnig Anna szerint mindannyian hatalmas motivációval érkeztek a pályára,

ezért véleménye szerint nem a lelkesedéssel, inkább az ügyességi feladattal volt ma a probléma.

– Nem igazán éreztünk rá, nem találtuk el, mivel tudnánk ezt most behozni. Úgy gondolom, hogy ha ezt megpróbáljuk gyakorolni, akkor nem lesz gond, viszont a Bajnokok szépen ráéreztek, ezért csak gratulálni tudok nekik.

Mivel Herczeg-Kis Bálint heteken keresztül stabil ponthozónak számított, Palik László megkérdezte tőle, minek köszönhető a néhány napja fennálló elbizonytalanodás.

Bálint elmondta: – Én úgy érzem, hogy egyáltalán nem bizonytalanodtam el, ma pedig hatalmas erővel érkeztem a pályára, ahol nagyon jól jöttem és sikerült is úgy hozni, ahogy terveztem. Az ügyességi feladata sajnos nem feküdt nekem, de emiatt sem vagyok szomorú, mert ez volt az első elem, amit egyáltalán nem éreztem. Ez csak egy a sok közül, nem hagyom, hogy elbizonytalanítson. Láttam a csapaton, hogy mindenki hatalmasat küzdött, az ügyességi feladat pedig sajnos nem feküdt nekünk most.

A Kihívók tehát nem ijedtek meg attól, hogy a Bajnokoké lett a Joker.

Úgy gondolkodtak, hogy ha elsőre megy nekik egy pálya, akkor a Joker lehívása esetén másodszorra is ugyanúgy menni fog, hiszen gyakran érzik úgy egy futamot követően, hogy legszívesebben mennének még egy kört.

– A lányokon én eddig nem láttam, hogy meg lennének ijedve attól, hogy valamelyiküknek talán haza kell mennie. A csapat bizakodó a holnapi nappal kapcsolatban, ezt azt hiszem, mindenki nevében mondhatom. Bízunk magunkban és be fogjuk húzni a végjátékot – foglalta össze gondolatait Herczeg-Kis Bálint.

Eközben az új csapattag, Benedek Réka kiöntötte szívét Buzás Dórinak. Zavarta, hogy nem igazán tudott pontot hozni, ám csapattársa igyekezett megnyugtatni, és érdeklődött, vajon hogyan lehetne belőle kihozni a győzelmet. Réka szerint nem azonban nem a Kihívók biztatásával, sokkal inkább saját magában van a probléma, de megígérte, igyekszik rajta javítani és megoldást fog találni hamarosan. A csapat másik része igyekezett megismerni az új játékost, Szabó Benedeket (Benőt), aki bár Bálint szerint az első napon kissé zárkózott volt, biztosan ki fog nyílni és jókedvével és vicceivel aktív tagja lesz majd a csapatnak, ami Anna szerint kifejezzen jól fog jönni nekik.

Bálint az új fiú kapcsolatairól érdeklődött, aki megosztotta csapattársaival, hogy jelenleg nincs barátnője, aki otthon várja, és ennek azért örül, mert szerinte az Exatlont sokkal nehezebb lenne úgy játszani, ha lenne. – Bálint, te már csak tudod – mondta, mire a fiatal kecskeméti versenyző megnyugtatta: – Engem csak előre visz az, hogy próbálok neki bizonyítani. Nyilván jó lenne vele lenni otthon, de ezzel nem azt mondom, hogy haza szeretnék lenni, sőt.

Köztudott ugyanis, hogy a 18 éves fiú hosszú párkapcsolatban él, és gyakran említi családja mellett fő motivációjaként szerelmét, aki bár nagyon hiányzik neki, a gondolata, hogy otthon várja őt, inkább csak erősíti az ittlétben.

A csütörtöki nap ismét hosszas beszélgetések sorozatával indult, a Kihívók ugyanis érezték, hogy bár motivációjukból nem veszítettek, valamin igenis változtatniuk kell a végjátékra. Herczeg-Kis Bálint a csapat felspanolásának fontosságára, míg Balogh Ricsi a vezetői szerep betöltésére fektette a hangsúlyt. A Kihívó megosztotta Bálinttal, úgy érzi, igenis be kell tölteni valakinek ezt a szerepet ahhoz, hogy senkit ne veszítsenek el. A fiatal versenyző ezzel egyetértett, de úgy gondolta, elég, ha aktívak a pályán, nincs szükség egy kijelölt húzóemberre.

– Eddig is bizonyítottuk, hogy jobban teljesítünk, amikor hatalmas energia van velünk a pálya szélén. Ebbe muszáj lesz az újakat is belevonnunk, és igyekeznünk kell ugyanolyan erősnek lenni ott, mint a verseny kezdetekor – ismertette álláspontját Bálint.

A villában eközben szintén megbeszélés zajlott, a Bajnokok magabiztosan indultak neki a csütörtöki napnak. Örültek, hogy valamennyire meg tudták törni a Kihívókat a kiválasztásnál, ezt a stratégiát pedig a továbbiakban is használni szeretnék. Tóth Janka szerint főleg a kék lányok, közülük is leginkább Dóri tört meg, és ebben nagy szerepe van annak, hogy

Dani távozásával gyakorlatilag nincs, aki irányítsa őket.

Abban viszont mindannyian egyetértettek, hogy a Bálintnál zajló sikertelenség csak egy hullámvölgyet, egy rossz szériát jelez, nem pedig megtörtséget. Biztosak benne, hogy amint visszatér, újra nehéz lesz őt legyőzni.

A fiatal gimnazista eközben a faházban igyekezett meggyőzni arról mindenkit, főleg az újakat, hogy a végjátékon mindenkinek oda kell tennie magát, és nem szabad, hogy megbomoljon a csapategység! Ricsi hozzáfűzte, hogy szerinte fél siker, ha a pálya széléről szurkolnak egymásnak. A Kihívók összességében magabiztosan indultak csatába a győzelemért.

Az első futamot Herczeg-Kis Bálint jól is indította, győzelmét követően elmondta, elképesztően jól esett neki, hogy hallotta a csapat biztatását és szurkolását. Érzi, hogy mindenki mellette áll, és úgy gondolja, a csapat most érett össze a legjobban.

Bálint győzelmét követően Buzás Dórinak is sikerült hoznia egy pontot, majd Somhegyi Krisztián, Benedek Réka, Szarka Ákos, Kőnig Anna, Móricz Dani és Szendy Lilla húzták be a futamokat.

Az első kör végére az állás kiegyenlített, 4-4-es eredményt mutatott.

A második körben Szabó Benő legyőzte Szarka Ákost, és bár nem volt nagy lemaradásuk, hogy biztosra menjenek, a Bajnokok felmutatták a Jokert. Nem volt szerencséjük, ugyanis Ákos a második futamnál sem tudta legyőzni az új fiút, Benő ismét behúzta a csapat ötödik pontját. A testhezálló ügyességi feladatot Benedek Réka is jól vette, kézilabdás múltjából eredően könnyedén ledobta a totemeket, ezzel behúzva a Kihívók hatodik pontját. Ezt követően Somhegyi Krisztián és Szabó Franci hoztak egy-egy pontot, ezzel kiegyenlítve az eredményt. Kővári Viktor legyőzte Móricz Danit, Buzás Dóri pedig Tóth Jankát, ezzel az addig száz százalékos, újonnan érkezett női versenyző elveszítette 100%-os jelzőjét, ugyanis az ittléte alatt ez volt az első veresége. Ez nem véletlen ugyanakkor, hiszen ahogy a visszajátszásból láthattuk, Janka a pályán úgy beverte a fejét, hogy orvosi ellátásra szorult. Amíg Janka próbálta kipihenni a történteket, Bors Máté és Szendy Lilla behúztak egy-egy pontot a Bajnokoknak. Ekkor 8-8-at mutatott az eredménytábla.

A második kör végén a Bajnokok konstatálták, hogy a Jokert és a női előnyt sem tudták jól kihasználni, ugyanis míg Szarka Ákos nem tudott nyerni a Joker-futamon, Kocsis Lili sem tudott élni az előny adta lehetőséggel.

A kiegyenlített állásnál Bors Máté igyekezett Herczeg-Kis Bálint elleni futamára jól felhasználni a férfi előnyt, és ez sikerült is neki. Meccslabdához jutottak a Bajnokok. Bálint ennek ellenére bizakodó maradt: – Úgy érzem, nagy lendület van bennünk. Reggel Ricsivel összeszedtük a csapatot, és a szurkolásunk nagyon is lendületes, a biztatás hiányának nyoma sincs.

A Bajnokok Szendy Lillát küldték harcba a győzelemért, ám Buzás Dóri meg tudta őt állítani, ezért a pirosak a női Jokert is felhasználták. Dóri azonban újra győzött, így

következett a hirtelen halál,

amelyet Bors Máté és Szendy Lilla, illetve Herczeg-Kis Bálint és Buzás Dóri vívtak. A Kihívók női játékosa egy pillanatra megbicsaklott a pályán, ami miatt Bálintnak hatalmas előnyt kellett volna ledolgoznia, és bár ez valamennyire sikerült neki, Bors Máté megállíthatatlan volt az ügyességi feladatnál, és behúzta a csapatnak a végső, biztonságot jelentő pontot.

Eldőlt: a Kihívók mennek párbajozni.

A csapat legrosszabb statisztikájú játékosa az első héthez hasonlóan Török Livi lett, míg a legjobb, szintén a legelső hét mintájára Herczeg-Kis Bálint. Újként Benedek Réka védettséget élvezett a héten, így Bálintnak Buzás Dóri és Kőnig Anna közül kellett párbajellenfelet jelölnie Livinek.

A vereség ellenére Kőnig Anna büszke volt a csapatra, hiszen szerinte az egyik legkimagaslóbb teljesítményt nyújtották a pályán. Győzelemként könyvelte el, hogy nem nagy különbséggel veszítették el a csatát. Ricsi valamennyire magáénak tudta a vereséget, bánotta, hogy egy pontot sem sikerült hoznia. Dóri ugyanakkor ötből négy futamon győzött, ám sajnálta, hogy az utolsót elveszítette.

Török Livi elmondta: nehéz szívvel megy ismét párbajozni, de látja a lendületet a csapaton, és biztos benne, hogy ezzel a lelkesedéssel a villajátékon fordítani tudnak majd a Kihívók.

Bálint megosztotta érzéseit a két érintett lánnyal a párbajellenfél-jelöléssel kapcsolatban: – Ez talán még rosszabb, mint az első héten. Kettőtök közül kell választanom valakit, de egyáltalán nem szeretném párbajra küldeni egyikőtöket sem. Az első héten a sportszerűség miatt a második legrosszabb statisztikával rendelkező játékost küldtem párbajba, de ezt a taktikát most nem tudom alkalmazni, hiszen ti ketten teljesítetek a legjobban az egész játék során. Katasztrófa ez a helyzet, de nagyon remélem, hogy végül nem fogok megbánni semmit. Az első hét mély nyomot hagyott bennem, hiszen nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerettem volna, de fel vagyok készülve mindenre, meglátjuk, mi lesz.

Buzás Dóri szerint Bálint nehéz helyzetbe került, viszont értelmesnek és okosnak gondolja a fiatal fiút, ezért biztos volt benne, hogy azt a döntést fogja meghozni, ami a legjobb a csapatnak. Dóri ígéretet tett: ha neki kell mennie, ugyanúgy belead mindent, ahogy mindig.

A Bajnokoknál eközben megvizsgálták Szabó Francit, ugyanis a második körben megsérült a lába. Fájdalomcsillapítókat kapott, az orvosi véleményt pedig másnapra ígérték neki.

Pénteken Buzás Dóri cigánykerekezéssel ébresztette a többieket, szerette volna ugyanis a rossz hangulatot eloszlatni, és motivációt önteni beléjük a medáljátékra, amelyre később Balogh Ricsi és Herczeg-Kis Bálint is felhívta a kékek, különösen az újak figyelmét.

Később Bálint és Ricsi az előttük álló párbajról beszélgettek. Ricsi megosztotta véleményét a fiatal gimnazistával, és kijelentette: nem lenne most az ő helyében.

– Az első héten nagyon rossz volt Lilit párbajra küldeni, erre most újból rám hárult ez a szerep – beszélt érzéseiről Bálint, mire Ricsi reagált: ő csapatszinten nézné az egészet, bár nem szeretne túlzottan beleszólni a döntésbe. Abban azonban biztos volt, hogy Annát semmiképp sem küldené ki párbajozni, hiszen szerinte a lány meghatározó szereplője és biztos pontja a csapatnak. Bálint elmondta, azért is nehéz a döntés, mert

két olyan ember közül kell választania, akiket nagyon megkedvelt.

– Ha az esélyeket nézzük, Dóri stabilan hozná a párbajt Livi ellen, míg ha Anna esetleg alulmarad, az csapatszinten nagy törést jelentene , hiszen ő mindenkivel jól kijön, nem menekül el a problémák elől, ráadásul stabil pont és a csapat aktív része, ráadásul van medálja, míg Dórinak nincs, és ez Livire nézve nem lenne korrekt – folytatta Ricsi.

Bálint szimpatikusnak találta, hogy Ricsi kifejtette neki véleményét, ugyanis szereti az őszinte embereket. A döntése azonban a tanácsok ellenére, az indulás előtt még nem volt biztos.

A pályán újabb bejelentés következett: Szabó Franci izomrostszakadás miatt néhány napig, így tehát a pénteki medáljátékon sem versenyezhet.

A többiek azonban lelkesen indultak neki a versenynek, a Kihívók eltökélt szándéka volt mindkét medált megkaparintani maguknak.

Az első körben Szabó Benő Bors Mátét, Buzás Dóri Szendy Lillát, Móricz Dani Kővári Viktort, Török Livi Tóth Jankát, Herczeg-Kis Bálint Somhegyi Krisztiánt, Szarka Ákos pedig Balogh Ricsit győzte le, ezzel mindannyian bekerültek az elődöntőbe, az egyenes ágon bejutó Benedek Rékával együtt.

Az elődöntőben Kőnig Anna legyőzte csapattársát, Benedek Rékát, így ő jutott a női döntőbe, hasonlóan Szabó Benőhöz, aki Móricz Dani felett diadalmaskodott. Buzás Dóri Török Livit ejtette ki, míg Herczeg-Kis Bálint Szarka Ákost.

A döntőt ennek fényében Kőnig Anna és Buzás Dóri, illetve Szabó Benő és Herczeg-Kis Bálint vívták.

A női medált Buzás Dóri magabiztosan megszerezte, ugyanis mindkét futamot behúzta, esélyt sem adva csapattársának.

A férfiak mezőnyében hasonló volt a helyzet, ugyanis Herczeg-Kis Bálint szintén kettőből kettő futamot hozott Szabó Benő ellen. A Bajnokok Szabó Francija, tekintve, hogy közülük senki nem jutott be a medáljáték döntőjébe, hangosan szurkolt Herczeg-Kis Bálintnak. A futamok során többször lehetett hallani, ahogy Franci azt üvölti: „gyerünk Kölyök!”

A negyedik hét két medálja tehát végeredményben Herczeg-Kis Bálint és Buzás Dóri tulajdonába került.

A faház is bekékült ma, akkorát mentünk

– állapították meg az eredmények fényében a Kihívók, miután hazaérkeztek. Anna szerint a medálok méltó helyre kerültek, és szerinte egyfajta biztonságérzetet nyújt a csapatnak, hogy náluk landoltak.

Bálint bár a medálnak is örült, külön kiemelte a Kihívók remek teljesítményét, amelyet szerinte át fognak tudni vinni a villajátékra is hétfőn.

A csupa jó kibeszélését követően elindult az esélylatolgatás: vajon Bálint kit fog jelölni Livi párbajellenfeleként?

A fiatal exatlonista hármasban beszélt a két párbajesélyes lánnyal, Annával és Dórival, és elmondta nekik: semmire sem tud most hagyatkozni, hiszen eddig ők ketten hozták a legtöbb pontot a csapatnak, ráadásul mindkettőjüket kedveli. Hozzátette: azt szeretné, ha a párbajról visszajönne az, akit kiküld Livi ellen, hiszen hiába kedveli a párbajozó lányt is, Dóri és Anna közelebb kerültek a szívéhez.

– Bárkit küldesz ki, az garantáltan harcolni és küzdeni fog! – nyugtatta meg Bálintot Anna, aki tudja, a párbajra muszáj kitörölni a fejéből a kezdetek óta őt kísértő önbizalomhiányt, amennyiben rá esik a választás.

– Azt nem igazán értem, hogyan lehet ennyi idő elteltével is önbizalomhiányos Anna, hiszen bár szerényen kezdte a játékot, elképesztő változásokon ment keresztül, és egyre csak javul a teljesítménye. Ezt valahogy tudatosítani kellene benne – osztotta meg véleményét a nagy döntés előtt álló Bálint.

Dóri és Anna örültek, hogy Bálint elhívta őket beszélgetni, szerintük mindhármuknak szüksége volt erre. A lányok, miután ketten maradtak, megbeszélték: ha úgy alakul,

a csapatérdek miatt felajánlják egymásnak medáljukat.

– Srácok, nem örülök ennek a helyzetnek, és bízom benne, hogy jó döntést sikerül majd hoznom, attól függetlenül, hogy nagyon nem szeretném meghozni. Akárki is megy párbajozni, annak nagyon fogok szurkolni, ahogy Livinek is. Menni fog, ügyesek lesztek! – foglalta össze gondolatait Bálint a csapatnak az indulás előtt.

Liviben ekkor már volt egy kis félelem. Elmondta, szívesen játszana és maradna még, de próbál előre nézni, és ha véletlenül nem sikerül, akkor igyekszik majd arra fókuszálni, amit a verseny a négy hét alatt adott neki. Ugyanakkor megjegyezte, az első párbaj után sok minden megváltozott a fejében, hitet adott számára maga felé, felismerte, hogy tud győzni és itt a helye a versenyben. Az ott átélt érzelmekkel igyekezett nekiindulni a pénteki párbajnak, és leszögezte: küzdeni fog, ahogy mindig.

Anna elképzelni sem tudta, Bálintnak mi járhat a fejében, de biztos volt benne, hogy a fiú jó döntést hoz és a csapat érdekeit fogja előtérbe helyezni. Felkészült a párbajra, ettől függetlenül nem szeretett volna részesévé válni.

Dóri vegyes érzelmekkel állt a pódiumon, már csak azt várta, hogy Bálint kimondja a nevet, és elinduljon a párbaj.

– Az első héten is elég rossz élmény volt, hogy nekem kellett párbajellenfelet jelölni, de azóta eltelt egy hónap és még jobban összekovácsolódott a csapat. Rengeteg közös élményben volt részünk, így még nehezebb volt kiválasztanom egy embert, akit párbajba küldök. Míg az első héten tudtam a sportszerűségre alapozni, hiszen a második leggyengébb játékost választottam, most a két legerősebb közül kell választanom, ezért nagyon nehéz volt a döntés. Végül úgy döntöttem, hogy Livi párbajellenfele Dóri lesz – ismertette döntését Herczeg-Kis Bálint.

– Ilyen az Exatlon, nem tudok mást mondani. Várom, hogy rajthoz álljak, nagyon sajnálom, hogy Livi ellen kell futnom, de szeretném önmagamat adni, és kihozni mindazt, ami bennem van – reagált a párbajba küldött Buzás Dóri.

A párbaj elkezdődött, a két lány pedig minden erejét bedobva indult neki a harcnak.

Az első két futamot mindenki meglepetésére Livinek sikerült behúznia, és bár a harmadikat Dóri hozta, a negyedik kör ismét Livié lett, ezzel

Dórinak hirtelen egyetlen egy élete maradt.

A Kihívók értetlenül álltak a történtek előtt, és kétségbe estek, ugyanis szinte kivétel nélkül Dórit várták vissza a párbajról.

Mivel Dóri szerzett néhány órával korábban egy medált, újra két életre ugrott a számlálója, ám Livinek ekkor még mindig több, három élete volt.

Az ötödik futamot Dóri hozta, ezzel 2-2-re módosítva az állást, ám a hatodik kört követően Livi ismét 2-1-re vezetett.

Palik László a Kihívókhoz fordult, és feltette a kérdést:

Ajánl fel valaki medált?

Bálint felajánlotta az egyik medálját, amelyet Dóri el is fogadott, így ismét 2-2-ről indulhattak neki a hetedik futamnak. Livi ismét győzött, ezzel Dórinak újra egy élete maradt.

Ismét a csapattársakon volt a sor, dönteniük kellett: ajánlanak-e fel medált. Kőnig Anna megtette, Dóri pedig elfogadta, így ismét 2-2-n állt az eredménytábla.

A nyolcadik futamot Dóri, a kilencediket Livi húzta be, így a tizedik kör előtt mindkét lány 1-1 élettel rendelkezett.

Bálint a második medálját is felajánlotta Dórinak,

ezzel újra 2-1-re módosítva az eredményt. Dóri immáron a csapattársak harmadik medálját használta fel, a sajátja mellett, így összesen 4 medálra volt szüksége ahhoz, hogy végül győzedelmeskedni tudjon a párbajon, és hazaküldje Livit.

A párbajról összességében tehát elmondható, hogy bár Livi győzött, mégis neki kellett távoznia a versenyből.

A futamok közben Gelencsér Timi faggatta a Kihívókat arról, hogy mit gondolnak a kialakult helyzetről.

– Livitől még sosem láttunk ilyen teljesítményt, és felmerült bennem, hogy még sosem láttam őt így küzdeni. Nem tudom jól gondolkodom-e, de ha én és a csapat többi tagja is beleadunk mindent a csapatért, akkor neki is ezt kellene tennie – jelentette ki korábban Herczeg-Kis Bálint, aki már ekkor eldöntötte, hogy ha szükség lesz rá, felajánlja a medálját Dórinak.

Anna bár igyekezett végig pártatlan maradni, végül nem sikerült neki, hiszen ő is Dóri mellett tette le a voksát a medál felajánlásakor, annak ellenére, hogy a lány győzelme szinte esélytelennek tűnt.

Viktor új versenyzőként nem értette, miért húzott össze ennyire a csapat a párbaj során. Egyértelmű volt számára, hogy mindenki Dórit várta vissza, de mivel ő a fair play játék híve, nem tartotta helyesnek, hogy

a csapat összes medálját arra használták fel,

hogy a nélkülük párbajt vesztett Dórit bent tartsák.

Felmerült a kérdés, hogy akinek ennyi medálra van szüksége ahhoz, hogy játékban tudjon maradni, arra megéri-e az egyéni versenyben nagy jelentőséggel bíró medálokat elpazarolni?

A Bajnokok látták, amit a Kihívók talán nem: Dóri sokkal jobban össze tud omlani néhány vereség után, mint bárki más, így hosszú távon nem biztos, hogy jövedelmező lesz a csapatban való jelenléte, a Kihívókat mégis elvitte a korábban nyújtott teljesítménye iránti görcsös vágy.

– Egyszerűen nem hagyhattam, hogy hazamenjen valaki, aki ennyit letett az asztalra a csapatért – érvelt a mindkét medálját felajánló Herczeg-Kis Bálint, majd hozzátette: – nem volt szép, amit Livivel tettünk, de ki kellett zárnunk az érzelmeket, és muszáj volt a csapat érdekeit szem előtt tartanunk.

Anna egyetértett.

Egy biztos: a következő héten folytatódik a küzdelem, és mindenki erő feletti teljesítményére lesz szükség, ugyanis a beharangozóból kiderült: háromnapos erőpróba vár a versenyzőkre, ráadásul aki veszít, annak gyalog kell a szállásra mennie, ami egy körülbelül 1-1,5 órás gyalogtúrát jelent.

Izgalmas dolgok várnak a versenyzőkre a jövő héten is, de vajon hogyan alakulnak majd az erőviszonyok most, hogy Franci nem versenyezhet, Livi hazament, az újak nem élveznek tovább védettséget, és a lelki teher a Kihívóknál nagyobb, mint valaha?