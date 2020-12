A kihívások és a munka iránti szeretet segítik a megújulást

Juhász Nándor a napokban kapta meg ötéves kinevezését a fenntartótól a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és tagintézményei vezetésére. Az igazgatói posztot eddig megbízásban betöltő közművelődési szakember rögtön főiskola után az intézményben kezdett dolgozni, és az elmúlt 13 évben a ranglétrát végigjárva lett intézményvezető. Fontos feladatának tartja, hogy a nagykőrösi rendezvényeket a környék egyik legszínvonalasabb és legszerethetőbb kulturális eseményeivé tegye, mindemellett a folyamatos szakmai megújulásra is törekszik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Milyen utat járt be, amíg a kulturális központban kezdett dolgozni?

– Tősgyökeres ­nagykőrösi vagyok. A nagykőrösi Kazinczy utcai óvodába jártam, ahová ma már a gyermekemet viszem reggelente, így sokat nosztalgiázom mostanában. Az általános és a középiskolát is Nagykőrösön végeztem. Már ekkor nagyon érdekelt a kommunikáció, az emberekkel való kapcsolattartás és a nekik szóló szolgáltatások szervezése. Ezért nem volt véletlen, hogy a bajai Eötvös József Főiskola informatikus könyvtáros–művelődésszervező szakát választottam a továbbtanuláshoz. Ott aktívan részt vettem a főiskola közéletében, sok rendezvényt szerveztünk, így megtanulhattam a rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati alapjait. Jól­esett, amikor végzősként megkaptam az iskola alapítványának díját az intézményért végzett munkám elismeréseként.

– Hogyan alakult pályája a kulturális központ kötelékében?

– Az akkori Start-munkaprogram keretében kezdtem dolgozni az intézménynél 2007-ben, rögtön a főiskola után. Mindenes lettem, az idő múlásával pedig egyre több bizalmat kaptam az akkori vezetéstől. Két év után státuszt kaptam rendezvényszervezőként, először határozott, majd határozatlan időre. Utána művelődésszervező irodavezetőként tevékenykedtem, majd igazgatóhelyettes, végül megbízott igazgató lettem. Miközben a ranglétrán lépkedtem, folyamatosan képeztem magam mind intézményi, mind informális keretek között, mert a szakmai és személyiségi fejlődés is fontos számomra. Azt gondolom, hogy a motivációt, a kitartást és a felelősségvállalást mindig érdemes tökéletesíteni.

– Már 13 éve dolgozik az intézménynél. Mivel tartja fenn a motivációját és a lelkesedését?

– Szerencsés vagyok, mert a munkám egyben a hobbim is. Csodálatos ez a szakma, mert folyamatos megújulásra, kreativitásra ösztönöz. Erre az idei rendhagyó év is rámutat, hiszen a megszokott mederből minden pályán ki kellett lépniük a munkavállalóknak. Sosem látott helyzetben kellett újra feltalálnunk magunkat és kultúrát közvetíteni a nagykőrösiek számára. Megérte, mert pozitív visszajelzések érkeztek a közönségtől. Ismét bebizonyosodott, hogy a nehézség egyben lehetőség is, melyben újat tudunk alkotni, mindemellett tudatosan készülünk a nyitásra. A kihívások és a megújulás lehetősége tartja fenn a motivációmat.

– Milyen tervekkel vág neki az ön előtt álló öt évnek?

– Az elkövetkező öt évben kiemelt feladatomnak tartom a turisztikai vonzerejű fesztiválok – Szent György-napi Forgatag, Kőrösi Möggyfesztivál, Nagykőrösi Arany Napok – folyamatos megújítását. Célom, hogy az általunk szervezett események a környék egyik legkiemelkedőbb és legszerethetőbb rendezvényei legyenek. A hagyományos rendezvényeink mellett szeretném folytatni a Cifrakert szabadtéri színházát, és alkalmanként önálló élő koncerteket megvalósítani a helyszínen. Álmaim között szerepel, hogy a régmúltat idéző szabadtéri filmvetítéseket tartsunk a nyári időszakban. Célom a nagykőrösi turizmus fejlesztése, ezzel kapcsolatosan már 2021-ben szeretnék új szolgáltatásokat bevezetni. Feladatomnak tartom, hogy megszólítsuk és alkotásra ösztönözzük a helyieket és környékbelieket. Erre szolgál az aktuális filmes kihívásunk is, ami a nevetés gyógyító erejét állítja a közösség szolgálatába. Sok ötletem van, de ezek kivitelezése nem egyszemélyes feladat. A tervek megvalósításához nagyon sok támogatást kapok, hiszen kiváló munkatársakkal dolgozhatok. Számos tagintézményünk van, és a kollégák magas szakmai színvonalon járulnak hozzá a működésükhöz. A fejlődéshez nélkülözhetetlen az ötletekre nyitott, megújulást mindig támogató fenntartó. Az elmúlt több mint tíz évben végigkísértem azt a csodálatos folyamatot, ahogyan több nagykőrösi tér, park és intézmény megújult. Öröm dolgozni egy olyan városban, mely ilyen magas színvonalon fejlődik.

– Ha jól tudom, nem csak közművelődési szakemberként ismerik önt.

– Valóban, évek óta dolgozom ceremóniamesterként esküvőkön, és különböző rendezvényeken műsorvezetőként. Hosszú évekkel ezelőtt beugrottam a ceremóniamester szerepébe egy barátom lakodalmában – akkor még az interneten néztem utána, mi is ez – majd egyik felkérés követte a másikat, s mára ez is hivatássá vált.

– Mindkét hivatása sok elfoglaltsággal jár. Hogyan egyezteti össze a családi életével?

– Véleményem szerint az élet minden területén meg kell találni az arany középutat. Én úgy gondolom, hogy ha az ember nem csinálhatja azt, amit szeret, nem töltődik fel a lelke. Így nem lesz az az ember, akire a családjának szüksége van. Ezért is tartom nagyon szerencsésnek magam, mert szeretem a munkám. A feleségem pedagógus, és ő is nagyon szereti a hivatását. Közösen meg tudjuk találni az egyensúlyt a munka és a családi élet között. A gyermekünk, Ádám már lassan négyéves lesz, ő aranyozza be a mindennapjainkat.

– Hogyan fogalmazná meg szakmai hitvallását?

– Folyamatos megújulás a munka iránti szeretet jegyében.

Borítóképünk illusztráció.