A KetoMix segítségével nem nehéz megvalósítani a fogyókúrás céljainkat

A ketodiéta sokak kedvence. Nem kell edzőteremben szenvedni órákon át, nem kell a kalóriaszámolgatással töltenünk az időt és nagyon könnyen betarthatók a diéta szabályai, ráadásul megfelelő termékekkel, ételekkel és ételalapanyagokkal is segítik, hogy a kitartásunk meghozza a gyümölcsét, azaz sikeresen lefogyjunk az ideális testsúlyunkra.

A ketodiéta során a ketózis állapotba kell kerülnünk. Ez egy olyan speciális állapot, amikor a szervezetben ketonanyagok termelődnek. Mivel a diéta alatt drasztikusan lecsökkentjük a szénhidrát – és a cukorbevitelt, így a testünk a zsírból nyeri az energiát, ami fogyást eredményez.

Mi az a KetoMix és miért döntsünk mellette?

A KetoMix olyan termékeket és ételeket foglal magába, amelyek segítik a fogyást, mégpedig a ketodiéta terveinek megvalósításában lehet a segítségünkre. Ezeknek a proteines ételeknek az elkészítése nagyon egyszerű, szinte csak 5 percet vesz igénybe. A Ketomix.hu oldalán találkozhatunk ezekkel a proteines ételekkel, alapanyagokkal, amelyek nem tartalmaznak kémiai adalékanyagokat és glutamátokat, és kivéve a zsemlét, teljes mértékben gluténmentesek. A következő proteines KetoMix ételek és alapanyagok között válogathatunk: levesek, pékáruk, tészták, omlettek, palacsinták, kásák, szárított hús, protein chipsek, protein desszertek, csokik, édességek, étrend- kiegészítők, italok…

A KetoMix tanácsadója így nyilatkozott a táplálékokkal kapcsolatban: „Alapelvünk, melyhez az ételek készítésénél szigorúan igazodunk, hogy az Európában fellelhető legjobb minőségű alapanyagokkal dolgozunk. Az olcsó kínai protein számunkra is tabu. A gyártás során nem használunk káros kémiai anyagokat, és igyekszünk a nátrium-glutamátot és a glutént is kihagyni.”

Hasznos információk az oldalon

A KetoMix.hu alapítói és üzemeltetői nem hagyják magukra a diétázókat. Ez nem csak egyszerűen egy webshop, hanem nagyon hasznos és érdekes információkat is találhatunk az oldalon. Az érdekességek és hasznos infók egyszerűen vannak megfogalmazva, így egy laikus is könnyen megértheti, hogy mi is a ketodiéta lényege. A „Hogyan fogyjunk le” és a „A fogyókúra fázisai” is nagyon előnyös kategóriák, hiszen ezek alapján megérthetjük, hogyan is segít nekünk a ketodiéta. Az információk segítenek megérteni, hogy nem azonnal kell az eredményeket várnunk, hiszen a diéta 3 fázisból áll és ezekről a fázisokról is részletesen olvashatunk. Illetve még arra vonatkozóan is kapunk tanácsot, hogy milyen ételeket fogyasszunk és mit, hogyan mozogjunk az egyes fázisokban.

A diétás tervek és a megvalósítás

A „Diétás tervek” kategória az egyik legfontosabb lépés és ezt a Ketomix.hu sem hagyta figyelmen kívül, hiszen minden kezdő fogyókúrázónak tudnia kell, hogy mennyi túlsúllyal rendelkezik és ennek meghatározására a BMI – kalkulátor lehet a segítségünkre, amely egy irányt ad arra vonatkozóan, hogy mennyi súlytól is kell megszabadulnunk.

Fókuszban az alaposság és diétázók

Kevés olyan webshop létezik ma, ahol rengeteg hasznos információt kapunk. Olyan is ritka, amikor a kérdéseinkre érdemi és hasznos válaszokat kapunk. Olyan pedig még kevesebb, ahol kíváncsiak a diétázók sikereire, tapasztalataira. A KetoMix.hu oldalt talán azért is kedvelik annyian, mert számukra fontosak azok az emberek, akik fogyni szeretnének. Nem csak kellő mennyiségű információval és alapos tudással vértezik fel őket, de valóban érdekli az alapítókat, hogyan is alakult azoknak az embereknek a sorsa, akik bizalmat szavaztak a ketoétrend sikerét biztosító KetoMix márkának.