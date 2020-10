A kelebiai óvoda új tetőszerkezetet kap

Javában folynak a munkálatok a kelebiai óvoda épületének tetején. Új tetőszerkezet és csapadékcsatorna épül, és az eddig elmaradt akadálymentesítést is elvégzik a szakemberek az épületen, kívül és belül. Az óvodai beruházások mellett hamarosan megkezdődik a helyi orvosi rendelő és önkormányzati konyha épületének felújítása, illetve a tervezett kerékpárút építése is a Magyar Falu Program keretében.

A több mint nyolcvan kisgyermeket befogadó Gézengúz Óvoda és Bölcsőde főépületének tetőfelújítására még 2019-ben nyert harmincmillió forintot a kelebiai önkormányzat. Korábban az épület energetikai felújítása megtörtént egy másik nyertes pályázati keretből, akkor szigetelték az épületet, újakra cserélték a nyílászárókat, napelemeket szereltek fel a tetőre. Abban a pályázatban azonban nem lehetett végrehajtani a tetőcserét, ezért most egy újabb Magyar Falu Program keretében kiírt nyertes pályázatnak köszönhetően nyílt lehetőség arra, hogy a tetőszerkezetet teljesen felújítsák – mondta el hírportálunknak Maczkó József polgár­mester.

A mostani felújítás során a tetőszerkezetet a gerendákig visszabontják, a szarufák egy részét is kicserélik, új lécezést, héjazatot, cserepeket és csapadékelvezető csatornát kap az épület. Elvégzik a korábban elmaradt akadálymentesítést is, így az épületben kialakítanak egy mozgáskorlátozott-vizesblokkot is, valamint épül egy külső akadálymentesített feljáró, térkőből kialakítva. Szintén a Magyar Falu Program keretében zajlik az óvodaudvar részleges rekonstrukciója is egy másik ötmillió forintos nyertes pályázatból. Ebből a pénzből új kerítést építenek, illetve a régi kerítést felújítják. A jövő évben terveznek egy szintén a Magyar Falu Program keretében megvalósuló másik, udvari felújítást is, ennek során új szabadtéri óvodai játékokat vásárol majd az önkormányzat, és a még hátralévő udvari felújításokat, parkosításokat végzik el.

A mostani felújítási munkálatokkal a tervek szerint október végére készülnek el. Október 31-én, szombaton tervezik a megújult óvoda átadását, akkor lesz a szabadkai származású, kalandos életű Siflis Géza, egykori sikeres labdarúgó emlékére rendezett labdarúgótorna és emléknap Kelebián. Róla nevezik el az óvoda szomszédságában lévő, korábban már felújított tornacsarnokot, valamint az Óvoda-közben egy emléktáblát is avatnak majd a sportoló emlékére.

A településen a 2020-as Magyar Falu Programban további nagyobb beruházások is megkezdődnek az elkövetkezendő hetekben – számolt be a polgármester. Maczkó József elmondta, hogy az önkormányzat 16 millió forintot nyert az egyik orvosi rendelő felújítására és új eszközök vásárlására. Az informatikai, diagnosztikai és fertőtlenítőeszközök beszerzése megtörtént, a felújítási munkálatok közbeszerzési eljárása folyamatban van. A felújítási munkálatok várhatóan október közepén kezdődnek el, párhuzamosan a tervezett kerékpárút építésével és az önkormányzati konyha felújításával. Az orvosi rendelő felújításával várhatóan no­vember közepére készülnek el.

A felújítási munkálatok idejére a konyha a piactérre költözik, ahol egyfogásos meleg étel készül majd, a meleg étel elkészítésébe a tompai önkormányzat konyhája is besegít majd erre az időre a kelebiaiaknak.