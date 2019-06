A kecskeméti Zrínyi Iskola legeredményesebb tanulóit díjazták

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolában hagyomány, hogy minden tanév végén kihirdetik az év legeredményesebb alsós és felsős tanulóját. A tantestület által kidolgozott tehetségazonosító és tehetségkövető rendszer segíti a tanulók eredményeinek objektív összehasonlítását.

A 2018/2019-es tanév legeredményesebb alsós tanulói: Kakuszi Lili (3.b) és Kovács Anna Borka (4.b) lettek. A felső tagozat legeredményesebb diákja: Melján Dávid Gergő (8.a). Az ő sikereikről Kisné Tóth Ildikó intézményvezető helyettes számolt be hírportálunknak.

Kakuszi Lili magatartásával és szorgalmával példát mutat társainak. Kitartásának és céltudatosságának köszönhető, hogy a tanév során végig magas színvonalon tudott teljesíteni. A tanulmányi munkában rendkívül motivált, a kitűzött célok elérése érdekében plusz erőfeszítésekre képes. Számtalan versenyre szorgalmasan felkészült, amelyeken sikeresen helyt is állt. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy több tantárgyból is sikerült eljutnia a megyei és országos döntőkig. Mind egyéni, mind csapatversenyeken bizonyított.

Legkiemelkedőbb eredményei idén: Logikaverseny országos 8. hely, Kalmár László Matematikaverseny megyei 2. hely, Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei 4. hely, Arany János Matematikaverseny megyei 6. hely, Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 7. hely, Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny 8. hely, Kenguru Matematikaverseny megyei 14. hely. Matematikából Fábián Istvánné, magyarból és környezetismeretből Kecskés Dóra tanítók segítették a felkészülését.

Kovács Anna Borka egy kedves, rendkívül tájékozott, széles érdeklődéskörű tanuló. Sajátos gondolkodással szemléli a világot. Ennek köszönhető, hogy különböző típusú matematikaversenyeken is kiváló eredményeket ér el. Feladatmegoldásait a kíváncsiság motiválja. Felkészüléseit szorgalom, vidámság jellemzi. Versenyhelyzetekben is higgadt tud maradni. Beszédéből, írásaiból, rajzaiból gazdag szókincs, fantázia, érzelemvilág tükröződik. Legkiemelkedőbb eredményei idén: Kalmár László Matematikaverseny országos 17. hely, Bátaszéki Matematikaverseny országos 4. hely, Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 4. hely, Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 11. hely, Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny 4. hely, Kalmár László Matematikaverseny megyei 1. hely. Tanítója: Nagyné Groska Ágnes.

Melján Dávid a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola végzős tanulója ebben a tanévben is remek eredményeket ért el, főként a matematika területén. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, amelyen az idén harmadjára vehetett részt, ezúttal ismét első díjas lett. Három országos matematikaverseny országos döntőjébe is bejutott Bács-Kiskun megye legjobbjaként. A Kalmár László Matematikaversenyen érte el idén a legjobb országos eredményt, ahol 6. helyezett lett. A Kalmár matematikaverseny a kedvencei közé tartozik, igaz ebben az évben nem állhatott fel a dobogóra, mégis büszke lehet arra, hogy a verseny döntőjén eddigi 6 év alatt négyszer is a három legjobb között végzett.

A Katona Gimnázium idei matematika és fizika tárgyakból szervezett nyílt versenyei, bár nem országosak, mégis fontosak voltak Dávid számára. Nem csak azért, mert a matematikaversenyt megnyerte, a fizikaversenyen pedig másodikként végzett, hanem azért is, mert az eredményhirdetés alkalmával azt tapasztalta, hogy a jelenlevő tanárok érdekes bemutatót tartottak, és bár még nem katonás gimnazistaként figyelte az előadásokat, de már a Katona Gimnázium iránt elkötelezve. Büszkén mondhatja, hogy a következő tanévtől ennek az iskolának a falai között folytathatja tanulmányait. Várakozással tekint a következő négy évre. Bár Dávid úgy érzi, hogy ebben az évben a versenyeken elért eredményei nem a várakozásának megfelelően alakultak, úgy gondolja, hogy ez csak még jobban ösztönzi a jövőre nézve. Felkészülését ebben az évben is sokan segítették: a MATEGYE Alapítvány városi szakkörében Kovácsné Szipán Andrea tanárnő, ugyanúgy, mint a Gondolkodás Öröme Alapítvány hétvégi budapesti táboraiban Szűcs Gábor. Különösen sokat jelentett Dávidnak az elmúlt időszakban Brenyó Mihály és Nádháziné Borbola Éva támogatása.

Dávid és szülei szerint meghatározó, hogy a Zrínyi Ilona Általános Iskola olyan hátteret biztosított számára az elmúlt nyolc esztendőben, amely kiemelkedő szerepet játszott sikeres szerepléseiben. Hálásan köszönik Csepcsányi Éva tanító lelkiismeretes alapozó munkáját, és örülnek, hogy jó kezekbe került Dávid matematika tagozatosként is. Ennek a felkészítő munkának a következménye nemcsak az a sok versenyeredmény, amit Dávid eddig elért, hanem az a Kecskemét város által adományozott 2018-as évi Tehetség-díj is, amit matematikatanárával, Aszódiné Pálfi Edittel együtt vehettek át.

Zrínyis éveit megkoronázva, Dávid a ballagáson átvehette a Zrínyi iskola legrangosabb díját, a Pásthy-díjat, amit nyolcévnyi kitűnő tanulmányi eredménye, kimagasló tanulmányi versenyeredményei és kiváló sportteljesítményei elismeréseként érdemelt ki.