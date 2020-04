A kecskeméti Vadaskert most a lakosság segítségére is számít

Kecskeméten a Vadaskert nehéz helyzetbe került. A járványhelyzet miatt be kellett zárniuk, nincsenek bevételeik, ugyanakkor az állatokat etetni kell, a területet karban kell tartani. A lakosság segítségére is számítanak.

Dr. Brúszel László kuratóriumi elnök elmondta: a Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány a Vadaskert működtetésén, valamint az állat-, és növényvilág védelmén túl, számtalan közhasznú feladatot lát el az oktatás, természetvédelem, állatmentés terén, de a lakosság bizalommal fordul a Vadaskerthez szaktanácsadásért is.

A Családbarát Állatkert mára igazi közösségi térré, találkozási ponttá nőtte ki magát. Minden hétvégén látványetetéseket, hétköznap csoportos szakvezetéseket, nyáron táborokat és egész évben sok színes, tartalmas programot kínálnak az érdeklődők számára. Az országos médiával való szoros együttműködésük hozzásegít ahhoz, hogy nem csak Kecskemét és környékéréről érkeznek látogatók, hanem az ország minden részéről. A Kecskeméti Vadaskert közkedvelt állomása az osztálykirándulásoknak is.

Büszkék arra, hogy a Kecskeméti Vadaskert Bács-Kiskun megye leglátogatottabb közgyűjteménye, az elmúlt négy évben több mint 60 százalékkal emelkedett a látogatottsági mutatójuk. Tavaly, két jelentős beruházás megvalósítását indították el: egy új, belső játszótér komplexumot, és az állatkertbe érkező zebra-pár részére új kifutó kialakítását. További terveik között szerepel a dámszarvasok új kifutójának elkészítése.

A járványhelyzet miatt most nagyon nehéz helyzetbe került a Vadaskert. Be kellett zárnia, így a tavaszi hónapokra betervezett látogatói bevételeik elmaradnak. A kiadások ugyanakkor változatlanok, hiszen az állatokat ebben a helyzetben is gondozni, takarmányozni és gyógyítani kell, a területet és az épületeket karban kell tartani, hogy a lehető legszebb állapotban várja majd újra a látogatókat. Az egyszemélyes alapító, az Önkormányzat mellettük áll, folyamatosan biztosítja a támogatást és nehéz helyzetükre való tekintettel még több segítséget is kilátásba helyezett, de mindez kevés lehet akkor, ha a látogatóik nem támogatják az intézményt ebben a nehéz helyzetben.

Célkitűzéseik, terveik megvalósításához jelentős anyagi erőforrások szükségesek, amelyek megvalósításához kérik az adományokat és támogatásokat, hozzájárulásokat, sőt az SZJA 1%-a is hatalmas segítség számukra. Bankszámlaszámuk: 11732002-20346160, Adószámuk: 18352144-2-03

Borítóképünk illusztráció!