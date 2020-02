A kecskeméti piac árusainak egy része nem tartja be a nyitvatartási időt

Az árusok és bérlők egy kisebb része számos panaszt megfogalmazott a kecskeméti belvárosi piac működésével kapcsolatban, többek között azt kifogásolva, hogy a piacigazgatóság miért nem tartatja be a nyitvatartási időt a korábban összepakoló kofákkal.

„Katasztrofális és siralmas” – ezeket a jelzőket használják a magukat Üzlet és Asztalbérlők Közösségének nevező árusok a Budai utcai piac jelenlegi helyzetével kapcsolatban, ami szerintük az elmúlt egy évben drasztikusan leromlott. Az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezetnek írt levelük bekerült a közgyűlési előterjesztések közé is, mivel Király József és Lejer Zoltán, az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület két képviselője indítványban javasolja, hogy a panaszokat egy eseti bizottság vizsgálja ki.

A levélírók többek között azt sérelmezik, hogy a bérleti szerződésben rögzített 6-14 órási nyitvatartás ellenére dél körül már alig árul valaki, a piacra ilyenkor kilátogatók csak üres asztalokat és bezárt üzleteket látnak, így sok vásárló egész egyszerűen elszokik innen. A panaszosok szerint szigorúbb szabályozás kellene, amit az igazgatóságnak mindenkivel be kellene tartatnia. Azt is felvetik, hogy mivel sokan csak munka után tudják a bevásárlást intézni, bizonyos napokon tovább tartson nyitva a piac, hogy legalább megtarthassák a mostani vásárlóközönséget.

Szóvá teszik azt is, hogy a hivatalos nyitvatartási idő előtt lekapcsolják a csarnokban a villanyt, ezzel “elüldözik a vásárlókat”, hogy nincs fűtés, és hogy a piaci látkép rendezetlen, az asztalokon szeméthegyek, ládák sorakoznak. Netes hozzászólók pedig azt sérelmezik, hogy a Budai utcán szinte már alig vannak őstermelők.

A piacon 42 üzlet működik, az állandó asztalbérlők száma 300 – hozzájuk képest csekély számú bérlő és árus írta alá a levelet – tudtuk meg Kolek Andreától, a Piac-és Intézményfenntartó Szervezet vezetőjétől, aki kérdésünkre hozzátette, nyilvántartásuk szerint az árusok több, mint 90 százaléka őstermelő, mindegyikőjüknek névvel, őstermelői igazolvány számmal, vagy nyilvántartási számmal ellátott kártyát készítenek, amit árusításkor jól látható helyen az asztalon kell tartaniuk.

– Az árusok egy része azt kéri, hogy tartassuk be a nyitvatartási időt, amit ők maguk nem tartanak be és így egyre inkább elpártolnak a vásárlók a piactól, amit aztán a piac vezetőségén kérnek számon. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre jogi eszköz a nyitva tartás betartatására (kivéve a bérleti szerződés felmondása), a szerződésben lehetne kikötni különféle szankciókat. Véleményem szerint azonban nem ez a helyes út, az árusoknak kellene belátniuk, hogy minél több napon, minél tovább kell árusítaniuk ahhoz, hogy ne szokjanak el tőlük a vásárlók – vélekedik Kolek Andrea.

Hangsúlyozta: ha konkrét igény érkezik hosszabbított nyitvatartásra, megvizsgálják a lehetőségeket, de náluk eddig senki nem jelezte, hogy tovább, esetleg este szeretne nyitva tartani.

Az igazgató kitért a világítással, tisztasággal és fűtéssel kapcsolatos kritikákra is.

– A világítás kapcsolásának menete a portán írásban van rögzítve. Délben, amikor már sajnálatos módon teljesen üres a piaccsarnok, csökkentjük, majd 14 órakor kapcsoljuk le teljesen. A csarnokban minden nap van takarítás, de elég nagy a terület, igyekszünk erre még jobban odafigyelni. A fűtést automata szabályozza. Néhány éve fotocellás ajtók kerültek beépítésre, amik elé az árusok kérésére hőzáró szalagfüggönyöket szereltünk, így még kedvezőbbé vált a belső hőérzet. Az üzletek azonban a csarnok felé teljesen nyitottak, így bármennyire is fűtenénk, a meleg levegő nem maradna az üzleten belül, ellenben a csarnok belső hőmérséklete magasabb lenne, így a friss áru gyorsabban tönkre menne – nyilatkozta Kolek Andrea.

Miért és mikor kell a gyalogos vásárlóknak belépőjegyet fizetni a nagybanin?

A panaszos árusok szerint a nagybani piacot is szabályozni kellene, hogy oda ne léphessen be korlátlanul mindenki. Szerintük ugyanis annak, hogy a városi piac forgalma megcsappant, a nagybani az oka, ahol a pár kilós vásárlói igényeket is kiszolgálják.

Ezügyben időközben lépett a Piac-és Intézményfenntartó Szervezet, március 1-jétől a gyalogos és kerékpáros vásárlóknak – ha a nyitástól számított két órán belül, azaz télen 9 óra előtt, nyáron 8 óra előtt érkeznek – a kapunál 300 forintos belépőjegyet kell váltaniuk (14 év alatti gyerekeknek nem). Ha valaki ingyen szeretne a nagybanin vásárolni gyalogosként, akkor 9 (illetve 8) óra után megteheti. A gépjárművel érkezőknek a behajtásért eddig is fizetniük kellett. A neten olvasható hozzászólások szerint a belépőjegy bevezetése sokaknak nem tetszik, bár olvastunk olyan véleményt is, hogy ideje volt rendet tenni a nagybanin.

– Mivel napjainkra olyan szinten felduzzadt a gyalogos vásárlói tömeg, ami már a nagybani piac elaprózódásához, valamint a gépjárművel közlekedők – kereskedők – akadályoztatásához vezetett, így szükségessé vált ennek szabályozása – indokolta a változtatást Kolek Andrea. Kérdésünkre ugyanakkor kijelentette: nem gondolja, hogy ez az intézkedés az Üzlet és Asztalbérlők Közössége számára nagyobb forgalmat fog generálni.