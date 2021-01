Az egyedülálló szülőknek segít Golovics Mónika

Másfél éve működik Kecskeméten az Egyedülálló Szülők Klubja, a hozzájuk fordulóknak lelki támaszt és jogi, pszichológiai segítséget is nyújtanak. Az édesapák egyelőre csekély arányban vannak jelen, de szívesen fogadják az ő jelentkezésüket is.

Száz-száztíz aktív tagja van Kecskeméten az Egyedülálló Szülők Klubjának, amely a fővárosi Egyszülős Központ mintájára alakult meg. A csatlakozó édesanyák és édesapák közül többen szűkös anyagi körülmények között élnek, éppen ezért volt fontos számukra az az adventi adománygyűjtő akció, amelyet a klub a Keresztény Nagy-Családos Egyesülettel közösen indított.

Rengeteg szaloncukor, csokoládé, tészta, olaj, rizs, konzerv, tisztító- és tisztálkodószer gyűlt össze,

melyből sok családnak jutott karácsonyra, megszépítve számukra az ünnepet – tudtuk meg Golovics Mónikától, a klub vezetőjétől, aki munka mellett, szabadidejéből áldozott a nemes akcióra, raktározta, rendszerezte az adományokat.

– A válás társadalmi probléma, nagyon sok sorstársunk van, aki egyedül neveli gyermekeit, egyedül próbál boldogulni, és szüksége van összefogásra, hogy erőt adjunk egymásnak. Mi próbáljuk megfogni a kezüket, és ezáltal a gyermekeiknek is segíteni, hogy a válás utáni válságos időszakot minél kevesebb lelki sérüléssel ússzák meg – mondta Mónika.

A csoportban vannak olyan szülők, akiknek volt házastársukkal közös felügyelet alatt vannak gyermekeik és olyanok is, akik csak vasárnap vagy hétvégén láthatják a gyerekeket.

A klub minden egyedülálló szülő irányában nyitott, aki szeretne csatlakozni.

Az édesapák egyelőre csekély arányban vannak jelen, de szívesen fogadják az ő jelentkezésüket is, a jelek szerint jól szokták érezni magukat.

– Hogy miben tudunk segíteni? Bátorítás, lelki támogatás mellett megosztjuk egymással a tapasztalatokat, az egymással jó kapcsolatot kialakító szülők vigyáznak a másik gyermekeire, ruhákat cserélnek, együtt tanulnak. Korábban kéthetente szerveztünk csoporttalálkozót, a gyerekek is már nagyon várták, hiszen közöttük is barátságok szövődtek. Tavaly nagyon klassz volt az adventi készülődésünk is. Sajnos a járvány most mindent meghiúsít, de már nagyon várjuk, hogy ismét összejöhessünk – mondta Mónika.

A klub vezetője az újonnan jelentkezőkkel először személyes beszélgetés során próbálja megfogalmazni, milyen segítségre van szükségük. Ezt egyes esetekben nem is olyan egyszerű meghatározni, hiszen az elvált szülők gyakran nagyon rossz lelkiállapotban vannak, és nem tudják, merre lépjenek tovább. Van, aki jogi tanácsokat igényel, más lelki vagy mentális támaszt. A klubnak van jogász, coach, mediátor, lelki gondozó önkéntese is, és pszichológus szakemberhez is kedvezményes díjazással tudnak ellátogatni a csoport tagjai. Mónika hangsúlyozza: ez az egész egy alulról jövő kezdeményezés, melynek során ők elsősorban a közvetítést tudják vállalni a szülők és a segítő önkéntes szakemberek között. A jelek szerint mindez nagyon jól működik, a vidéki klubok között a kecskeméti a legaktívabb, és a vezetőnek a jövőre nézve is vannak tervei.

A csoport megtalálható a közösségi oldalon és van egy zárt csoportjuk is: Egyedülálló Szülők Klubja – Kecskemét.