A kecskeméti katedrás diáklányok is kitűntek a tehetségükkel

Az ország egyik legrangosabb művészeti tanulmányi versenyén két katedrás diák is bekerült a legjobbak közé. Kovács Adrienn és Bartha Lilla is gyermekkora óta rajong a rajzolásért, de más tantárgyakból is kiváló eredményekkel büszkélkedhet.

Ezt ne hagyja ki! Oltási munkacsoport: Hazudnak a DK-s polgármesterek

A 2020/2021. tanévi Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (ASZÉV) kiemelkedik az éves tanulmányi versenyek sorából. Ezen belül a képző- és iparművészeti ismeretekből már nem először értek el kimagasló eredményt a kecskeméti Katedra Általános Iskola és Középiskola diákjai.

Ezúttal két 12. évfolyamos diáklány is bejutott a legjobb 15 közé.

– Az idei ÁSZÉV rendhagyó. Eredetileg kétfordulós, de a jelenlegi járványhelyzet miatt felülírta a hagyományokat – részletezte Kun-Sebők Kata művésztanár, aki az intézményen belül szervezte és koordinálta a katedrás diákok versenyzését. – Úgy gondolom, már az is nagyon szép eredmény, hogy ebben a tanévben két diákunk is a legjobbak közé jutott. Az első forduló eredménye alapján az első 15 helyezett jut be a második fordulóba, ahol újabb feladatok teljesítése után alakul ki a végső sorrend. Idén várhatóan az első forduló rangsora a végeredmény – tette hozzá a tanárnő.

Az ÁSZÉV képző- és iparművészeti ismeretek tanulmányi versenyre a két döntőbe jutott diáklányt, Kovács Adriennt és Bartha Lillát Zsolczai Balázs rajzot oktató művésztanár és Tokodi Anita művészettörténet-tanár készítette fel. A versenyfeladatokat az előírások alapján minden diák saját iskolájában oldotta meg.

– Az első forduló két részből állt, volt egy művészettörténeti interaktív teszt az érettségi mintájára, valamint egy alkotói feladat. A versenyzőknek egy félalakot kellett készíteniük élő modell alapján. A második fordulóban – ha mégis megtartják – már egész alakot kell alkotniuk a lányoknak.

A versenyzőknek egy portfóliót is össze kellett állítaniuk korábbi munkáikból, ez hat alkotást – három rajzot és három egyéb szakmai munkát – jelentett. A portfólió része az érettségire való felkészülésnek is – vette át a szót Zsolczai Balázs, aki a diáklányok eredményével maximális elégedett.

– Nagyon nagy elismerés számomra, hogy idén két tanítványom is bejutott a legjobbak közé. Adrienn és Lilla is motivált. Alázatosan dolgoznak, tehetségük és tudásuk szorgalommal párosul. Elfogadják a korrektúrákat, hatékonyan lehet velük együtt dolgozni. Tehetségesek, örülök, hogy részese lehetek a szárnybontogatásuknak, szakmai fejlődésüknek. Az online oktatás ellenére is maximálisan odateszik magukat, mindig időben elvégzik a feladatokat – foglalta össze Zsolczai Balázs.

Az ÁSZÉV-en elért kiváló eredmények kapcsán arra kértük a diáklányokat, hogy meséljenek magukról.

Elsőként a Szentesről származó Kovács Adrienn osztotta meg gondolatait, aki 3. helyezést ért el, és kiváló tanuló minden más tantárgyból is.

– Már óvodás koromban felfigyeltek tehetségemre, nemcsak szerettem rajzolni, de volt is hozzá érzékem. Általános iskolásként rajzszakkörre jártam, majd művészeti iskolába hétvégenként. Hamar tudatosult bennem, hogy pályaválasztáskor is a művészeti oktatást részesítem előnyben, így esett a választásom a kecskeméti Katedrára – mesélte a diáklány, aki nyitott minden művészeti ágra.

– Leginkább portrékat szeretek rajzolni, de kedvemre való más kézműveskedés is. Festek, textilezek, horgolok, hímezek és a szobrászatot is próbáltam. A jövőmet ezen a pályán képzelem el, de ötvözve más szakmával. Egyelőre úgy tervezem, hogy az érettségi után jövőre maradok 13. évfolyamra a Katedrában, majd biológia–rajz szakos tanárnak tanulok tovább. Most a mindennapjaimat, a szabadidőmet a tanulás tölti be, mivel készülök az érettségire. Nem félek a vizsgáktól, bízom magamban – árulta el.

Adrienntől a versenyzés sem áll távol, számos alkalommal bizonyított már.

– Nagyon szeretek alkotni, jó érzés az alkotásokon keresztül kifejezni gondolataimat. Már általános iskolás korom óta versenyzem, sok szép eredményt értem el. Ebben a tanévben ez már a második versenysikerem volt. Bekerültem az országos rajzverseny döntőjébe, melyet e hónap végén tartanak meg online formában. Ezen a megméretésen aktot, félalakot és csendéletet kell majd készíteni.

Bartha Lilla a versenyen 12. helyen végzett. Tatárszentgyörgyön él családjával, szintén kiváló eredményekkel végzi középiskolai tanulmányait.

– Mindig is szerettem alkotni. Dabason, felső tagozatosként már versenyekre is jártam. A Katedrában tovább kamatoztathattam tehetségem, rengeteget fejlődtem az itt eltöltött évek alatt. Jelenleg az érettségire készülök, melytől picit tartok, de alaposan felkészülök rá, így bízom a sikeres vizsgákban. Érettségi után szeretnék maradni 13. évfolyamra is, majd művészeti vonalon tanulnék tovább. A művészeti egyetem látványtervezés szakában gondolkodom – mondta végül a fiatal tehetség.