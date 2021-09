A kecskeméti Four Points by Sheraton is csatlakozott a kampányhoz

A kecskeméti Four Points by Sheraton szálloda dolgozói is tettek a testi – lelki egészségükért a Bringázz a Szállodába! kampány részeként.

A Bringázz a munkába! kampány nem új keletű, 2007-ben hirdette meg először a Magyar Kerékpárosklub, melynek eredményeképpen több mint 1 millió tonnával kevesebb széndioxid került a levegőbe, ezzel is védve környezetünket. A HotelHero megalakulása óta már számtalan szervezetnek segített, viszont idén nyáron a szállodai dolgozókra gondolva, elindította a „Bringázz a Szállodába!" kampányát, melynek célja, hogy egyszerre tegyünk egészségünkért és a környezetért. A felhívás a dolgozókat biciklizésre biztatta július 1. és augusztus 31. között. A kecskeméti Four Points by Sheraton szálloda is csatlakozott ehhez a remek felhíváshoz, buzdítva a kollégáikat, hogy egyre többen és többször inkább a kerékpárt válasszák közlekedési eszközként. A kezdeményezést nagy érdeklődés fogadta, a dolgozók több mint 1000 kilométert gyűjtöttek a két hónap alatt. A kampány zárásaként együtt ünnepelték a megtett kilométereket.