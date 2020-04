A kecskeméti Élményközpont is kitárta virtuális kapuit

A természettudományok iránt érdeklődőknek kedvez a TIT Élményközpontja. Megnyitotta a digitális terét a diákok előtt.

A Tudomány és Művészetek Háza is – mint sok más kulturális intézmény – a járvány idejére bezárt. Így az ódon falak között a Bács-Kiskun Megyei TIT által működtetett Élményközpont sem fogadja a diákokat. Az ismeretterjesztés azonban folytatódik tovább a világhálón keresztül.

– A megyei TIT munkatársai is csak a legszükségesebb irodai tevékenységet folytatják az épületben, a legtöbb munkafolyamat otthoni munkakörnyezetben, egy virtuális irodában történik – tudtuk meg Szabics István igazgatótól. – A TIT Természettudományi Élményközpontja március 17-től a digitális távoktatásra tért át a korábbi élményalapú, személyes tudományos ismeretterjesztésről. Az oktatás azóta virtuális térben, szaktantermekben történik. Eredményesen, a diákok örömmel vették a kezdeményezést. Péntek délelőtt volt, hogy egyszerre 225 diák csatlakozott fel valamely digitális tanterembe – tette hozzá.

A digitális oktatásra való áttérés zökkenőmentesen történt meg. – A legnagyobb elismerés illeti tanárainkat, akik pillanatok alatt látványos, vonzó, színes, érdekes tananyag-feldolgozásokat készítettek, illetve a meglévő tudástárból használtak fel „konzerv” tananyagokat a digitális távoktatáshoz. Az átállás és a tesztelés mindössze néhány munkanapot vett igénybe – hangsúlyozta.

Az oktatás jelenleg virtuális tantermekben zajlik. Az Élményközpont Kecskeméten és környékén közel harminc iskolával áll kapcsolatban, melyek diákjai rendszeresen részt vettek az elmúlt hónapokban a természettudományi ismereteket nyújtó órákon.

Most azonban nem csak ezen diákok számára nyitotta meg kapuit az Élményközpont virtuális tere. – Ebben a nehéz helyzetben mindent elkövetünk, hogy a természettudományi ismeretek ugyanúgy elérhetőek legyenek a diákok számára. Tovább is léptünk, és kitártuk az érdeklődők előtt a virtuális tantermeket. Aki csatlakozik a Facebookon lévő TIT Élményközponthoz, megkapja a kódokat, és bármikor beléphet. Így nemcsak a diákok, hanem szüleik is gyarapíthatják tudásukat természettudományi ismeretekkel – árulta el Szabics István.

A virtuális tantermek száma folyamatosan bővül. Már működik a fizika, a kémia, a csillagászat-űrkutatás, a környezetvédelem-biológia és a robotika. Ezek a virtuális oktatóterek már működnek. A héten megkezdődik a kriminalisztika és tervezik a járműtechnika témájú tantermet is.

Az egyes témák bemutatása a legkorszerűbb digitális tananyagokkal történik. A programokban vannak húsz-harminc perces videófilmek, melyek egy-egy tananyagrészletet mutatnak be, vannak egy-egy jelenséget bemutató videók, tesztek, feladatok, de játékok is, például családi társasjáték. Az órák interaktívak, adott a lehetőség az üzenőfalon valós időben történő beszélgetésre, kérdésfeltevésre. Az Élményközpontban való részvétel továbbra is önkéntes, addig van a diák a teremben, ameddig érdekli az anyag, nincs dolgozat, számonkérés, érdemjegy vagy osztályzat, és nincs házi feladat sem. A feladatlapokat azonban értékelik a tanárok, melynek eredményét igény esetén meg is beszélhetik a diákok az üzenőfalon keresztül.

– A tanulókat azzal motiváljuk, hogy a járvány végén, a regisztrált résztvevők délután szabadidőben használhatják majd az élményeszközöket, szimulátorokat, játszhatnak a virtuális tanteremben. Egyes iskolák pedig szorgalmi ötösökkel jutalmazzák a tanulók Élményközpontba „járását”. – A mai tinédzserek számára a digitális virtuális világ nem idegen, szinte azonnal otthonosan mozogtak a digitális tartalmak között, oda és arra kattintanak, ami érdekes számukra. Már az első néhány hét is megmutatta, hogy felkelthető és ébren tartható az érdeklődés a természettudományok iránt. Márpedig a kezdetektől ez volt a célunk – jegyezte meg az igazgató.