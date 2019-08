A kecskeméti diák egy hónapot tölthetett el Németországban

Ösztöndíjjal egy hónapot töltött Németországban Taka­ró Milán bolyais diák. A nemzetközi csoporttal fele időt országjárással, fele időt az iskolapadban töltötte. Nagyszerű élményekkel tért haza.

Takaró Milán, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium 10. osztályt befejező diákja négyhetes németországi ösztöndíjat nyert, melyet a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen együttműködésével a Pädagogischer Austauschdienst hirdetett meg. A Jakabszálláson élő fia­tal tehetség a napokban tért haza az egy hónapos útról, örömmel mesélt élményeiről.

– Fantasztikus, életre szóló élményekkel gazdagodtam. Összeszámolni is nehéz, hogy mennyi nevezetességet láttam, hány programon vettem részt a négy hét alatt. Mindeközben a németnyelv-tudásom erősödött, és Németországot nem átlagos turistaként, hanem a történelme oldaláról ismerhettem meg mélyebben. Azt azonban kiemelném, hogy nekünk, magyaroknak és a norvég diákoknak volt a legjobb németnyelv-tudása, mi mindent jól értettünk, a többi nemzetnél voltak gondok. Ebből is látszik, hogy nálunk jóval magasabb elvárásoknak kellett megfelelni az ösztöndíj elnyerésekor – mondta Milán.

Magyarországról összesen nyolc diák érdemelte ki a részvételt. Kettesével más-más nemzetközi csoportba kerültek. Milán csapatában rajta kívül még egy magyar lány, két-két ír, dél-afrikai, norvég és három brazil fiatal volt. A magyar diákok Düsseldorfban szálltak le a repülőről, onnan vonattal utaztak Bonnba, ahol megkezdődött a négyhetes program. Öt napot töltöttek Bonnban, majd két hetet Mülheim váro­sában a fogadó­családnál, utána újabb hat nap következett Berlinben és öt nap Münchenben.

– Nagyon érdekes programokat állítottak össze számunkra. Bonn városával például nem átlagos turistaként ismerkedtünk meg. Városi versenyt rendeztek nekünk, különleges feladatok vártak ránk. Ott élő emberektől kellett autogramot kérnünk, meg kellett keresnünk Beethoven szobrát és le kellett fotóznunk, szelfiznünk kellett a Rajna folyónál, be kellett szereznünk a legolcsóbb bélyeget, amin rajta van Bonn címere, és még sorolhatnám a különböző feladatokat. A Friedrich-Wilhelms Egyetemen, Bonnban egy információs tájékoztatón vettünk részt, ahol betekintést nyerhettünk a német felsőoktatási rendszerbe és annak működésébe. Érdekes volt látni, hogy míg nekünk, magyaroknak elég az érettségi és egy nyelvvizsga, addig egy brazil diáknak mindezen felül még egy évet el kell töltenie előtte Németországban. A moziban pedig megnéztünk egy filmet a berlini falról – sorolta.

A környék természeti szépségeit is megismerhették a diákok. A közeli Kölnben városnézésen jártak, hajókáztak a Rajnán, felmásztak a Drachenfels hegyre.

– Az út keretében minden nemzetnek be kellett mutatnia saját országát. Bonnban a záróesten tartottuk meg a prezentációkat. Mi elsőként magyar édességeket mutattunk be, köztük a Duna kavicsot, a Sport szeletet, a Győri Édest, a Negrót, a Dianás Cukorkát, a Marcipánt, valamint a Kojak nyalókát. Utána népdalokat énekeltünk, majd néptáncoltunk. Hatalmas sikerünk volt, főleg, hogy a közönséget is megtáncoltattuk – elevenítette fel a záróest pillanatait Milán.

Bonnból vonattal utazott a csapat Mülheimbe, ahol minden diák a fogadócsaládjánál lakott. Iskolába járt és családi programokon vett részt.

– Nagyon kedvesen fogadtak, sok programot szerveztek számomra. Együtt sportoltunk, családi ünnepségre vittek, közösen főztünk mind magyar, mind német specialitásokat, kirándultunk Oberhausenbe, ahol felmentünk a Gasometer kilátóba. Az iskola is izgalmas volt. A tanórák mellett két kirándulásra is elvittek minket. Először Münsterbe, a kerékpárok városába vonatoztunk el, utána Bochumba, ahol régi szénbányáknál jártunk és megkóstolhattuk a currywurst nevű tipikus német ételt. Egy harmadik kirándulásnak az úti célja, melyen csak a fogadó fiatalok és mi vettünk részt, egy filmek ihlette vidámpark volt. Utána pedig együtt fürödtünk és vízibicikliztünk a Ruhr folyóban. Az iskolában is volt nemzetközi est, ahol a magyar ételekből kellett ízelítőt adnunk. Zsófi, a csapatom másik magyar tagja gyümölcslevest főzött, én pedig túrós pogácsával és körözöttes kenyérrel kínáltam meg a többieket – jegyezte meg Milán, majd hozzátette, az iskolával egy pékségben is jártak, ahol együtt készítettek a diákok kenyeret.

Az iskolapadba is beültek a nemzetközi csoport diákjai. Külön – csak nekik szóló – -órákon az ország földrajzáról, a Ruhr-vidék sajátosságairól, és német nyelvtant tanultak. A német diákokhoz pedig csatlakoztak kémia-, fizika-, matematika-, pedagógia-, testnevelés- és énekórán.

– Tetszettek a tanórák, mindent jól értettem. Az iskolában különösen megfogott, hogy mennyire elfogadóak a különböző nemzetekkel kapcsolatban. A diákok jó része ugyanis nem német, köztük több magyar is van – tette hozzá.

A mülheimi két hét után vonattal utazott a csapat Berlinbe, ahol hat napot töltöttek el. A fővárosban a német történelem nagy hangsúlyt kapott a városnézések során. Megtekintették például a náci börtönt, a brandenburgi kaput, a holokauszt-emlékművet, végigjárták az egykori berlini fal nyomát, bementek a Bundestagba, ahol a parlament ülésezett.

A történelem mellett a szórakozásra is jutott idő. Megnéztek egy előadást a sátorszínházban, szabadulószobában játszottak, és Spreewaldban, a mini-Velencében hajókáztak.

A négyhetes út utolsó állomása München volt, ahol öt napig ismerkedtek a várossal. A bajor kultúra mellett ízelítőt kaptak a nevezetességekből.

– A legnagyobb élményt a Zugspitze hegy szerezte, mely 2962 méterével az ország legmagasabb pontja. A hegytetőn hó volt, hógolyóztunk, miután libegővel lejöttünk, a hegy lábánál lévő tóban fürödtünk. A másik, ami még nagyon tetszett, az az Olimpia park volt az Olimpiatoronnyal – mesélte tovább Milán.

Magyar étteremben is jártak

Az út során a gasztronómia is szerepet kapott. A négy hét alatt a csapatok minden részt vevő nemzet konyháját megismerhették a különböző ír, brazil, dél-afrikai, norvég és magyar éttermekben. Milán elárulta, a müncheni magyar étteremben nagyon finom ételeket szolgáltak fel. Megtudta, a titkuk az, hogy az alapanyagokat mindig Magyarországról szerzik be.