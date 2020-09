A katonai és a polgári hagyományokat őrzik Halason

Évértékelő közgyűlést tartott a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület a napokban. Az eseményen részt vett dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára is.

Eredetileg március 27-re tervezték a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület évértékelő közgyűlését, de a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet átrendezte az egyesület működését is.

– Fel kellett függesztenünk a programjainkat, a klubhelyiségünket ideiglenesen be kellett zárnunk. Közel kettőszáz darab arcmaszkot juttattunk el négy alkalommal az egyesület tagjai közül azoknak, akik igényelték. Az egyesület tagságának több mint kilencven százaléka különösen veszélyeztetett csoportba tartozik, ezért komoly figyelmet fordítottunk a kormányrendeletek és a szabályok betartására – mondta beszámolójában Romvári Frigyes nyugállományú ezredes, a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület elnöke.

Szólt arról is, hogy tavaly októberben új elnökséget választott a közgyűlés, mert a korábbi elnök, Szegletes László nyugállományú törzszászlós halála miatt az előző elnökség lemondott. Az egyesület elnökének Romvári Frigyes nyugállományú ezredest, elnökhelyettesnek Vajda Ilonát, titkárnak pedig Kochné Túri Terézt választotta az októberi tisztújító közgyűlés.

Romvári Frigyes emlékeztetett arra is, hogy az alapszabályban megfogalmazott célok szerint fő feladatként kezelik a polgári és katonai hagyományok megőrzését, ápolását, népszerűsítését az egyesületen belül, illetve azon kívül is. A tagság és a honvédség gondozási körébe tartozó nyugállományú katonák, valamint katonaözvegyek szociális helyzetének figyelemmel kísérését és a felmerülő problémák lehetőség szerinti megoldását.

Az egyesület elnöke kifejtette, hogy a szabadidős és kulturális programok mellett kiemelt hangsúlyt helyeznek a kapcsolataik elmélyítésére és bővítésére. Szervezetük a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének tagja, azon keresztül működnek együtt a Honvédelmi Minisztériummal és a honvédséggel, valamint más hazai hagyományápoló katonai szervezetekkel. Egyesületüknek 154 tagja van, három szekció működik, a hagyományőrző tagozat, a nőtagozat és a színházi tagozat.

Minden évben a kiemelt programok között szerepel a hadi- és katonasírok ápolása, a Szent Borbála-napi, a Rákóczi-szabadságharc kiskunhalasi áldozatainak emlékünnepének, az aradi vértanúk, valamint az 56-os ünnepségek szervezése és megtartása. Idén külön megemlékezést terveznek ősszel a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából – emelte ki az egyesület elnöke.

Az évértékelő közgyűlésen jelen volt dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a honvédelmi nevelést célzó program keretében a katonai hagyományőrző egyesületek által képviselt értékeket is szeretnék képviselni, és ebben kérte a kiskunhalasi nyugállományú katonák további segítségét, akiknek köszönetet mondott az eddig végzett mun­kájukért.

– Nem gratulálni jöttem, hanem köszönni. Megköszönni mindazt, amit eddig tettek és meggyőződésem szerint ezután tenni fognak – kezdte mondandóját dr. Ruszin Romulusz. Elmondta, hogy a honvédelmi tárca számít a honvédelmi nevelést célzó program megvalósítása során a kiskunhalasi és az ország többi hasonló katonai hagyományokat ápoló szervezetének együttműködésére.

Gáldonyi Sándor százados, a kecskeméti MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának tisztje is azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van a megyében működő, a nyugállományú katonákat és családtagjaikat összefogó civil egyesületeknek. Elmondta, hogy Bács-Kiskun megyében 2372 fő van a gondoskodási körükben, akik részben katonák, részben pedig katonaözvegyek, illetve családtagok. Az elmúlt évben 46-an részesültek segélyezésben, több mint négymillió forint összegben. Az idei évben a koronavírus-járvány ideje alatt is már több mint egymillió forint segítséget nyújtottak. A tavalyi évben 377 főt látogattak meg személyesen is az otthonában, a vírus miatt azonban rövid idő alatt átálltak a telefonos kapcsolattartása, 843 főt hívtak fel a veszélyeztetett életkorúak közül, felajánlva a segítséget, amivel sokan éltek is.