A katonaélettel ismerkedtek a tinik a táborban

Játékos formában ismerkedett a katonaélet szépségeivel és kihívásaival 30 fiatal a MH Katonai Közlekedés Központ táborfalvai bázisán megrendezett Honvédelmi Tábor egy hetében, melynek vasárnapi zárónapját nyílt nappal kötötték össze a szervezők.

Kovács Róbert törzszászlós, a Katonai Közlekedési Központ egységszintű vezénylőzászlósa volt az immár harmadízben megrendezett tábor parancsnoka elmondta, hogy a fiatalok nagyon motiváltak és érdeklődőek voltak a tábor alatt. Az egy hétben megtanulták, hogy hogyan kell irányba menetelni, ágyazni, iránytűvel tájékozódni és egyéb túlélési ismereteket sajátítottak el. A csapatok egész héten versenyezhettek egymással, többek között akadálypályán, sorversenyen, tájékozódási versenyen és paintball harcban mérték össze ügyességüket, katonai és történelmi tudásukat pedig minden nap kvízjátékon tehették próbára. A tizenéves hadi táborozók az ország minden pontjáról, különböző háttérből érkeztek, de mindannyian megérezhették a hét nap során megszülető csapatszellem erejét, s azt, hogy milyen egymást segíteni, egymásért szorítani az egyes feladatok során.

A nyílt napon a szülők szurkolhattak az akadályversenyt teljesítő gyerekeknek és technikai bemutatót tekinthettek meg a honvédség jelenleg rendszeresített fegyvereiből, egyenruháiból és a különleges védőruhákból.

Pándorfalvi Dóra Mia a fiúkat is leiskolázva lett a tábor legjobbja. A 15 éves ifjú gyömrői hölgy első alkalommal vett részt a táborban, de van kötődése a honvédséghez, mert édesapja katona volt. Pályaválasztása már ilyen fiatalon is nyilvánvaló számára: a későbbiekben maga is egyenruhát ölt és a hazát védi.