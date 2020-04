A katasztrófavédelem figyelmeztet: nem véletlenül van tűzgyújtási tilalom!

A szabadtéri tüzek száma a tűzgyújtási tilalom ellenére is megnövekedett megyénkben. A katasztrófavédelem újra figyelmeztet: nem véletlenül lépett érvénybe a tilalom!

Mint korábban írtuk, a tavaszi időjárás beköszöntével, egyre többen tevékenykednek a kertjükben, megszaporodnak a szabadtéri programok, ezzel együtt azonban megnő a füstölő avarral, lángoló aljnövényzettel és égő gazzal összefüggő tűzesetek száma. Ez általában emberi gondatlanságnak köszönhető. „Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése, illetve a lakosság biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a szabadtéri tűzgyújtást szabályozó rendeletek előírásai szerint járjunk el.” – írja a bacs.katasztrofavedelem.hu.

A szabadtéri tüzek száma a tűzgyújtási tilalom ellenére is megnövekedett. Csak az idei évben, 234 esetben volt szükség a tűzoltók beavatkozására szabadtéri tűzesetnél megyénkben. A tűz oka a legtöbb esetben növényi hulladék elégetése volt, melynek terjedésének a jelenlegi, csapadékszegény időszak különösen kedvez. Óvatosnak kell neki saját egészségünk érdekében is, hiszen tavaly, Kecskeméten és Izsákon, két idős személy is életét vesztette a balul sikerült kerti égetés miatt.

Megyénkben nagyszámban található hagyományos, tanyás ingatlan, melyek területén nagykiterjedésű fenyves és lombos erdő található. Ez a tűzoltók dolgát megnehezítheti, hiszen a helyszín megközelítése, az oltóvíz utánpótlása, valamint a tanyák védelmének biztosítása jóval nagyobb kihívás, mint belterületen.

„Az emberi gondatlanságból eredően, valamint az időjárásnak köszönhetően bekövetkező esetek felszámolása nagy energiákat igényel a tűzoltóságok részéről. Sok esetben csak a tűzoltók gyors, elszánt beavatkozásának köszönhető, hogy emberi életben, vagyoni értékekben nem tesz kárt a tűz. Azonban minél többször és több helyre riasztanak egyidejűleg tűzoltókat kisebb nagyobb szabadtéri tüzekhez, ami leköti a rendelkezésre álló erőket, annál jobban megnő a kockázata annak, hogy jelentős kár keletkezik életben, vagyonban” – írja a bacs.katasztrofavedelem.hu.

Nem csak a hivatásos egységeknek, hanem az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóknak is sok feladatot ad a szabadtéri tüzek felszámolása. Ha csak a kiskőrösi önkénteseket nézzük, idén tizenkilenc esetben oltották a lángokat nádasokan és erdő közelében.