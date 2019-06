A kárpátaljai magyarok hálásak az anyaországnak

A város központjában, az Országzászlónál tartottak megemlékezést a Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. szervezésében a nemzeti összetartozás napján. Hagyományosan minden évben egy helyi középiskola ad műsort ezen a napon. Idén a Bibó István Gimnázium diákjainak prózai és zenés megemlékezésével kezdődött a június 4-ei ünnepség.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az 1920-as trianoni békeszerződés fájó következményeivel ma is szembe találjuk magunkat és egyetlen lehetőségünk, hogy ennek tanulságait a magyarság megmaradásunk szolgálatába állítjuk. – Az összetartozásba vetett hit tartotta meg a hazájuktól elszakított magyarokat, ezért ma arra is emlékeznünk kell, hogy a veszteségben Magyarország meg tudott kapaszkodni, talpra tudott állni. Ma már többségben vannak azok, akik fontosnak tartják magyarságukat és tudják, hogy azt nem az önkényesen meghúzott politikai határok jelentik – mondta Fülöp Róbert. A polgármester kiemelte azt is, közös célunk, hogy az erősödő, büszke magyarság a huszadik század nyertese legyen.

A halasi megemlékezésen a tavalyi évhez hasonlóan idén is tiszteletét tette a péterfalvi delegáció. – A mai napig fájdalmas, ami Trianonban történt. A Magyarországtól elszakított területeken kisebbségi sorsra ítélték a magyarokat, és bennünket, kárpátaljai magyarokat az a veszély fenyeget, hogy korlátozzák anyanyelvünk használatát. Mi azonban kitartunk, mert tudjuk, hogy magyarnak lenni büszkeség. Hálásak vagyunk az anyaországnak, hogy nem hagytak bennünket sorsunkra és számíthatunk rájuk – mondta beszédében Tóth Csaba, a péterfalvi líceum tanára.

A megemlékezés végén koszorúk, virágok és mécsesek elhelyezésére került sor az Országzászlónál.