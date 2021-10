A káros szenvedélyektől óvják programjaikkal a fiatalokat

Megkezdődött a tanév, és ilyenkor a rendőrség közel harmincéves múltra visszatekintő iskolai drogprevenciós tevékenysége is új lendületet kap.

Leggyakrabban családi problémák, elhanyagoltság miatt nyúlnak a fiatalok droghoz vagy alkoholhoz, de a szülők mellett a szakemberek, pedagógusok és a rendőrség szakemberei is tudnak nekik segíteni. Különösen alkohol terén kell odafigyelni a mai magyar tinikre, hiszen a 9–10. évfolyamosok 17 százaléka heti rendszerességgel iszik szeszes italt.

Bozóné Soós Marianna címzetes rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának ifjúságvédelmi kiemelt főelőadója elmondta: a megyében jól működik a kábítószerügyi egyeztető fórumok rendszere, melyeken a szakemberek megvitatják a kábítószer-probléma változásait, mélységét, megosztják egymással az egészségügyben keletkezett és a rendőrség által felderített adatokat, a pedagógusok elmondják az iskolákban tapasztalt aktuális helyzetet. A közoktatási intézményeknek drogprevenciós kötelezettségük alapján cselekvési tervet kell kidolgozniuk a tanév során tervezett egészséges életmódról szóló programokról.

Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) program – mely néhány évente a fiatalok dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásait méri fel, és így a trendeket is mutatja – legutóbbi adatai szerint

a magyar 9–10. évfolyamosok közel ötöde (18,7 százalék) fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert (marihuánát, ecstasyt, amfetaminokat, kokaint, dizájner drogokat, vagy orvosi javaslat nélküli gyógyszereket, fájdalomcsillapítót, nyugtatót).

Sajnos, aki egyszer kipróbálta, nagy eséllyel később is hozzányúl: 65 százalékuk három vagy több alkalommal használt már tudatmódosító szert.

– Szerencsére ezzel a fogyasztással más európai országok diákjaihoz képest még mindig a lista alsó feléhez tartozunk, de mindig fel kell hívni a figyelmet a veszélyekre – mondta Bozóné Marianna. Úgy látja, a dizájner drogok hazai megjelenésekor a szakemberek egységesen és elég sokszor hangoztatták, hogy ezekbe a szerekbe akár egyszeri használattal is bele lehet halni, annyira ismeretlen a hatásmechanizmusuk. Ennek a kommunikációnak és a megelőző kampányoknak is köszönhető az előadó szerint, hogy a dizájner drogok nem terjedtek el oly mértékben, mint amitől megjelenésükkor tartani lehetett. Természetesen a prevenció területén dolgozóknak soha nem lehet hátradőlniük.

– A szakemberek megegyeznek abban, hogy gyakran a családból erednek azok a problémák, melyek végül a kipróbálásba, szerhasználatba torkollnak. Ezért nagyon fontos a mintaadó szülői szerep, hiszen a gyerekek egészen kiskoruktól figyelik az anya, apa viselkedését, szokásait. De lehetnek gondok az osztálytársak szekálásából, tanulási nehézségekből és az ezekből eredő önbizalomhiányból, szorongásból is. Nagyon fontos: ha kábítószerről vagy alkoholról van szó, nem szabad elengedni a fiatalok kezét, folyamatosan támogatni kell őket. Szükséges ez a felnőtt behatás, mert ezen a téren nem adhatnak csak a kortársaik véleményére, itt túl nagy a tét. A függőknek is fontos tisztában lenniük azzal, hogy állnak mögöttük intézmények, szervezetek, szakemberek, tudnak nekik segíteni, mindig van kiút – fogalmazott a címzetes rendőr alezredes.

Úgy véli, ez egy össztársadalmi probléma, amelynek rendezéséhez óriási összefogásra van szükség.

A rendőr-főkapitányság hamarosan a droghasználat, alkoholfogyasztás, dohányzás kockázataira figyelmeztető úgynevezett „Kiszállókártyákat” készíttet. Ezeket szórakozóhelyeken kortárs segítők fogják terjeszteni, és olyan weboldalak címe olvasható rajta, melyeken a tinik névtelenül segítséget kérhetnek, ha bajban vannak és úgy érzik, szeretnének kiszállni az életüket kisiklató szerhasználatból.

Alkohol terén rosszul állunk Kevesebb szó esik a fiatalokra leselkedő veszélyeknél az alkoholról, pedig ezen a téren nagyok a gondok. A 2019-es ESPAD-felmérés szerint a megkérdezett 9–10. évfolyamos fiatalok 92,4 százaléka fogyasztott már életében alkoholt, a megelőző 30 napban 65,5 százalékuk ivott legalább egyszer. Havi hat vagy többszöri (tehát legalább heti rendszerességű) alkoholfogyasztásról a fiatalok 16,9 százaléka számolt be, harminc napon belüli nagyivásról, lerészegedésről pedig közel a felük. A megyei rendőr-főkapitányság ifjúságvédelmi kiemelt főelőadója kitért a közösségi oldalakon terjedő felelőtlen kihívásokra is. Ezek közül különösen azok adnak okot aggodalomra, melyek gyógyszerek – leginkább nyugtatók – (alkohollal történő) bevételére ösztökélik a tiniket. Ezekre is nagyon kell figyelniük a szülőknek. Már egészen kiskoruktól tudatosíthatják gyermekükben, hogy a gyógyszerek segítenek a gyógyulásban, de indokolatlan használatuk – főleg ha nagy mennyiségű tablettáról, piruláról van szó – súlyos rosszullétet idézhet elő, és szerencsétlen esetben halálhoz is vezethet.

