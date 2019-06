A kampány előtt kicsit elcsitult a csatazaj Kecskeméten

Az elmúlt öt évet is értékelték a frakcióvezetők a csütörtöki kecskeméti közgyűlésen, napirend előtt. A jelenlegi képviselő-testület az őszi választásig már csak az augusztusi ünnepi ülésen jön össze. Békülékenynek, már-már barátinak volt nevezhető a felszólalások hangneme.

– Soha nem volt annyi fejlesztés, lehetőség, mint a mostani időszakban. Ehhez óriási mennyiségű munkára és felelősségteljes koordinációra volt szükség, köszönet érte azoknak, akik ebben aktívan együttműködtek, részt vettek – kezdte értékelését Lévai Jánosné, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Kijelentette, évtizedes lemaradásokat sikerült ebben a ciklusban behozni, például 46 kilométernyi új közút és 11 kilométernyi kerékpárút is épült, a burkolatlan utak aránya 11 százalékkal csökkent úgy, hogy közben újabb beépítésre szánt területeket is kijelöltek. Lévai Jánosné kiemelte azt is, hogy sorra zajlik az oktatási és szociális intézmények felújítása, nyolc már el is készült, huszonegy pedig folyamatban van, emellett négy teljesen új intézmény is megvalósult.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzátette: egy egyetemi városban jogos az ifjúság szórakozási igénye, a fiatalokkal kialakított egyre intenzívebb párbeszéd, partnerség eredménye a tanévzáró fesztivál, és a KecskemétRocks könnyűzenei flashmob.

Lévai Jánosné az anyagiakra, gazdálkodásra rátérve úgy vélte, a számok önmagukért beszélnek: a pénzeszközök közel tizenháromszorosára növekedtek, az iparűzési adó pedig 7,3 milliárdról 10,5 milliárdra emelkedett, így többet tudnak költeni a város közterületeire. Hangsúlyozta azt is, feladat jócskán maradt, így számos útfejlesztési-intézményi beruházás befejezésre vár, a Modern Városok Program java is hátra van. Összegzésül Lévai Jánosné kijelentette: erősíteni kell Kecskemét megtartó erejét, hogy a helyi fiatalok a városban maradjanak.

Király József (MSZP) elmondta: büszke arra, hogy a város második aranykorát éli, az a feladat, hogy az ezzel járó lehetőségeket gazdaságilag megfelelően kezeljék.

– Látszik a számokból, hogy hihetetlen mennyiségű pénz állt rendelkezésre, ezzel el tudunk rugaszkodni abból az állapotból, amely korábban jellemezte a várost – folytatta Király József, aki viszont arra is kitért, hogy a “központi kormányzat által megfosztott önkormányzatiságban” hiányoztak például az iskolák.

Az MSZP frakcióvezetője szerint Szemereyné Pataki Klaudia remekül kezelte a politikai csatározásokat, nőként békét tudott teremteni a testületben, az összeütközések során. Egyben megköszönte a polgármesternek, hogy felvállalta, hogy a közgyűlés kormánypárti többsége neki adja az egyik legfontosabb bizottság, a városüzemeltetési és városfejlesztési vezetését. Király József szerint a grémiumban szakmai munka zajlott, a politikai vitákat kívül tartották, nem azt nézték, ki milyen pártállású. Hozzátette: persze az ellenzéki képviselők érezték a “kétharmad nyomását”, de mikor közös ügyekről volt szó, ez nem látszódott. Az MSZP frakcióvezetője reméli, a kampány olyan lesz, hogy a felek nem fogják egymást emberi méltóságukban sértegetni, erre a maga részéről ígéretet is tett arra az esetre, ha ősszel “versenyezni fog” (azaz ha indul a választáson).

Szőkéné Kopping Rita (DK) köszönetet mondott azoknak, akik öt éve megtisztelték szavazatukkal és bizalmukkal, és bízik abban, hogy konstruktívan tudott a munkában együttműködni. Hangsúlyozta, rengeteget tanult az elmúlt öt évben, és úgy hozta döntéseit, hogy azzal a város fejlődését és a kecskeméti polgárokat szolgálja. A DK frakcióvezetője is csendes, botrányoktól, személyeskedésektől mentes kampányt remél, és hogy a mostani testületből sokakkal fog találkozni.

Radics Tivadar (Jobbik) arról beszélt, hogy a javaslatokat soha nem az alapján ítélték meg a közgyűlésben, hogy melyik oldal adta be, hanem a város érdekeit szem előtt tartva. Kijelentette: nem akar demagóg lenni, szerinte is szemmel látható a fejlődés, más kérdés, mit látnak ebből az “egyszerű kecskeméti polgárok”. A Jobbik frakcióvezetője szerint a közlekedésben szükségesek nagy fejlesztések, és a fiataloknak komoly problémát jelentő lakhatás területén is kell előrelépés, hiszen ezen múlik, letelepednek-e Kecskeméten.

Falusi Norbert (LMP) nem kívánt élni az értékelés lehetőségével, egy vacsiközi lakónak adta át a szót, hogy a nagy vitákat gerjesztő tervezett társasház ügyében fejtse ki véleményét.