A Kalózok nyerték a hartai hajóversenyt

A szervezők szerint a tavalyi nagysikerű rendezvényhez hasonlóan 3-4 ezer látogatója volt szombat estig a VI. Őrült Hajók Versenyének, Hartán.

A pénteki seregszemle után szombat délelőtt került sor a hajószentelésre, majd az elődöntőkre, amelyekből öt úszó alkalmatosság jutott tovább. A döntőben rajt-cél győzelmet aratott a Sör Kalózok csapata, mögöttük a Jägermeister illetve a Köpet fantázianevű hajók és társaságok eveztek be a célba. A kétnapos, lassan fesztiválméreteket öltő rendezvényen pénteken a Msytery Gang és a Pedrofon koncertezett, szombat este-éjjel a Little G Weevil Band, az Ivan & The Parazol és a Veracruz lép színpadra.