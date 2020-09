A kalocsai szakorvos fegyelemre int mindenkit a vírus miatt

Dr. Körmendy Szabolcs kalocsai szakorvos szerint csak fegyelmezetten lehet jól átvészelni a járvány második hullámát. Az orvos arról is beszélt, hogy fontos, hogy az emberek felve­gyék a védőoltást, ha elkészül a vakcina.

Dr. Körmendy Szabolcs kalocsai tüdőgyó­gyász úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány következő hulláma nem lesz annyira súlyos, mint a tavaszi, de véleménye szerint nem zárható ki, hogy rosszabb lesz a helyzet, ha az emberek nem veszik elég komolyan a kérdést. A fertőző betegekkel is dolgozó orvos hangsúlyozta, saját példából tudja, hogy mennyit számíthatnak az óvintézkedések: ő például veszített el a Covid–19-et kezdetben félvállról vevő, Olaszországban élő barátokat.

– Megtapasztaltam azt is, hogy milyen az, amikor valaki kihagyja, ezért inkább az oltás beadatását javaslom – reagált a közösségi médiában sokat tépázott védőoltások témájára Körmendy, akit arról is kérdeztünk, hogy egy közeljövőben érkező koronavírus elleni vakcinát szerinte nagy arányban beadatnának-e maguknak az emberek. Úgy vélte, sokan még a jól ismert influenza elleni szerben sem bíznak, pedig vannak, akik e hétköznapi betegség miatt is lélegeztetőgépre kerülnek. Az orvos elárulta: néhány éve volt olyan negyvenes éveiben járó betege, aki a javaslatára sem vette fel az influenza elleni oltást, és belehalt a szövődményként kialakult tüdőgyulladásba. Nem ő volt az egyetlen, hangsúlyozta ki: egy nem sokkal ezelőtti őszi-téli időszakban – amikor a koronavírusnak még nyoma sem volt Európában – öt lélegeztetőgépre került influ­enzásból három hunyt el a kórházban.

A koronavírust övező összeesküvés-elméleteket cáfolva megemlítette: idén nem egy, a Covid–19 által leginkább sújtott, Lombardia tartományban élő barátját veszítette el. Az ottani pusztítást az olaszok felelőtlenségének tudja be, hiszen kezdetben nem vették komolyan a figyelmeztetéseket, és szerinte félig-meddig ez is az összeesküvés-elméletek számlájára írható, hiszen ahogy fogalmazott: minél kevesebbet tud valaki egy témáról, annál biztosabb a tudásában. Kihangsúlyozta: komolyan kell venni a járványt, és amennyiben lesz ellene megfelelő vakcina, azt mindenképpen javasolt beadatni.

– Az immunrendszer nem úgy működik, hogy ülnek a fehérvérsejtek egy helyben és várják a külső hatást. A külső tényezők folyamatosan jönnek. Például három baktériumcsoport és vírus van csak az ember torkában. Ezekből az egyik állandóan jelen van és nem okoz betegséget, a másik 3-4 hétig van jelen és nem biztos, hogy betegséget okoz, míg a harmadik bejut és biztosan betegséget okoz – egyszerűsítette le az orvos, arra utalva, hogy az immunrendszer állandóan készenlétben és ellenállásban van, tehát azok az állítások is tévesek, amelyek a védőoltást teszik felelőssé az immunrendszer megzavarásáért. Hozzáfűzte: a fertőzés (vagy például védőoltás) hatására megjelenő lázat sem a betegség okozza, hanem a szervezet immunválasza, magyarán ez is természetes reakció, ráadásul a memóriasejtek évtizedekig őrizgetik az adott fertőzésre kialakult ellenállást, amivel később rosszullét nélkül tudják legyőzni a kórokozót.

A nem kötelezően felvehető védőoltások mellett érvelve Körmendy kifejtette: a sokat emlegetett nyájimmunitás akkor alakul ki egy társadalomban, ha annak hatvan százaléka átoltott. Ezt az arányt folyamatosan rontják az oltásellenes mozgalmak, amelyek hívői komolyan veszélyeztetik a be nem oltott korosztályokat, például a gyerekeket vagy azokat az időseket, akiknek a fiatalkorában még nem volt kötelező az adott vakcina. A helyzet komolyságát a járványos gyermekbénulással szemléltette: ez a betegség olyannyira visszaszorult, hogy mára csak néhány olyan páciens maradt, aki még az 50-es, 60-as években kapta el és például vastüdőre szorul, vagy ott a másik, a fekete himlő, ami lényegében megszűnt létezni.

– Sokan mondják, hogy a régi időkben is voltak járványok. Egyet nem szabad elfelejteni: az 1850-es évekig 28 év volt az átlagéletkor; aki megérte a 40 évet, az már aggastyánnak számított. Mostanra rengeteg betegséget meg tudunk gyógyítani, amit akkor még nem lehetett, de az életkori változások miatt egy csomó olyan betegség is megjelent, ami korábban nem volt. A tüdőrák például az 1890-es évekig nagyon ritka betegségnek számított, csak azóta kitolódott az életkor – hozott fel újabb példát Körmendy.

– Nyáron sokkal szabadabban mozoghattunk, így a koronavírus útja is sokkal szabadabb volt, tehát lehetett rá számítani, hogy a betegek száma megemelkedik. Talán már nem olyan súlyosak a tünetek, mint tavasszal, és kevesebben is kerülnek lélegeztetőgépre. Én azt remélem, hogy az emberek belátják: a járvány megakadályozásához mindenkinek a segítsége kell. Ha a másik egészségét azzal tudjuk megvédeni, hogy felvesszük a maszkot, akkor vegyük fel! Talán mi könnyebben átvészelnénk a betegséget, de az, akit megfertőzünk, lehet, hogy belehal. Nagyon kicsi dolog az, hogy valaki megmossa a kezét, és felvesz egy maszkot, ahhoz képest, hogy mi lehet a következménye – mondta a kalocsai orvos.