A kalocsai férfi vakon lett a lufihajtogatás mestere

Lakatos Norbert, a Vaklufis története egyszerre könnyfakasztó és lelkesítő: 28 éves volt, amikor elveszítette a látását, egy orvosi műhiba folyományaként.

A férfi rosszul kezelt lábsérülése fertőződött el, majd a súlyosbodó cukorbetegsége miatt végleg megvakult, egyik pillanatról a másikra: írt egy sms-t, lehunyta a szemét, és az érkező választ már nem tudta elolvasni. Az azóta eltelt időben hazai és nemzetközi versenyeken elismert mestere lett a lufihajtogatásnak: akár sokszínű figurákat is elkészít, teljesen vakon. A különleges életutat Légből kapott világ címmel mutatja be egy új portréfilm, Kvalla Gábor rendezésében. Az alkotást nevezték a Magyar Speciális Filmszemlére is.

– Az egész film sötét képpel indul, egy érzékenyítő programon, ahol Norbi egy sötét szobában beszélget gyerekekkel. Így mutatjuk be azt a miliőt és hangulatot, amiben Norbi él, érzékenyít és oktat – árulta el ajánlóként Kvalla. A dokumentarista-mozgóképgyártót eredetileg arra kérték, hogy promóciós videót készítsen a Vaklufisról, de a különleges történet miatt úgy döntött, hogy inkább kisfilmet forgat, hiszen ennek teljesebb üzenete van.

– Az érzékenyítés még viszonylag új az életemben: két éve csinálom, amióta meghívtak egy baranyai táborba, hogy a vakságról és a vakvezető kutyáról beszéljek a gyerekeknek – idézte fel Lakatos Norbert. A Vaklufis művésznéven dolgozó lufihajtogató hangsúlyozta: mindenki számára zavarba ejtő az állapota, ezért viccekkel szokta elütni az előadások elejét, hogy oldja a hallgatóságot. Ezt ilyen esetben helyénvalónak tartja, hiszen a gyerekek – akik a tapasztalatai szerint maguk okosítják ki szüleiket a vakságról és arról, hogy hogyan kell segíteni a fogyatékkal élőket – sokkal befogadóbbá válnak.

A filmben fontos szerepet kap a felnőtt gyermeke gondozását újra felvállaló édesanya, a pedagógus barát, aki érzékenyítő programokat szervez neki, Fanti bohóc, Norbert mestere és mentora, illetve a 11 éves Tami, a vakvezető kutya, aki nélkül közlekedni sem tudna. A történetet az alkotók különböző fesztiválokra, például a Magyar Speciális Filmszemlére nevezik.