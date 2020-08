A kalocsai Bagó István szerint többet iszunk a járvány óta

A kalocsai Anonim Alkoholisták csoportjának konzultánsa szerint nőtt a függők száma. Bagó István szerint az érintettek a leggyakrabban nem ismerik fel időben a függőségüket, és akkor fordulnak hozzá, illetve a csoportjaihoz, ha a betegségük miatt már valamilyen krízis, például munkahelyi, vagy magánéleti válság, fizikai tünetegyüttes következik be.

Online is megtartották az Anonim Alkoholisták (AA) gyűléseit a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások időszakában, és ez a fajta foglalkozás a gyakorlat része maradt. Bagó István, a kalocsai kórházban dolgozó addiktológiai konzultáns úgy véli, egy esetleges második hullám idején is szükség lesz az ülések folyamatosságára, mivel ilyenkor sok absztinenssé vált szenvedélybeteg fél a visszaeséstől. A szakértő hangsúlyozta: rossz viselkedésminták és szokások rögzültek az emberek mindennapi életében, és most már látszik, hogy ezek az újranyitás után is velünk maradtak.

– Klasszikus, 12 lépcsőből felépülő csoportunk van. Nagyon sok függő tesz érte, hogy ezek működjenek, én csak a rendszer része vagyok – mondta a gyűléseken szakértőként segédkező Bagó István. Az addiktológiai konzultáns rögtön hozzátette: a rendszerességet pont a függők aktív önszervező munkája biztosítja, hiszen számukra kulcsfontosságú a tökéletes józanság.

– Aki nem Kalocsára szeretne jönni, mert védi az anonimitását, mehet Szekszárdra, Bajára, Pécsre, Budapestre – sorolta a teljesség igénye nélkül.

A járvány ideje alatt sem álltak le a munkával. Először Messengeren, majd Skype-on dolgozott együtt a bezártság alatt is aktív közösségekkel. Ez az online csoportfoglalkozás azóta is része a munkájának, pedig sok emberi korlátot kellett legyűrni hozzá: kezdetben például ő maga is csak a személyes találkozás nélkülözhetetlenségében hitt. – Meg voltam hatva, hogy olyan fontos a munkám, hogy online is összejönnek. A kezdeti technikai problémákon túlléptünk, és a legmélyebb krízis idején napi bejelentkezéseink voltak – jegyezte meg Bagó István, aki azért örült a lehetőségnek, mert a szenvedélybetegek a bezártság idején jobban tartottak a visszaeséstől, mint előtte bármikor. – Mivel lazán kapcsolódik ez a közösség több térségbeli AA-csoporthoz, intézményhez, többeket bevonzottunk. Van olyan is, aki Münchenből jelentkezik be – emelte ki. Hozzátette: az újranyitás óta nagyrészt visszatértek a személyes foglalkozásokhoz, de a péntek esti online csoportgyűléseket azóta is megtartják – ehhez bátran lehet csatlakozni.

Bagó István elárulta: az érintettek a leggyakrabban nem ismerik fel időben a függőségüket, és akkor fordulnak hozzá, illetve a csoportjaihoz, ha a betegségük miatt már valamilyen krízis, például munkahelyi, vagy magánéleti válság, fizikai tünetegyüttes jelentkezik. Most az ilyen problémákkal küzdők számának emelkedésére számít, mivel látja, és az alkoholt forgalmazó cégek statisztikái is ezt mutatják (világszinten 291 százalékkal emelkedett meg a szeszes italok kereskedelmi forgalma), hogy a társadalom „lazábban kezelte” az esti italozást, ami beépült a mindennapokba.

– Krízis van. Ez a krízis egyrészt közegészségügyi, másrészt gazdasági, társadalmi, magánéleti – sorolta Bagó István. – Össze voltak zárva egy helyre olyan emberek, akik ugyan csípik, de mint kiderült, nem is ismerik egymást. Férj, feleség, gyerek, nagymama, nagypapa: eddig elmentek otthonról reggel, aztán este hazaértek, de most ott volt a brutális valóság, hogy például ilyen az én gyerekem, vagy ilyen az én párom – fogalmazott. Hozzáfűzte: a járvány okozta bizonytalanság idején megjelent mindenféle szorongást igyekeztek az emberek alkohollal oldani, és ennek vannak most komoly következményei.

A szakértő egyébként úgy gondolja, hogy nem az elfogyasztott mennyiség, és az ivás gyakorisága alapján érdemes meghúzni a határt, hanem már azt vizsgálni kell, hogy az alkohol milyen szerepet tölt be az egyén életében. Sokféle alkoholista és többféle fogyasztási mintázat van, és amíg az illető nem szembesül a saját problémájával, addig úgy érzi, hogy a másik ember mintázatával van a baj, nem a sajátjával. Bagó István bevallottan nem szeret mennyiségeket meghatározni, mert szerinte azt kell komolyan venni, amikor az ember környezete visszajelzést ad: például szólnak a hozzátartozók, hogy a mentális egyensúlya felborult, vagy a munkahelyén, anyagi helyzetében negatív változás következett be.

A konzultáns leszögezte: fontos, hogy az egyén mihamarabb leszámoljon a tagadás fázisával, tehát ismerje fel az első jelzéseket a rokonoktól, barátoktól, így még időben megállhat. Akkor viszont, ha már segítség kell, jönnek a hozzá hasonló szakértők és a csoportok, akikkel az anonimalkoholistak.hu oldalon lehet ideális helyszínt egyeztetni. Aki hozzátartozóként segítene függő rokonán, az al-anon.hu oldalt keresse, javasolta Bagó.