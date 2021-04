A jövő agrárszakembere kategória döntőse lett a borotai szőlész-borász

Az Év Agrárembere kitüntető díj Jövő agrárszakembere kategóriájának döntőse lett Koch Pálma borotai szőlész-borász mérnök. Az ifjú szakember gyerekkora óta készült erre a pályára, a tudását már több kontinensen gyarapította.

Az Agrotrend Csoport 2014-ben indította útjára az Év Agrárembere díjat, ami az évek során komoly tekintélyre tett szert. A tíz kategóriában meghirdetett díj egyike a Jövő agrárszakembere elismerés, melynek elnyeréséért három jelölt van versenyben.

– Meglepődtem a jelölésen, ami komoly elismerést jelent számomra. Szőlész-borászként, nőként és 24 évesen nagy dolognak tartom mindezt, hiszen ez egy nívós agrárszakmai díj. Örömteli azért is a jelölés, mert ez egyben a mi szakmánk elismerése – mondta Koch Pálma, aki tudatosan választotta ezt a pályát, amiben hatással volt rá édesapja, Koch Csaba, aki 2019-ben az Év bortermelője címet is elnyerte.

– Már gyermekkoromban úgy gondoltam, hogy egyszer majd borász leszek. Sok időt töltöttem a szőlők között és a borospincékben, és tudatosan készültem arra, hogy azt az utat választom, amit édesapám és az őt megelőző generációk is bejártak. Az iskolaválasztásban is folytattam a családi hagyományt, én is a bajai III. Béla Gimnáziumban érettségiztem – mesélte Koch Pálma, akinek a középiskolai kémia–biológia fakultáció jó alapot jelentett a Szent István Egyetemen, ahol szőlész-borász mérnökként végzett.

Az egyetemi évek alatt a saját vállalkozásukban és több vendéglátóhelyen is dolgozott, hogy megismerje a fogyasztókat és a gasztronómiát, majd borbírálói oklevelet is szerzett. Borászati gyakornok, laboráns volt a Napa-­völgyben Kaliforniában, a Maipú-völgyben Chilében, valamint Stellenboschban, Dél-Afrikában. Jelenleg Franciaországban, Montpellier városában a Vinifera Euro­master borászati mesterképzést végzi, majd Németországban, Geisenheimben fogja gyarapítani tudását.

– Édesapám 18 éves koromban adta kezembe jelképesen a pincekulcsot, és a családban első nőként választottam ezt a szakmát,

amiben nagyon fontos szerepe van a folyamatos tanulásnak, a tapasztalatszerzésnek. Ismerni kell az egész rendszert a talajtól a szőlőtőkéken át a polcokig, hiszen ez egy sokrétű szakma, ami állandó odafigyelést igényel. Remélem, hogy nemsokára a családi gazdaságunkban, itt, a Hajós-­Bajai borvidéken és a villányi birtokunkon is kamatoztathatom a megszerzett tudást – sorolta a Jövő agrárszakembere díj döntőse, aki már most is tevékeny szerepet vállal borászatuk biobor-előállításában és a tavaly indított gyümölcslé­üzemükben, ahol frissen préselt alapanyagokból készítik a 100 százalékos gyümölcstartalmú ivóleveket.

Pálmától megtudtuk, hogy a kedvenc fehérszőlő-fajtája a cserszegi fűszeres, és az első saját borát 2018-ban készítette, ami egy klasszikus villányi vörösbor volt.

– A Diósviszló melletti Imre-­völgyben található, 0,2 hektáros területről kézzel válogatva szüreteltük a bor alapjául szolgáló 12 mázsa, syrah fajtájú szőlőt. A bor hat hónapig érlelődött francia barrique hordóban – tudtuk meg az első Koch Pálma-borról, amiből összesen 1289 palack készült.

Folytatja a családi hagyományt Koch Pálma már a tizenegyedik nemzedéket képviseli a szőlészek-borászok között a sváb gyökerekkel bíró Koch családban. A szőlészek sorát Koch József nyitotta (1731–1786), aki 1746-ban érkezett Hajósra, majd 1748-ban Császártöltésen telepedett le. A falualapítók egyike volt és ő volt az első kereskedő a községben. Szőlőtermesztésbe és borászkodásba kezdett és ez tovább szállt apáról fiúra tíz generáción keresztül. – Volt szerencsém dédszüleimet megismerni és tőlük látva megtanulni a szorgalmas munkát – tette hozzá Pálma, aki ősei iránti tisztelettel folytatja a közel három évszázados hagyományt.