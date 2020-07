A jogosultak alig negyede kér ebédet

A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést.

Kiskunhalason átlag napi hatvan szociálisan rászoruló gyermekre is főznek a bölcsődei, óvodai és nyári táboroknak készített több száz adag mellett az önkormányzat konyháján, ahonnan ételhordóban vihetik el a szülők az ebédet. A jogosultaknak azonban csak alig a negyede él a lehetőséggel.

Idén is, a többi iskolai szünethez hasonlóan, a nyári szünetben is meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetű családok gyermekei. Ennek eredményeként országszerte több mint kétszázezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha ezt a szülei igénylik. Az önkormányzatoknak 2016. január 1-től minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a gyerekek étkeztetéséről, ennek költségeit a kormány biztosítja az önkormányzatok számára.

Stírné Prikidánovics Tímea, a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének vezetője arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy Kiskunhalason átlag hatvan szociálisan hátrányos helyzetű gyermek számára készítenek ingyen meleg ebédet a Kuruc vitézek téri főzőkonyhán. Ennyien igényelték a díjmentes étkezést, ennél azonban háromszor többen lennének jogosultak az ingyenes szolgáltatásra, de sok család nem él a lehetőséggel – tette hozzá.

A tapasztalatok szerint a családok inkább otthon főznek, a külterületeken élők pedig nem mindig tudják megoldani, hogy személyesen elvigyék az ebédet, ezért inkább nem jelentkeznek. A nyári gyermekétkeztetés egészen a vakáció végéig tart, a jogosultak a kérelmet az önkormányzat jegyzőjéhez adhatják be. A nyári szabadságolások és a festési munkálatok miatt augusz­tus 3-tól a Lomb utcai önkormányzati főzőkonyhán készül majd az ebéd, ott lehet átvenni.