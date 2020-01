„A jogásztársadalomnak vissza kell utasítania a nemtelen támadásokat”

Nem egy szokványos, viszont hatásos beszéddel kezdődött a Kecskeméti Törvényszéken a hagyományos jogásznap: dr. Homoki Tamás ügyvéd, a város alpolgármestere az ügyészségi eljárásokat és bírósági ítéleteket érő nemtelen támadások elleni összefogást sürgette.

Pénteken rendezték meg a Kecskeméti Törvényszék dísztermében – immár ötvenkettedik alkalommal – a hagyományos jogásznapot. Az előadókat és hallgatóságot a város nevében dr. Homoki Tamás alpolgármester köszöntötte, aki ügyvédként is szólt kollégáihoz. Mint mondta, aggódik, mert a közelmúltban a különböző ügyészségi és bírósági döntések „divattá vált, nyilvános, s legtöbbször silány színvonalú külső kritikái nem jó irányt mutatnak”, és ebben a jog tiszteletének hiányát és jogba vetett bizalom csorbulását látja.

– Manapság mindenki véleményt – és általában negatív véleményt – formál jogi ügyekkel kapcsolatban, ha ért hozzá, ha nem, ha birtokában van a kellő információknak, ha nem. A bulvársajtó jelentős része és a közösségi média pedig ugrik mindenre, mert szokás lett ócsárolni és lesajnálni mindent, ami a nagybetűs joggal kapcsolatos – fogalmazott dr. Homoki Tamás, aki kijelentette: számára mindig is örök alapszabály volt, hogy „a bíróságok döntését tiszteletben tartjuk, ha tetszik, ha nem, és nem kommentáljuk azokat nyilvánosan”. Hozzátette: ügyvédi pályafutása során többször ő se értett egyet bizonyos bírósági döntésekkel, de nyilvánosan soha nem formált negatív véleményt róluk, mert úgy véli, ezzel a bírói, ügyészi, ügyvédi hivatásba vetett közbizalmat gyengítette volna.

– Ma az ügyészségi eljárásokat és bírósági ítéleteket kritizálják civilek és álcivilek, sokszor a közbeszéd és a politika oldaláról is nemtelen támadások érik, és magukat celebnek tartó percemberek szabadon pocskondiázzák a nekik nem tetsző döntéseket. A kritikának nem nevezhető véleménynyilvánítások egy része pedig már odáig is elmegy, hogy jogerős bírósági ítéletek be nem tartására buzdít – folytatta Homoki Tamás, hangsúlyozva: mindez rombolhatja az állam és a társadalom hosszú idők alatt kialakult rendjét.

Az ügyvéd határozott véleménye szerint ez ellen a jelenség ellen a jogászoknak fel kell lépniük, de emellett a hibákat és a visszaéléseket is fel kell tárniuk. Dr. Homoki Tamás egyértelműsítette: nem a szabad véleménynyilvánítás, s főleg nem a nyilvánosság ellen szól, hanem az alaptalan támadásokat utasítja vissza.

– Hogy mit lehet tenni? Persze bölcs dolognak tűnhet, hogy alantas vitákban nem veszünk részt, nem ülünk fel a provokációnak, s nem reagálunk a színvonaltalan támadásokra, de feladatunk az is, hogy a hivatásrendjeink szabadságát és szakmaiságát mindig és mindenkivel szemben megvédjük és a méltóságunkat, tekintélyünket megőrizzük – fejezte be beszédét dr. Homoki Tamás, nagy tapsot kiváltva a teremben.