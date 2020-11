A járványhelyzet ideje alatt sem csökkent a véradási kedv

Életünk szinte minden pontján nyomot hagyott a járványhelyzet okán kialakult, és jelenleg is zajló rendhagyó élethelyzet. Elcsendesült minden, de a frontvonalon harcol az egészségügy, beleértve a vérellátó központokat is. Hogy miként változtatta meg a járványhelyzet a véradás megszokott működését, arról november 27-e, azaz a Magyar Véradók Napja ürügyén, Lipóthné Komjáti Andreával, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének igazgatójával beszélgettünk.

Az igazgatótól megtudtuk, hogy a véradási kedv a járványhelyzet ideje alatt sem csökkent, ám a véradó-helyszínek bezárása jelentős problémákat vetett fel.

– Az előre leszervezett véradásainkat nem tudtuk megtartani, hiszen a kormány bezáratta a középiskolákat és a közművelődési intézményeket. Körülbelül másfél hétnyi szünet után érkezett állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy a véradás nem tiltott rendezvény, ezért a közművelődési intézményeket megnyitották számunkra, ám az iskolákba továbbra sem mehetünk be, holott utóbbi gyakran szolgál kiszállásos véradás helyszíneként. A rövid kiesés azt eredményezte, hogy mire megkaptuk a hivatalos állásfoglalást, már törölték a véradásainkat, így újra kellett kezdenünk a szervezést, továbbá a véradóbarát munkahelyek, akik eddig támogattak minket, a vírushelyzetre hivatkozva halasztást kértek – mondta el Lipóthné Komjáti Andrea.

Az állandó helyszínen ettől függetlenül, és mindezek figyelembevételével zajlik a véradás. Mivel a koronavírus nem terjed vér útján, az Országos Vérellátó Szolgálat nem teszteli véradóit, ám a mindenkori szabályokat betartatja.

Szigorú szabályokat kell betartani

– Az jöhet hozzánk, aki egészségesnek érzi magát, az elmúlt két hétben nem járt külföldön és nincsenek tipikus, felső légúti tünetei, hőemelkedése. A beléptetésnél ugyanakkor természetesen mindenre figyelünk. A védőmaszk viselése nálunk is kötelező és kézfertőtlenítőket is helyeztünk ki. Igyekszünk betartani és betartatni a másfél-két méteres távolságot, és a tesztkitöltés során használt tollakat is fertőtlenítjük. Rengeteg plusz feladattal jár az, hogy biztonságossá tegyük a véradást, ám úgy gondoljuk, hogy kevesebb rizikóval jár, mint egy bevásárlás, vagy bármilyen más, hétköznapi tevékenység – mutatott rá az igazgató.

Lipóthné Komjáti Andrea kérdésünkre elmondta, hogy

nincs szükség több ösztönzésre az emberek felé, mint máskor.

– Akit egyébként is könnyen meg tudunk szólítani, azt is most is megtudjuk. Szerencsére, ebben a vírus nem mozdított hátra bennünket. Különlegessége azonban a jelenlegi helyzetnek, hogy a fertőzésen átesetteket is megszólítjuk, hiszen a gyógyulás után a Covid-fertőzöttek plazmája már tartalmazza a vírus ellen termelt ellenanyagokat. Ezek alapján, bárki, aki Covid-fertőzésen már átesett, és legalább három hete gyógyult és tünetmentes, plazmaadással segítheti a betegséggel küzdők gyógyulását – tette hozzá.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az aggályok és kérdések száma nem növekedett meg, inkább az időpontos véradásról és a Covid-szűrésekről érdeklődnek az emberek, amelyet azért sem szerveznek, mert valószínűleg olyanok is elmennének, akik csak a tesztet szeretnék elvégeztetni, de eszük ágában sincs vért adni vagy nem alkalmasak rá. Ezzel is a kockázatát csökkentik annak, hogy a véradó-helyszíneken jelen legyenek a fertőzöttek.

Elmaradtak az idei ünnepségek

Mivel a rendezvények megtartása a járványügyi korlátozások miatt jelenleg tilos, a minden évben megrendezett véradók napi esemény idén elmaradt. A véradások alkalmával azonban köszöntik a véradókat, a november 27-én kitüntetetteket pedig a nap folyamán online platformokon keresztül értesítették ki.

A Bács-Kiskun megyei érintettségű kitüntetettek:

• Szabó Lajos (Kunszentmiklós) – Pro Vita-díj, véradásainak száma: 126.

• Szatmáriné Bazsa Rózsa – Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

• Budamobil- Cargo Kft. – Véradóbarát Munkahely

• Lajdi Anett – Véradásszervezés támogatásáért elismerő oklevél egészségügyi dolgozók részére

Irányítottan az ország bármely pontján lehet vért adni

Az irányított véradás kapcsán manapság sok a szóbeszéd, ám egy olyan tévhitet oszlatott el Komjáti Andrea, amelyről talán legtöbben azt gondolnánk, valós.

– Néhány embert csak a személyes érintettség vezet arra, hogy vért adjon, ám az irányított véradás az összes közösségi véradás csupán 10-15 százalékát teszi ki. Ezeket a véradásokat arra használjuk, hogy célirányosan, egy adott ember számára adhasson vért, aki szeretne, például műtétek előtt vagy onkológiai kezelések idején.

Tévhit, hogy ebben az esetben bármilyen vér adható,

hiszen majd becserélik, ugyanis irányítottan kizárólag vércsoport-azonos vért lehet adni – mondta el az igazgató.

Azt, hogy mennyi vérre van szükség, sok tényező befolyásolja. Függ attól, hogy egyszeri, életmentő műtétkor használják fel a vért, vagy folyamatosan, például egy onkológiai kezelés idején.

– Amikor 6-8 egységnyi vérre van szükség, általában ugyanennyi embert szoktunk hívni, majd a gyógyulási folyamat kezdeténél szólunk a többieknek, hiszen vért adni csak 56 naponta lehet. A vérkészítmények csupán két hétig szavatosak, tehát nem is lenne értelme több véradót toborozni – tette hozzá.

Irányítottan az ország bármely pontján lehet vért adni, függetlenül attól, hogy az illető az adott városban áll-e kezelés alatt. Emiatt utazni tehát nem szükséges. A személyes adatokra azonban szükség van, ebben az esetben érdemes eltekinteni a személyiségi jogok kapcsán felmerülő kérdésektől.

– Ha a közösségi véradásra mindenki eljönne, akit megszólítunk, egyáltalán nem is lenne szükség irányított véradásra. A járványhelyzet okán elhalasztott műtétek miatt egyébként most a vérigény is kevesebb,

így jóval kevesebb véradóval is biztosítható a gyógyításhoz szükséges vér

– mondta el az igazgató.

Arról, hogy hány napra elegendő vértartalékkal rendelkezik az ország, az OVSZ honlapján bárki, bármikor tud tájékozódni.

Az ünnepek jelentenek problémát

– Jelenleg öt vagy több napra elegendő 0+ vérrel rendelkezik az ország, de három napra elegendővel szinte mindig. A problémát a hosszú hétvégék és az ünnepek jelentik, a trombocita ugyanis csak 4 napig életképes. Egy négy napos ünnep kapcsán tehát állandó probléma, hogy hogyan fogjuk kielégíteni a vérigényt. Ezért is próbálunk törekedni arra, hogy mindig egyenletes legyen a vérellátás. Egy megyei szervezet például átlagosan 900 eseményt szervez évente – tette hozzá Lipóthné Komjáti Andrea, majd azzal zárta gondolatait, hogy véleménye szerint nem korosztályfüggő az, hogy valakit ez megérint vagy sem, hogy él-e az önzetlen segítségnyújtás ezen formájával. Ezt szerinte nem az emberek kora, sokkal inkább a személyisége és a nyitottsága dönti el.

Újabb tévhit A felsőoktatásban tanulók jelentős része vér helyett inkább plazmát ad, hiszen a cégek ezért a tevékenységért jelképes összeget fizetnek. Fontos tudnunk ugyanakkor, hogy míg a plazmaadással elsődlegesen a gyógyszeripart, úgy a véradással közvetlenül a beteg embereket támogatjuk. Gyakran megélhetési problémák megoldásaként keresik a plazmaadás lehetőségét az emberek, ám Lipóthné Komjáti Andrea mindenhol igyekszik tájékoztatni a fiatalokat arról, hogy a véradás és a plazmaadás között jelentős különbségek vannak.

