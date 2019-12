A járvány januárra várható, még érdemes felvenni a védőoltást

Az év 40. hetétől működő influenzafigyelő szolgálat orvosai szerint máris vannak influenzaszerű tünetekkel jelentkező páciensek, pedig a tömeges megbetegedéseket csak januárra várja a Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának járványügyi szakértője.

Réfy Anita figyelmeztetett: akkor kezdődik a baj, amikor az ünnepek után mindenki visszatér a munkahelyi vagy iskolai közösségbe. A legnagyobb gondot nem is a néhány napig tartó magas láz és egyéb tünetek okozzák, hanem a szövődmények. Az utóbbi pár hét tapasztalatai alapján főleg a 15-34 éves korosztály dől ágynak.

– Kalocsa és környéke háziorvosainál a tavalyi évhez képest jobban fogy az influenza elleni oltóanyag. Ez annak köszönhető, hogy az emberek tudatosabban élnek, jobban odafigyelnek az egészségükre. Akik ingyenesen kérhetik, azok élnek is az oltás lehetőségével – összegezte az elmúlt pár hét tanulságait Réfy Anita, megjegyezve: van még készleten oltóanyag és folyamatos az ellátás, ezért aki még nem adatta be az oltást, bármikor megteheti. – Országosan másfél millió vakcina áll rendelkezésre az ingyenes oltásokhoz. Ebbe a kategóriába tartoznak a 60 éven felüliek, a szociális, illetve ápolást, gondozást nyújtó helyeken dolgozók, illetve a várandós nők. Ők csak elmennek a háziorvoshoz és kérhetik is. Akik egyik ingyenes kategóriába sem tartoznak, elmennek a háziorvoshoz, receptre felíratják, kiváltják a patikában, visszamennek és megkapják – summázta.

– Még csak december elején vagyunk, és máris vannak influenzaszerű megbetegedések, amelyek klasszikusan magas lázzal, levertséggel, izomfájdalommal, száraz, makacs köhögéssel járnak. Ez vírusos, így csak a tüneteket lehet csillapítani. Nem tudjuk tehát elégszer hangsúlyozni: a megbetegedés elkerülésének egyetlen hatékony módja a védőoltás felvétele – mutatott rá Réfy Anita. – Az országos szinten végzett laboratóriumi vizsgálatok igazolták az A vírus jelenlétét, ami a mostani oltóanyagban benne van, tehát aki felveszi ezt az oltást, az védve lesz, mire ideér a járvány – jelentette ki határozottan.

A szakértő megosztotta: jellemzően január elején-közepén regisztrálják a legtöbb influenzást. Ez azért törvényszerű, mert a gyerekek ilyenkor mennek vissza az iskolai közösségbe, a felnőttek pedig a munkahelyükre, vagyis sokkal jobban terjed a vírus. A tavalyi szezonban ugyancsak „januárban tombolt a járvány”, figyelmeztetett, emlékeztetve: akkor akadtak a régióban olyan oktatási intézmények, amelyek kényszerszünetet rendeltek el. Fajszon például tömeges megbetegedések voltak: egy ideig szinte senki nem járt a helyi óvodába és iskolába, annak ellenére, hogy a mintavétel során kiderült: a járványt okozó vírus benne volt az akkori oltóanyagban, magyarán könnyen elkerülhető lett volna, hogy ennyien ágynak dőljenek.

– Nem mindig azt kell hangsúlyozni, hogy maga a megbetegedés milyen veszélyes vagy kellemetlen, mert nyilvánvalóan az, hanem azt, hogyha van egy alapbetegség, azt tovább ronthatja; gondoljunk csak a szív- és érrendszeri vagy a légzőszervi betegségekre. Az influenza talaján ráadásul kialakulhat egy másodlagos, bakteriális fertőzés, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Erre nem mindenki szokott gondolni – intett óvatosságra a járványügyi szakértő. Hozzátette: még mindig sokan hiszik, hogy házi praktikákkal lehet védekezni az influenza ellen, pedig nincs más hatásos módszer, csak az oltás. Összehasonlításképpen a régi gyerekbetegségeket hozta fel: ezek nagy része mára csak azért nem létezik, mert átoltott a lakosság. Arra persze nem biztat senkit, hogy hagyja el a vitaminbevitelt, mert az igenis hasznos az immunrendszer erősítésére, ám a vírusfertőzések ellen nem elégséges, hangsúlyozta.