A járvány is hozzájárul ahhoz, hogy többen keresnek társat

Vélhetően a bezártság és a bizonytalanság érzése is sokakat megerősített abban, hogy szeretnék mással megosztani életüket. Egy kecskeméti társkereső iroda tapasztalatai azt mutatják, hogy nőtt a párkeresők száma megyénkben és országosan is. A lezárások miatt azonban csökkent a tényleges találkozások száma. Vannak, akik a védőoltás felvétele utánra halasztják a randevút, vagy olyan valakit keresnek, aki már átesett a fertőzésen.

A járvány miatt átalakult világunkban a négy fal között zajló élet sokakat a társkeresés irányába mozdított, aminek a folyamata is némileg megváltozott. A társra vágyók megfontoltabbak lettek a találkozások terén, amit jóval hosszabb virtuális ismerkedési szakasz előz meg – mutatott rá Lami László, a kecskeméti Cronos Társkereső iroda veze­tője.

– A pandémiával jelentősen nőtt a társkeresők száma megyénkben, de ez igaz országos szinten is. Talán a bezártság, a szűkös programlehetőségek, így az egyedül töltött megnövekedett idő is magával hozta azt, hogy szorongatóvá vált az egyedüllét, ami sokakat még inkább megerősített abban, hogy társra vágynak. Ez életkortól függetlenül megjelent, hiszen van 30 és 70 éves társkeresőnk is – mondta Lami László.

A korlátozások nyomán megváltoztak az ismerkedési szokások. – A korlátozások hozzájárultak ahhoz, hogy szinte csak olyan partnerjelöltekkel találkozzanak a társkeresők, akik komolyan szóba jöhettek a szempontjaik szerint. Többet beszélnek telefonon, kommunikálnak az interneten csevegve vagy videóhívásokon keresztül, mielőtt a valódi találkozás megtörténik. Ez a hosszas, néhány hetes vagy akár hónapos virtuális ismerkedési szakasz egyben szűrőként is funkcionál. Ezért a tényleges találkozás egy magasabb ismeretségi szinten valósul meg. Korábban ez akár egy levélváltás után is megtörtént békeidőben – világított rá Lami László, aki maga is otthonról, videótelefonon folytatja le a társkeresők igényeit feltáró beszélgetéseket a szolgáltatást igénybe vevőkkel.

Hozzátette, hogy az ismerkedések növekvő száma egymás alaposabb online megismerése miatt kevesebb tényleges találkozáshoz vezet. Ám ezekből a találkozásokból nagyobb arányban születik végül párkapcsolat, hiszen már egészen jól megismerik egymást a felek, mire megbeszélik első randevújukat. Ezért aki eltökélt volt, a járványidőszakban is sikeres volt a társkeresésben.

Lami László rámutatott, hogy a félelem is csökkentette a találkozások számát, és új szempont is megjelent a társkeresőknél: a védettség kérdése.

– Az oltások elindulásával tapasztaljuk, hogy sokan kivárnak addig, amíg védettséget szereznek. Addig is távolról érdeklődnek és elektronikus úton tartják a kapcsolatot egymással a jelöltek, de a fizikai találkozást a védettség kialakulását követően szervezik meg a felek. Olyan jelzéssel is rendszeresen találkozunk, hogy azok köréből igyekezzünk jelölteket találni, akik már igazoltan átestek a vírusfertőzésen – fogalmazott az irodavezető. Hogy hová is beszéljék meg a randevút, az jó kérdés, hiszen szinte minden zárva van. – Az első találkozás legnépszerűbb formája a séta, főleg most. Lehetőséget ad a kötetlen beszélgetésre, szemlélődésre, és a jellege miatt könnyebb elválni, ha nem teljesülnek az elvárások – fejtette ki Lami László, aki szerint a jövőben rögzülhet a társkeresők azon szokása, hogy egy hosszasabb online ismerkedési folyamatot követően találkoznak csak.