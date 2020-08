A járdák után az utakat újítják fel Harkakötönyben

Új kopóréteget kapott a Berki Viola és a Radnóti utca Harkakötönyben. A beruházás 18 millió forintba került, ebből 15,3 millió forintot az önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán nyert meg, a többit saját forrásból biztosított – tájékoztatott Brassó Imre Albert polgármester.

A település vezetője elmondta, hogy korábban több járdaszakaszt sikerült felújítani, most viszont a belterületi utak javítására helyezte az önkormányzat a hangsúlyt, ezért pályázott és nyert is a belügyi tárca pályázatán. A szükséges önrészt a település költségvetéséből biztosították, lakossági önrészt nem kértek hozzá. A faluban az utcák 95 százaléka szilárd burkolatú, azonban sok helyen régóta szükségessé vált a felső kopóréteg javítása, a mostani ütemben a Berki Viola és a Radnóti utca kapott teljesen új aszfaltot.

A harkakötönyi önkormányzat a közelmúltban újabb pályázatot is benyújtott a szaktárcához az Árpád és a Rákóczi utcák javítására. Az egyik utcát teljes egészében újraaszfaltoznák, a másiknak csak egy részét. Körülbelül 18 millió forint lesz a felújítás összege, itt is mintegy 6 millió forint önrészt kell hozzátennie az önkormányzatnak, lakossági hozzájárulást ebben az esetben sem kérnek – közölte a polgármester.

Brassó Imre Albert elmondta azt is, hogy csak a Kötönyi és az Ady utca vége néhány méteren, valamint a Petőfi utca vége nem aszfaltozott, utóbbi utca végén nincsenek is házak. Az önkormányzat később szeretne pályázati forrást találni ezeknek az útszakaszoknak az aszfaltozására is.