A japán császári hercegnővel vacsorázhatott a dojo alapítója

Szombaton tizenkét vendéget hívott vacsorára a Budapesten tartózkodó Kako japán császári hercegnő, köztük volt Király József, a Kecskemét-Aomori Baráti Kör alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, a Kecskemét-Árpádvárosban működő Hakkoda dojo elindítója.

A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének százötvenedik évfordulója alkalmából három napra Magyarországra látogatott Kako japán császári hercegnő, a császár öccsének másodszülött gyermeke. A hercegnőt fogadta Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita a Sándor-palotában tett udvariassági látogatásán. A hercegnő járt az Országházban, a pannonhalmi apátságban, a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon, a Tihanyi Bencés Apátságban, a Herendi Porcelánmanufaktúrában és az ELTE Bölcsészettudományi Karának Japán tanszékén is.

Szombaton tizenkét olyan személynek adott vacsorát Budapesten, akik sokat tettek a magyar-japán kapcsolatok elmélyítéséért. A vendégek között volt Király József kecskeméti önkormányzati képviselő, a Kecskemét-Aomori Baráti Kör alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, az árpádvárosi Hakkoda dojo elindítója is, aki 2015-ben japán külügyminiszteri kitüntetést vehetett át a két ország kölcsönös megértésének elmélyítéséért, a nemzetközi kapcsolatok erősítéséért (ezt az elismerést vele együtt eddig csak négy magyar személy kapta meg egyéni díjazottként). Király József elmondta, óriási megtiszteltetés volt számára a meghívás, maga a vacsora pedig nagy élmény.

Mint tőle megtudtuk, a hercegnő köszöntőjében megemlítette Kodály Zoltánt és hogy milyen sokan tanulnak Japánban a róla elnevezett módszerrel, és arról is beszélt, hogy az édesapja évek óta érdeklődik a Japánban egyre népszerűbbé váló mangalica tenyésztése iránt.

– A vacsora alatt lehetőség nyílt a vendégek bemutatkozására is. Így elmondhattam, hogy Kodály szülővárosából jöttem, a szülei tíz évvel ezelőtti látogatásának előkészítésében személyesen is részt vettem és többek között én javasoltam a bugaci programot is, ahol a mangalicákat megtekintették. Elmondtam azt is, hogy az Aomori partnervárosunkról elnevezett téren kezdeményeztem cseresznyefák ültetését, liget kialakítását. Végül úgy fejeztem be, hogy véleményem szerint a két ország között több a hasonlóság, mint gondolnánk, hiszen Japánt tengerek veszik körül, Magyarországot pedig a népek tengere – számolt be a vacsoráról Király József, aki Kako hercegnőt meglepte a Hakkoda dojo avatásakor készült fotókkal is.

A hercegnő édesapja, Akisino herceg és édesanyja, Kiko hercegné ugyanis tíz éve – a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének száznegyvenedik, újrafelvételének ötvenedik évfordulója alkalmából – körutat tett Magyarországon, és a a Kecskemét-Aomori Baráti Kör és az önkormányzat meghívására a hírös városban is járt 2009. május 17-én. A városházi köszöntés és egy rövid főtéri séta után a császári házaspár ellátogatott az akkoriban kialakított, máig Király József által működtetett Hakkoda dojo-ba, ahol ünnepélyes szalagátvágással felavatták az új edzőtermet.