A hordozók ortopédiai szempontból is előnyösek

Egyre több édesanya dönt úgy, hogy babakocsi helyett vagy kiegészítésként hordozóeszközt is vásárol. A kisbabák jól érzik magukat a különböző hordozóeszközökben, melyek ráadásul ortopédiai szempontból is nagyon sok előnnyel járnak.

A babás-mamás rendezvényeken többször találkozhattak már a kismamák és édesanyák dr. Boda Tamással, a megyei kórház ortopéd-traumatológus főorvosával, aki édesapaként és orvosként egyaránt pozitívan szól a hordozóeszközök használatáról. Legutóbb a hordozási fesztiválon tartott előadást.

– A hordozás anya-­gyermek, valamint ortopédiai szempontból is előnyös. A megfelelő hordozóban a baba elhelyezkedése megegyezik az anyaméhben lévővel, azaz a lábait felhúzva, a csípőhöz képest a térd 90 fokban hajlítva van. Ebben az esetben egészségesen tud fejlődni a baba csípője – mondta a szakember.

Sajnos, az anyaméhben sem mindig ideális a helyzet a csípő megfelelő fejlődéséhez. Például, ha kevés a magzatvíz, nincs elég hely a mozgásnak, ilyen esetben az alsó végtagok kényszerhelyzetet vehetnek fel. A farfekvés is kockázattal jár a csípő fejlődése szempontjából.

– Bizonyos méhen belüli helyzeteknél akár minden ötödik babának lehet csípőrendszeri rendellenessége. Fontos, hogy mielőbb kiderüljön ez, mert akkor még korrigálható a baj. Az a cél, hogy a gyermek fejlődésével kialakuljon a csípőcombfej megfelelő fedettsége, az ideális nagyságú ízületi terhelési zóna. Ezzel megelőzve a korai csípőkopást, az időskori probléma korai megjelenését – jegyezte meg a szakorvos.

A csípőízület a babák három hónapos korára fejlődik ki teljesen, ha addig nincs probléma, utána már nem kell rendellenességre számítani.

– Károsodás esetén, minél meredekebb a medencerész, annál inkább kibújik a combfej, azaz nincs megfelelő fedettsége. A korai szűrésekkel – ortopéd szakvizsgálat, UH-vizsgálat – bármiféle rendellenesség kiszűrhető, és kezeléssel a fejlődést a gyógyulás irányába lehet terelni. Ha a combcsont eltávolodott a medencétől, azaz a combfej elhagyta a vápát, akkor a babáknál dülöngélő járás figyelhető meg a későbbiekben – tette hozzá.

A hordozóeszközök használata során a babák csípője számára a legideálisabb helyzet valósul meg.

– A hordozóban a combcsont egészen a térdhajlatig meg van támasztva, ez biztosítja az optimális fejlődést. A két combcsont által behatárolt szög 90–120 fok között az ideális, ezt nyújtja a hordozó – mondta.

A hordozóeszközök szinte egytől egyig kiválóak, egyedül a kenguru ajánlott kicsit kevésbé.

– Mivel a kenguruban csak a gáttájék, az ülepe megtámasztott a babának, így ez nem segíti a csípő normális fejlődését. Kényelmes lehet a babának, de ellenkező hatást eredményezhet, hiszen kiemeli a csípőből a combcsont fejét – jellemezte.

A hordozóeszközök további pozitívuma, hogy a fejet is megtartja. A babáknál három hónapos korra alakul ki a stabil fejtartás, addig­­ra erősödik meg az izomrendszer.

Az előadásban szó esett a Pavlik-kengyelről is, melyet nagy fokú csípőfejlődési rendellenesség esetén írnak elő az orvosok. A babán egész nap rajta van a kengyel, mely a combcsont fejét az ízületben optimális helyzetben tartja. A csípő és a térdek is 90 fokos szögben vannak tartósan, így érhető el a gyógyulás. Általában annyi ideig kell a babának hordania, amennyi idős a csecsemő a felhelyezéskor.

– A kengyelt folyamatosan hordani kell. Természetesen tisztálkodáshoz levehető, egy-egy alkalommal pedig a hordozóra is lecserélhető rövid időre – tette hozzá.

A lányok hajlamosak a csípőficamra

A kismamákat mindig érdekli a csípőficam kérdése is. – A csípőficam hajlama anyai ágon öröklődik, a lánybabáknál gyakrabban előforduló betegség. Maga a ficam a fejlődési rendellenesség végső állomása. Már a születés után az ultrahangon jól látható a csípőfejlettség mértéke. Minél koraibb a felismerés, annál előbb el lehet kezdeni a kezelését a sikeres gyógyulás érdekében. A napi gyakorlatban általában 4–6 hetes korban javasolt a szűrés elvégzése.