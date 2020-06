A honvédség is kiveszi a részét a gazdaság újraindításából

A Magyar Honvédség munkahelyteremtéssel, toborzással és haderejének modernizálásával vesz részt az élet újraindítását szolgáló gazdaságvédelmi akciótervben. Ennek keretében júliustól az ország 25 helyszínén speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vezet be azok számára, akik a koronavírus-járvány következtében elvesztették állásukat.

Gáldonyi Sándor századosnál, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága kecskeméti irodájának megbízott vezetőjénél érdeklődtünk a különleges állománykategória sajátosságairól és arról, hogy ez miként segítheti a személyes élet újraindítását. Elmondta, hogy elsősorban nem a katonák toborzásáról és a mindenre kiterjedő kiképzésről szól a speciális szolgálati viszony, hanem a nehéz helyzetbe került munkavállalók átmeneti megsegítésére hozták létre. Jó lehetőség ez azok számára is, akik a katonai pálya iránt érdeklődnek, de még nem elkötelezve magukat kóstolnának bele a katonaéletbe. – Az új speciális önkéntes tartalékos állománykategória nagyon jó áthidaló lehetőség mindazok számára, akik biztosítani szeretnék létüket addig, amíg megtalálják a polgári életbe visszavezető útjukat, vagy szeretnének továbblépni a szerződéses vagy hivatásos állományba. Így lélegzetvételhez juthat az, akit váratlanul ért munkahelye elvesztése. Fontos, hogy senki nem marad ki, mert nincs létszámbeli plafon – mondta Gáldonyi Sándor.

Gáldonyi Sándor elmondta, hogy a lehetőség hat hónapra szól, három hónap próbaidővel, szerződéskötéssel lesz a honvédség különleges állományú tagja. A féléves periódus letelte után igény szerint egyszer meghosszabbítható. A kiképzés ideje alatt bruttó 161 ezer forintot kínálnak annak, aki vállalja a fél évre szóló elköteleződést, emellett a honvédség hozzájárul a munkába járás költségeihez, mindennap étkezést biztosítanak, és természetesen az egyenruhát is a honvédség adja. A jelentkezőknek annyit kell vállalniuk, hogy a lakóhelyhez legközelebb eső helyszínen egy alapképzésen vesznek részt, amely a katonai képességek elsajátításáról szól. Ezeket a civil életben is használhatják, illetve arra is jó alapot biztosít, ha a jelentkező úgy dönt, hogy a honvédség kötelékében maradna a szerződéses vagy a hivatásos állomány tagjaként. A jelenleg még kidolgozás alatt álló tematika magában foglalja a honvédelmi és egészségügyi alapismereteket, az alakiság szabályait, illetve az általános állóképesség-fejlesztést, mely könnyen teljesíthető.

A jelentkezők tulajdonképpen a képzésen való részvételért kapják a fizetésüket, a képzés a rendes munkaidőnek megfelelően napi nyolc órában zajlik. A bekerülés feltételei egyszerűen teljesíthetőek: bárki jelentkezhet, aki nyolc osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a háziorvos egészségügyi alkalmassági igazolását megszerezte és megfelel egy alap pszichológiai alkalmassági vizsgálaton. Gáldonyi Sándor százados arra is felhívta a figyelmet, hogy szerencsére nem tömegek érdeklődnek a lehetőség iránt, ami jó jel, mert ez a munkahelyek megmaradásáról tanúskodik, de már számos érdeklődőt tájékoztattak és több jelentkezést regisztráltak az elmúlt időszakban. A jelentkezők főleg azok köréből kerülnek ki, akik végzettségüket tekintve nem állnak több lábon és a munkahely elvesztésével nehéz helyzetbe kerültek.

Az érdeklődők a [email protected] e-mail-címen és a www.hadkiegeszites.hu honlapon tájékozódhatnak az új lehetőségről.

Borítóképünk illusztráció.