A Homokhátságon gazdálkodók számára rendeztek fórumot

Részsikereket már elértek a Homokhátság vízmegtartásáért küzdő gazdák és önkormányzatok. A gazdálkodók szerint egyszerű eszközökkel is komoly eredményeket lehetne elérni, mint azt hangoztatták egy szanki fórumon.

Ha itt akarunk élni, akkor nincs más lehetőségünk, mint az itt lévő vízzel észszerűen gazdálkodni – hangsúlyozta Szépe Ferenc, aki a térségbeli gazdák, valamint a három önkormányzat – Jászszentlászló, Móricgát, Szank – összefogásával létrehozott Dongér–Kelőér Vize Egyesület szakértőjeként tartott előadást.

A Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági főosztályának korábbi vezetője már két évtizede gazdálkodik a térségben, így személyes tapasztalatait is megosztotta. Hangsúlyozta: az egyik probléma, hogy túl gyorsan vezetik el a területről a vizet, így május végére kiszáradnak a csatornák. A talajvízszint is jelentősen csökkent, és az elsivatagosodó területeken egyre nagyobb teret hódít a parlagfű és a selyemkóró.

A Homokhátság korábban vizes területeit évtizedekkel ezelőtt kezdték el lecsapolni, ám ezzel nemcsak a felszíni vizeket vezették el, hanem emiatt csökkenni kezdett a talajvízszint is. Az elmúlt négy évben emiatt mintegy négy méterrel esett a talajvíz szintje.

Toldi Csaba, az egyesület elnöke elmondta, hogy a probléma megoldására tett javaslataikkal már részsikereket is elértek, és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság engedélyével, a helyi belvízelvezető csatornák időszakos elzárásával és a víz termőföldekre kivezetésével víz borította területeket hoztak létre.

Az eredmények őket igazolták: az ideiglenes elárasztás révén jóval nagyobb lett a hozama a fűféléknek, így több szénájuk lett a gazdáknak. Az egyesületi elnök arról is beszámolt, hogy nemrégiben anyagi támogatást is nyertek munkájukhoz, így idén újabb műtárgyakat zárhatnak majd el ideiglenesen.

Mint a fórumon elhangzott: Szankon is fontos lenne egy víztározó kialakítása. A mostaninál csapadékosabb téli-tavaszi időszakban a többletvíz belvízként jelenik meg, amit a csatornarendszereken keresztül gyorsan elvezetnek. Az aszályos időszakban azonban ez a vízmennyiség is nagyon hiányzik, a felszín alatti vízkészletek pedig csak korlátozásokkal használhatók öntözésre.

– Az éghajlatváltozás egy természetes folyamat, ami mindig is volt, amihez lehet igazodni – hangoztatta előadása során Loksa Gábor meteorológus, aki hozzátette: a mostani történésekben az embereknek is van némi szerepük. A szakember beszélt azokról az éghajlati változásokról, amik a jövőben várhatóak. A hőmérsékleti szélsőségeken túl a csapadék mennyisége csökkenni fog, miközben az időbeni eloszlása, intenzitása is szélsőségesebbé válhat.

Loksa Gábor elmondta: ezekre a változásokra fel lehet készülni, és az emberiség rendelkezik annyi tudással, hogy mindezeket a feladatokat megoldja. Közölte: a Kiskunmajsai kistérség klímastratégiájának alapjait már megfogalmazták, most a konkrét cselekvési programhoz várják a véleményeket. A programot egy most induló előadás-sorozat keretében is megismerheti a lakosság, a hasznosítható javaslatokat pedig beépítik a tervekbe.