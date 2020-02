A hentes szakma népszerűsítését szolgálja a mezgés disznótor

Harmadik alkalommal rendezték meg a Mezgés disznótort szombaton Kiskunfélegyházán.

A kezdeményezést több célból hívta életre a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium. Elsősorban azért, hogy népszerűsítsék a hentes szakmát, illetve az iskola hentes tanulói által készített kiváló minőségű termékeket – nyilatkozta hírportálunknak Rózsa Pál, az intézmény igazgatója. Mint mondta, rendezvényük már az első alkalommal nagyon sok érdeklődött vonzott, ezért a kezdeti helyszínről, a városháza előtti térről nagyobb helyre, a könyvtár mögötti parkolóba költöztették. Úgy tűnik azonban, hogy ez is kicsi lesz, hiszen ezúttal is rengetegen látogattak ki a disznótorra, hogy megkóstolhassák a hagyományos disznótoros ételeket.

Rózsa Pál szerint azért ilyen népszerű a Mezgés disznóvágás, mert bár az emberek szeretik a disznótoros ételeket, de egyre kevesebb helyen vágnak disznót, főként városban. Az idősebbek nosztalgiából, a fiatalok pedig kíváncsiságból látogatnak ki a rendezvényre. Az igazgató azt is kiemelte, hogy a szombaton levágott és feldolgozott sertéseket az iskola tangazdaságában nevelték, és a takarmányt is a diákok teremtették elő. Intézményükben ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a termőföldtől az asztalig mottó megvalósítására.

Rózsa Páltól azt is megtudtuk, hogy nemcsak Félegyházán, hanem Budapesten is sikeresek a Mezgés diákok által előállított hústermékek. A közelmúltban megrendezett Országos Mangalica Fesztiválon is visszajáró vevők keresték az iskola termékeit, melyek közül a disznósajt második helyezést ért el – jegyezte meg büszkén az igazgató. Azt is hozzátette, bár a rendezvények megszervezése nem kis feladat, megéri a fáradozást, mert a diákokat motiválja, hogy az általuk készített termékeket sokan keresik és fogyasztják. Ugyanakkor a hentes szakma továbbra is hiányszakmák közé tartozik, így nagy a szükség van a népszerűsítésre – hangsúlyozta az igazgató, aki büszkén számolt be arról is, hogy a kiskunfélegyházi hentes képzés országos viszonylatban is a legszínvonalasabb. Ezt bizonyítja, hogy a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen már harmadik éve Mezgés diák állhatott a dobogó legfelső fokára.