A helyi termékeket és a hungarikumokat ünnepli Kecskemét a hétvégén

Nyolcadik alkalommal tartják Kecskemét főterén a Helyi Termék Ünnepet, melynek keretén belül idén első alkalommal Hungarikum Fesztivál is várja az érdeklődőket. A péntektől-vasárnapig tartó rendezvényen a 25 éves Lajosmizse is bemutatkozik helyi értékeivel, hagyományaival.

Az esemény pénteki megnyitóján köszöntőt mondott Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, valamint Basky András, Lajosmizse polgármestere.

– A Duna–Tisza köze a hungarikum törvény szülőföldje, hiszen 1993-ban Lakiteleken volt az első hungarikum konferencia – emelte ki beszédében Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, akinek nevéhez fűződik a hungarikumok védelméről szóló egykori határozatjavaslat. Hozzátette: a magánéletben a család jelenti számára a legnagyobb élményt, de a közéletben a legnagyobb öröme a hungarikum törvény, mert a minőségről szól és arról az értékről, amely formálja életünket.

Kuriózumokat tartogat Lajosmizse város 25 éves jubileumi bemutatkozása is, melynek keretében elénk tárul a település értéke és hagyománya. Basky András, Lajosmizse polgármestere köszöntőjében bemutatta a jubiláló 25 éves város helyi értékeit, mint a Jász Hímzőkör, a mizsei szamóca, a grillázs, vagy a lajosmizsei Tanyacsárda. Az Aranyhomok Postagalamb Klub „30” Tagszövetség Versenykerület Egyesülete N-18 Lajosmizse a jubileum alkalmából 25 postagalambot engedett szabadon, így köszöntve az ünneplő várost.

A három napos esemény minden korosztály számára egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző programokat kínál. Bemutatkozik a Kodály-módszer, lesz táncház, operett, cimbalom, tárogató és nótaműsor, valamint Hungarikum kiállítás is. Emellett íjászat, és a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének a huszártábora is színesíteni fogja az eseményt. A rendezvényre kilátogatók ízelítőt kaphatnak a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákból, illetve a kalocsai népművészeti alkotásokból is.

A magyaros ízek kedvelői sem fognak csalódni, hazai tradicionális ételekkel és italokkal várják a látogatókat. A hungarikumok sorából kapható lesz a világszerte ismert magyar étel, a gulyásleves és a halászlé, de megkóstolhatják a karcagi birkapörköltet, a magyar szürke szarvasmarhából és hízott libából készült termékeket, Csabai kolbászt, Debreceni páros kolbászt, Piros Aranyat és Erős Pistát is. Az édes szájú vendégeknek a Gundel palacsintát és a kürtőskalácsot ajánlják a szervezők. A hungarikum italokból sem lesz hiány.

A szervező Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület célja, hogy felhívják a figyelmet a hungarikumokra, a nemzeti értékekre, amelyek értékőrző- és teremtő üzenetet hordoznak, kifejezik a magyar életérzést, alakítják és közösséggé kovácsolják a magyarságot.

Aranyhomok Portéka Térségi Tanyai Termék és Kézműves Vásár, valamint a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület mesterremekei minőségi ajándéktárgyakat és őstermelők által előállított gasztronómiai különlegességeket is kínálnak a három napos rendezvényen. A kézműves termékek mellett a népművészek bemutatót és foglalkozást is tartanak a vendégek számára.