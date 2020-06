A helyi értékekre épülő programot dolgoztak ki

Két éven át tartott és néhány nappal ezelőtt fejeződött be az Interreg IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósított Helyi ízek–helyi értékek (Local tastes-Lokal values) elnevezésű projekt.

A program partnerei magyar oldalról a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft., míg szerb részről a Pacséri Mezőgazdasági Termelők Egyesülete voltak.

Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető hírportálunknak elmondta, hogy a megvalósítás során készült egy értékleltár, amely a helyi termékek jelentőségét mutatja be. Részletesen ismerteti a bácsalmási és környékbeli termelőket, helyi kézműveseket, valamint a képzőművészeket. A tanulmányban tizenegy élelmiszeripari termékeket előállító helyi termelő és tizennyolc kézműves, képző- és iparművész mutatkozik be részletesen. Az Értékleltár alapján készült egy stratégia, amely a helyi termék helyi gazdaságra kifejtett hatását, jelentőségét taglalja, jó gyakorlatokat mutat be, és segítséget nyújt a partner részére. A másik tanulmány lényegében egy adatbázis, amely a határ menti területeken tevékenykedő társas vállalkozásokat (kiemelten a szociális szövetkezeteket) foglalja össze és mutatja be. Bács-Kiskun megyéből 160, Csongrád megyéből szintén 160, míg Tolna megyéből 25 szociális szövetkezet szerepel a listán. Erre a tanulmányra is épül egy stratégia a társas vállalkozások szerepéről a helyi gazdaság életében.

Mindkét oldalon a projekt legnagyobb volumenű vállalása egy-egy épületfelújítás volt, melynek keretében Bácsalmáson – a helyi piac területéhez szervesen illeszkedő – önkormányzati épület felújításával Helyi Termék Értékesítési Pontot alakítottak ki. Ebben az épületben lehetőség lesz a helyi termékek, helyi termelők bemutatkozására, termékértékesítésre, távlati közös célként egymás termékeinek népszerűsítésére és árusítására.