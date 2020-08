A házaspár nagyon sokat tett Csólyospálosért

Az idei évben a település legrangosabb elismerését, a Csólyospálos Községért kitüntető címet dr. Beat Dubs és Márta Dubs részére adományozta a község önkormányzata.

A svájci–magyar házaspár tizenhárom éve vásárolt ingatlant a településen, melynek közösségét rendszeresen támogatják adományaikkal. Á. Fúrús János polgármester elmondta: A házaspár a házuk avatóünnepségén másfél millió forintot adott önkormányzatunknak, amiből az óvodában lecseréltük a régi, elavult játékokat. Később a településünk karácsonyi díszkivilágítását is ők finanszírozták, majd éveken keresztül állták a lakosság számára szervezett német nyelvtanfolyamok költségeit. Az önkéntes tűzoltóink IFA típusú tűzoltóautó árának negyedét fizették, nemrégiben pedig az új IVECO fecskendő költségeit gyakorlatilag teljesen magukra vállalták, több mint 3 millió forint támogatást nyújtva ezzel a falunak.

Az önkéntes tűzoltók segítése kifejezetten a szívügyük, hiszen közreműködésükkel került Csólyospálosra egy kisbusz, illetve különböző felszerelések, ruhák, eszközök a helyi önkéntesek számára. A birkapörköltfőző fesztivált, községünk legjelentősebb rendezvényét is minden évben százezres nagyságrendű adományokkal segítik. A helytörténeti gyűjtemény létrehozásához is több millió forinttal járultak hozzá 2011-ben. Néhány éve létrehozták a Csipkerózsa Parkhotelt, amely egy 4 csillagos szálloda, és ezzel településünk idegenforgalma is fellendülhet. A hotel területén kialakítottak egy rendelőt, ahol ultrahangos ízületi vizsgálatokat végeznek a kistérségben élők számára. Dr. Beat Dubs csólyospálosi székhellyel megalapította a ­Rotary Club Danubia Csólyospálos Egyesületet, amely egy jótékonysági szervezet – sorolta Á. Fúrús János polgármester mindazokat a történéseket, amelyekkel a svájci–magyar házaspár kiérdemelte az elismerést.