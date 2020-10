A hatóság szerint nincs betöréshullám a Rendőrfaluban

Olvasónk Rendőrfaluban lévő házába egy héten belül kétszer betörtek, aztán ahogy ezt megosztotta a közösségi oldalon, többen is jelezték, hogy tudnak hasonló esetekről, melyek mostanában történtek a városrészben.

Hölgyolvasónk házának udvarából – mint elmondta – először benzinmotoros fűnyírót, talicskát, létrát és más tárgyakat vittek el a vélhetően gyalogosan érkezett tolvajok. Majd körülbelül egy hét múlva felfeszítették a bejárati ajtót, és mindent felforgattak, de mivel a tulajdonosok nem életvitelszerűen lakják a házat, így túlzottan nincs bebútorozva, felszerelve, a hívatlan vendégek nagyobb értékeket nem találtak. A kár így is több százezer forint lett, hiszen az ajtót és a tokot is cserélni kell, és rácsot, riasztót is felszereltetnek. A hölgy hozzátette: aggódik, mert mostanában elég sok idegen járkál a környéken.

A városrész közösségi oldalon lévő csoportjában posztolta a hölgy a hírt a betörésről, így akarta figyelmeztetni a környezetében lakókat, hogy vigyázzanak értékeikre. A hozzászólásokból kiderül: a Rendőrfaluban több helyen is jártak mostanában betörők, valakinek ellopták az autóját, de mivel megállt, otthagyták az út mellett, más meg arról írt, hogy éjjel másztak be az udvarukba. Egy háznál pedig szintén el akarták kötni az autót, sikertelenül, és a tolvaj még ott is hagyta a biciklijét.

– Ez egy elöregedett városrész, sok idős félelemben él, egyedül. Mentálisan nagyon megterhelő számukra, ha ilyen bűncselekmények történnek a közvetlen közelükben – véli olvasónk, aki hozzátette: sokat segítene egy hangsúlyosabb polgárőrjelenlét, az pedig még inkább, ha a rendőrök gyakrabban járnának a városrészbe.

Rákérdeztünk a rendőrségnél, tényleg megszaporodott-e a lopások száma a városrészben, hány betörést jelentettek be, milyen tárgyakat vittek el, és milyen értékben. Van-e folyamatban nyomozás, esetleg van-e gyanúsított? A megyei rendőr-főkapitányság érdeklődésünkre röviden annyit közölt: a városrészben „az elmúlt időszakban nem történt több betörés”.

