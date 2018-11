A határon gyakorlatoznak a katonák és a rendőrök

Háromnapos készenléti gyakorlatot tartanak a déli határon. 2300 katona, több mint 300 technikai eszközzel, harci járművekkel, rohamcsónakkal, helikopterrel vesz részt az akcióban. A kormány szerint az ország biztonsága miatt van szükség arra, hogy teszteljék a katonák és a rendőrök felkészültségét.

A Magyar Honvédségnek a határvédelemben kijelölt erői 72 órás készenléti ellenőrzési feladatot hajtanak végre ezekben a napokban, támogatva a rendőrség határvédelemben résztvevő erőit. A gyakorlat céljairól és a feladat végrehajtásáról Balogh János országos rendőr-főkapitány és Korom Ferenc altábornagy, vezérkari főnök tartott tájékoztatót csütörtökön a madarasi határvédelmi bázison.

A rendőrség vezetője emlékeztetett arra, hogy július 1-je óta a Magyar Honvédség a korábbiaknál kisebb létszámban támogatja a határvédelmi feladatokat. A katonák létszámának csökkentését az tette lehetővé, hogy a Készenléti Rendőrség határvadász létszáma jelentős mértékben megnövekedett, illetve a kiépített határvédelmi technikai eszközrendszerek jelentős mértékben kiváltják az élő erős biztosítást.

Közölte: a gyakorlat során a katonák és a rendőrök a határrend fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatban részt vesznek: a felderítést segítő technikai eszközök használatával figyelőpontokon teljesítenek szolgálatot és közös járőrszolgálatot látnak el.

Korom Ferenc altábornagy, vezérkari főnök elmondta a Magyar Honvédségnél egy készenléti rendszert dolgoztak ki, amely azt biztosítja, hogy a korábbi fokozott migrációs nyomás idején alkalmazott határvédelembe a készenlétbe vezényelt állomány vissza tudjon kapcsolódni. Ezt a készenlétet próbálják le és ellenőrzik a mostani gyakorlaton. A főkapitánnyal együtt végigjárták a határszakaszt, meghallgatták a rendőri és a határra érkezett honvédségi készenléti erők vezetőit.

A Magyar Honvédség 2015 óta vesz részt az illegális migráció kezelésében. Idén június 30. pedig mérföldkő volt a honvédségnél. A biztonsági határzár kiépítésével, valamint a csökkenő migrációs nyomásnak köszönhetően a Magyar Honvédséget kivonták a támogató feladatból, amelyben a Belügyminisztérium rendőri erőit támogatták a határ mellett. A honvédség ezt követően az alapfeladataira, a kiképzésre tudott koncentrálni. Azzal azonban, hogy a katonai erőket kivonták a közvetlen határbiztosítási feladatokból, nem azt jelenteti, hogy a honvédség nem működik közre a határvédelemben.

A gyakorlaton mintegy 2300 ember lát el folyamatos készenléti szolgálatot, ebből a magyar-szerb határszakaszra 1100 főt csoportosítottak át. Emellett leellenőrizték a vezetés irányítás rendszerét, egészen a stratégiai szinttől a végrehajtó szintig, valamint leellenőrizték a logisztikai rendszer készenlétét is. A közvetlen tapasztalatok szerint a katonák belépése a határvédelmi feladatokba zökkenőmentes volt, az elmúlt években kialakult együttműködési formák egyik pillanatról a másikra alkalmazhatók voltak és most is beváltak – hangsúlyozta a vezérkari főnök.

