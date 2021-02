A hármas ikrek mellett sosem unatkozik a ballószögi Csenki család

Milyen az élet a hármas ikrekkel? A csodálatos pillanatok mellett milyen nehézségekkel kell a családnak nap mint nap megbirkóznia? A Csenki család babái – Zoltán, Tamás és Ádám – a napokban lesznek 16 hónaposak, szépen fejlődnek, és már kezdenek egymással játszani.

– A baon.hu 2019 őszén hírt adott a hármas ikreik érkezéséről. Hogyan emlékszik vissza a várandósságra? – kérdeztük Csenkiné Hajagos Edina édesanyát.

– Férjemmel, Zoltánnal nagyon szerettünk volna gyermeket, melyre éveket kellett várnunk. Amikor kiderült, hogy nem is egy, hanem három baba érkezik, én először megijedtem, Zoli azonban nem. Bár elárulhatom, előtte éppen azt álmodtam, hogy a terhességi tesztem pozitív lett, három csíkkal! Szerencsére végig jól éreztem magam kismamaként, de biztonsági okokból a várandósságom 30. hetében be kellett feküdnöm Kecskeméten a megyei kórházba. Maximálisan bíztam az orvosomban, dr. Temesváry Béla szülész-nőgyógyász főorvosban, akit elsősorban azért is választottam, mivel tudtam, hogy az ikerterhességekben nagyon felkészült. A babáink végül a 34. héten születtek meg, 2019. novem­ber 7-én. Egy hétig kellett nekik a koraszülött­osztályon inkubátorban lenniük, majd további két hétig a gyermekosztályon, velem együtt.

– Milyen sorrendben születtek meg a babák?

– Császármetszéssel jöttek a világra a fiúk, akik hárompetéjű ikrek. Először Zoltán látta meg a napvilágot 44 centiméterrel és 2150 grammal, másodiknak Tamás érkezett, 43 centiméterrel és 1870 grammal. Végül harmadikként született meg Ádám 42 centiméterrel és 2100 grammal.

– Lassan 16 hónaposak a picik. Zolika szemlátomást tiszta apja, Tomika pedig édesanyja. Zolika esetében tudatos volt a névválasztás?

– Egyáltalán nem. A szülés előtt úgy adtuk le, hogy az első, azaz A baba kapja Zoli nevét. A B baba a Tamás, a C baba az Ádám keresztnevet. Zolika azonban tökéletes mása édesapjának, nemcsak külsőleg, hanem temperamentumra is. Tomika viszont rám hasonlít, szőke, világos bőrű, törékeny. Ádámka pedig teljesen önálló egyéniség, nagyon anyás, állandóan az ölemben lenne, még játszani is ott szeret. Mindhárman imádni valóak! – mondta mosolyogva az édesanya.

– Hogyan bír a három pici babával? Sok segítséget kapott?

– A várandósság idején még Kecskeméten, egy széchenyivárosi másfél szobás lakásban éltünk. Egy babával maradtunk volna ott, de hárommal, jól tudtuk, nagyobb helyre van szükségünk. Élve a babaváró támogatásokkal, házépítésbe kezdtünk. Ballószögöt választottuk új otthonunknak. Az építkezés idejére hazaköltöztünk édesanyámékhoz, Városföldre. Így szerencsére édesanyám ott volt segítségnek, és Zoli is a munkája mellett rengeteget segít. A kecskeméti önkormányzat Szupernagyi programja keretében egy városföldi hölgy segített nekünk az első évben. Nélkülük nem is bírtam volna. Kiemelném még férjem édesanyját is, aki szintén gyakran jön segíteni, és persze a többi családtagnak is mindig örülünk, hiszen munka mindig akad három pici mellett.

– Mikor költöztek be ballószögi otthonukba?

– Tavaly ősszel, a fiúk szülinapját már itt ünnepeltük meg. Szerencsére most is van segítségem, az Otthon Segítünk Alapítvány két munkatársa rendszeresen jár hozzánk. Férjem pedig elsősorban otthonról dolgozik, így ő is maximálisan kiveszi részét a mindennapi teendőkből, amiből akad bőven a három fiú mellett.

– Mi jelenti a legnagyobb nehézséget?

– Mondhatom, hogy ez háromhavonta változik. Az első hetekben, hónapokban az anyatejes táplálás, az altatás jelentette a legnagyobb kihívást. Később, amikor már forgolódtak, akkor az öltöztetés. Most éppen a pelenkázás, hiszen már mászkálnak, nehéz őket egy helyben tartani pelenkázás alatt. Két kéz nem elég hozzájuk.

– Mennyi pelenka fogy egy nap?

– Legalább húsz. Szerencsések vagyunk, hogy a Kecskeméti Családokért Alapítvány a kezdetektől támogatásként biztosítja számunkra a pelenkákat, nélkülük nem is bírnánk anyagilag. Emellett rengeteg gyermekruhát is kaptunk, melyek szintén nagy segítséget jelentenek.

– Mi alapján öltözteti a babákat? Szereti az egyforma ruhákat?

– Egy nagy szekrényük van, közös a ruhatáruk. Az alapján döntöm el, hogy ki melyikbe öltözik fel, hogy a méret jó legyen. A három fiúnak más-más a mérete. Zolika már majdnem 12 kiló. Ádámka 10, Tomika 9 kiló körül mozog. Szeretem egyformába is öltöztetni őket, ha olyan alkalom van.

– Jól alszanak?

– Szerencsére igen, jelenleg inkább az elaltatással van a gondunk Zolikánál. Nagyon nehezen megy nála, de ha sikerül, alszik, mint a bunda reggelig.

– Nem keltik fel egymást?

– Mindhármuknak saját szobája van. Az azonban előfordult már párszor, hogy egyikük annyira sírt, hogy felébredt rá a másik.

– Mennyire kötődnek egymáshoz az ikrek?

– Eddig nem igazán tapasztaltuk azt az erős köteléket, melyet sokan emlegetnek ikrek esetén. Talán ez az azért is lehet, mivel ők hárompetéjűek, külön magzatburokban fejlődtek. Néhány hete azonban már megfigyeltük, egymás fájdalmát megérzik. Ha az egyik nagyon sír, akkor a másik odamegy hozzá.

– Játszanak egymással?

– Kezdenek érdeklődni egymás iránt. De ugyanúgy a rivalizálás is megjelent. Zolika most éppen harapós korszakában van. Ádámka pedig a játékokat veszi el tőlük, holott minden közös náluk. Tomika a legbékésebb, nem hisztizik, nem sír, még azt sem bánja, ha a játékát elveszik.

– Hogyan telik velük egy nap?

– Szerencsére sokáig alszanak, 9 körül kelnek. Fél tízkor reggelizünk. Utána játszunk, majd ebéd, délutáni alvás. Aztán megint játék, fürdés, vacsora és alvás. Egy szabad percünk sincs, hiszen egyszerre három babára kell figyelni.

– Marad ideje a háztartási munkára?

– Nem sok, szerencsére Zoli főz ránk, mely hatalmas segítség.

– Divatosan szólva, énidővel rendelkezik?

– Nem. Őszintén bevallom, számomra már az is nagy öröm, ha van 15 percem, és sikerül nyugodtan megmosnom a hajam. Este, ha elalszanak, akkor van egy kis időnk egymásra a férjemmel. De a legtöbbször 15 perc után elalszom egy-egy sorozat nézése közben. Várom a bölcsődét, a szomszédságunkban lesz, ha minden igaz, őszre felépül. Tudom, nehéz lesz őket beadni, de örömmel térek majd vissza dolgozni is.

– Nagyon szép babák. Egészségesnek látszanak. Egyformán fejlődnek?

– Nagyon szerencsések vagyunk, mindhárman egészségesek. Talán kétszer voltak eddig megfázva. A fejlődésük nem teljesen egyforma. Zolika a legstrammabb, és Ádámka is erős. Tomika volt a középső a pocakomban, két oldalról is nyomták, így egy picit kisebb, mint a tesók. Ő is szépen fejlődik, de némi lemaradást mutatott a többiekhez képest. De már ő is megy!